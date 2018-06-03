Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a ezici oy farkı

Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı.

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirildi.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler:

Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

Yedek üyeler:

Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.

TARAFTARLARIN BÜYÜK COŞKUSU

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın çevresinde Ali Koç'un başkan seçilmesini kutladı.

Sabah saatlerinden itibaren binlerce sarı-lacivertli taraftar, stadın dışında Ali Koç lehine tezahüratlar yaptı.

Ali Koç'un seçimi kazanmasıyla büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, meşaleler yaktı.

ALI KOÇ, TARAFTARLARA GITTI

Ali Koç, kendisini dışarıda bekleyen taraftarları selamladı.

Kesin sonuç açıklanmadan önce seçimi büyük farkla önde götürdüğünü öğrenen Ali Koç, ilk olarak yönetim listesinde yer alan Semih Özsoy'la sevincini yaşadı.

Koç, daha sonra direkt Ülker Stadı'nda Fenerium tribününde bulunan balkonda taraftarların karşısına çıktı.

Binlerce taraftarla tezahüratlar yapan Koç, daha sonra içeri girerek kongre üyeleriyle sevincini paylaştı.

AZIZ YILDIRIM DÖNEMI SONA ERDI

Fenerbahçe Kulübünde 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi.

İlk kez 15 Şubat 1998'de başkan seçilen Yıldırım, bu seçime kadar girdiği 12 kongrede kazanmıştı.

Aziz Yıldırım, 13. kongresinde Ali Koç'u geçmeyi başaramadı ve başkanlık koltuğunu devretmek zorunda kaldı.

AZIZ YILDIRIM SONUÇLARI BEKLEMEDI

Seçimi kaybeden Aziz Yıldırım, sonuçları beklemeden seçim alanından ayrıldı.

Yıldırım, sandıkların sayımı devam ederken sonuçların aleyhine çıkması üzerine seçim alanını terk etti.

"AZIZ YILDIRIM, EFSANE BAŞKANIMIZDIR"

Ali Koç, 20 yıllık başkanlık görevi biten Aziz Yıldırım'ı "efsane" başkan olarak gösterdi.

Kimseye kırgınlığının ve kızgınlığının olmadığını vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Keşke yaşanmasaydı ama artık ne yaşandıysa yaşandı. Bir sözüm de başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a. Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım. O olmasaydı bu stat olmazdı. Aziz Yıldırım olmasaydı Türkiye'de birçok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik. Yakında Türkiye'de müthiş basketbol salonları olacak. Aziz Yıldırım olmasaydı bu da olmazdı. Aziz Yıldırım olmasaydı amatör sporlar Türkiye'de bu kadar gelişemezdi. Başkanımız Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye kattıklarıyla fazlasıyla efsane başkan olmayı hak etmiştir. En büyük kahramanlığını 3 Temmuz'da gösterdi. Bizim en zayıf olduğumuz anda dimdik ayakta durdu. Hem o hem de camiamız bu işten çok darbe yedi. Maddi zararlar alınana kadar hepimiz 4 Temmuz'daymışız gibi dimdik duracağız. Fenerbahçe'yle kimse başa çıkamaz. Uzun bir süreç bizi bekliyor. Bu işin en büyük mücadelecisi Aziz Yıldırım olacaktır. O bu mücadelenin liderliğini yapmaya devam edecektir. Hepimiz, o mücadelede çorbaya tuzumuzu atacağız. Allah korusun Yargıtay'dan hiç kabullenemeyeceğimiz bir karar çıkarsa o zaman siz taraftarlara yine ihtiyacımız olacak. Biz bir bütün aileyiz."