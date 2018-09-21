Alsancak’ta Enduro tırmanma zamanı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği Enduro Tırmanma yarışı yarın Alsancak’ta MAR Construction sponsorluğunda yapılıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), sezonun tek Enduro Tırmanma yarışını yarın gerçekleştiriyor.

MAR Construction sponsorluğunda Alsancak bölgesinde yapılacak yarış, saat 15.00’te başlayıp, takribi 18.00’de son bulacak. KKTC 2018 Enduro Şampiyonası’na puan verecek olan yarışta yarışmacılar 900 metre uzunluğundaki zorlu parkuru biri deneme olmak üzere 3 kez tırmanacaklar. Kayıtların dün akşam kapandığı organizasyon için Cross ve ATV olmak üzere 2 kategoride toplam 8 sınıfta kayıt kabul edildi.

Alsancak Belediyesi, Capital Radyo, Capital Türk ve Güven Sigorta’nın da destekleriyle organize edilen yarış sonunda dereceye girenlere kupaları parkurda takdim edilecek.