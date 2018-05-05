Altay ve Hatayspor 1. Ligde

TFF İkinci Ligde Altay ve Hatay gruplarını şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto 1. Lige çıktılar

Kırmızı-Grupta sezon finalinde Altay, Gümüşhanespor’u devirdi ve seneler sonra 1. Ligde mücadele etme hakkını kazandı. Hatayspor ise Afjet Afyon karşısında sevindi ve yıllardır özlemini duyduğu 1. Lige çıkmayı bu kez başardı. Üçüncü şampiyon Play-off maçları sonunda belli olacak.

ÜÇÜNCÜ TAKIM PLAY-OFF'TAN GELECEK:

Spor Toto 1. Lig'e yükselmek için Gümüşhanespor, Bandırmaspor, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Menemen Belediyespor, Afjet Afyonspor, Sivas Belediye ve Keçiörengücü play-off eşleşmelerinde karşı karşıya gelecek.

