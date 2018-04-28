Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Süper Lig'e doğrudan çıkmayı hedefleyen Ankaragücü, 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor'a konuk oldu.

Başkent ekibi, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak bitime 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadelede Ankagücü'ne 3 puanı getiren golleri 47'nci dakikada Kehinde, 53'te Umut Nayir ve 90'da Enes Kubat attı.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 62'ye çıkarttı ve ligi ikinci olarak tamamlamayı garantileyerek bitime 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıktı.