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Almanlar’ı, AB yasaları geçirdi

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Rum makamları, Ercan Havaalanı’ndan adaya giriş yapan Eintracht Frankfurt taraftarlarını, Avrupa Birliği yasalarından dolayı Kuzey’den Güney’e geçirmek zorunda kaldılar

Almanlar’ı, AB yasaları geçirdi
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Hamit SAKALLI

UEFA Avrupa Ligi’nde dün akşam oynanan Apollon Limasol – Eintracht Frankfurt mücadelesi öncesinde 2500 Alman taraftarın, Kıbrıs’a bilet fiyatlarının daha uygun olması nedeniyle İstanbul-Ercan üzerinden gelmesi ve Kuzey’den Güney’e maça gitmeleri Güney’de yankı uyandırdı. Ercan’dan adaya girişleri yasa dışı sayan ve Kuzey’den Güney’e geçiş izni vermeyen Rum makamları, Avrupa Birliği yasalarından dolayı Alman taraftarların geçişine izin vermek zorunda kaldı. Avrupa Birliği yasalarına göre Avrupa Birliği üyesi ülkeler, birliğin vatandaşlarına seyahat sınırlaması getiremiyor. Alman taraftarların dün özgürce Kuzey’den Güney’e geçmeleri karşısında Rum Temsilciler Meclisi Basın Sözcüsü Loukas  Fourlas sosyal medya hesaplarından Rum makamlarını bombardımana tutarken, birçok Rum vatandaşının da Fourlas’ın mesajını paylaşarak Rum hükümetini kınadı.

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