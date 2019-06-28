Alkışlar Orsel başkana

Binatlı Spor Kulübünün başarılı başkanı Orsel Neşe, üniversiteden mezun oldu. Orsel Neşe, özel işi, kulüp yönetimi ve birçok uğraşlarına rağmen Lefke Avrupa Üniversitesi Görsel Grafik ve İletişim bölümünden mezun olarak dün gece diplomasını aldı.