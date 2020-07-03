banner411
banner69
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
8 0
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
12 0
 
İşinizi kolaylaştıracak mutfak taktikleri
İşinizi kolaylaştıracak mutfak taktikleri
83 0
Bencil insanlarla baş etme yolları
Bencil insanlarla baş etme yolları
31 0
Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor
Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor
23 0
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
41 0
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
534 0
banner460

Ali Koç, "Futbolda Kumpas Davası"na katıldı

banner27

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanması sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FETÖ'cü polis ve adli yetkililerin sanık olduğu davanın duruşmasına müşteki olarak katıldı

Ali Koç, "Futbolda Kumpas Davası"na katıldı

Silivri'deki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın duruşmasına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, müşteki (şikayetçi) olan kulubü adına ifade verdi.

Koç, İfadesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirildiğini, bunların illegal bir örgütün Fenerbahçe’yi ve futbol camiasını ele geçirmek için hukuksuz operasyonlar olduğunu vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının, 2011 yılında Türk futboluna el attığını kaydeden Ali Koç, Fenerbahçe'nin büyük bir direniş gerçekleştirdiğini söyledi.

Ali Koç, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve sanıkların en ağır ceza ile cezalandırılmaları istedi.

Hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen.

Kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, eski milletvekili İlhan İşbilen ve eski emniyet müdür yardımcılarının da olduğu sanıklara 85 yıla kadar değişen hapis cezaları isteniyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.