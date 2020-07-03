Ali Koç, "Futbolda Kumpas Davası"na katıldı

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanması sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FETÖ'cü polis ve adli yetkililerin sanık olduğu davanın duruşmasına müşteki olarak katıldı

Silivri'deki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın duruşmasına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, müşteki (şikayetçi) olan kulubü adına ifade verdi.

Koç, İfadesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirildiğini, bunların illegal bir örgütün Fenerbahçe’yi ve futbol camiasını ele geçirmek için hukuksuz operasyonlar olduğunu vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının, 2011 yılında Türk futboluna el attığını kaydeden Ali Koç, Fenerbahçe'nin büyük bir direniş gerçekleştirdiğini söyledi.

Ali Koç, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve sanıkların en ağır ceza ile cezalandırılmaları istedi.

Hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen.

Kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, eski milletvekili İlhan İşbilen ve eski emniyet müdür yardımcılarının da olduğu sanıklara 85 yıla kadar değişen hapis cezaları isteniyor.