Anıl tecrübesiyle güç katacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF),Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Lig ile ilgili henüz resmi açıklama yapmamasına rağmen kulüpler hazırlık maçlarını sürdürüyorlar.

Lige iddialı hazırlanan kulüplerden olan Karadeniz 61 de önemli transferler yaparak güçlü bir kadro oluşturdu. Vural Köseoğlu yönetiminde sezona hazırlanan bordo mavililer, deneyimli orta saha futbolcusu Anıl Karamustafa’yı da kadrolarına kattılar.

Karadeniz 61 lig maçlarında Anıl Karamustafa’nın orta sahadaki tecrübesinden yararlanarak etkili olmayı hedefleyecek.