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Alanyaspor, Kayserispor'u dağıttı

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Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilk maçına çıkan Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 5-0 yenerek flaş bir sonuca imza attı

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Alanyaspor, Kayserispor'u dağıttı
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Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan Spor Toto Süper Lig 13. hafta karşılaşmasının ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 45+6'da Djalma Campos'un penaltıdan attığı golle Kayserispor karşısında 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda adeta coşan ev sahibi ekip, 59'da Efecan Karaca, 73 ve 79'da Papiss Cisse ve 81'de Junior Fernandes ile skoru 5-0 yaptı. Maçta başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi ekipte iki golle yıldızlaşan Papiss Cisse, 21'de penaltı atışından yararlanamadı. Cisse'nin vuruşunda top direkten döndü.

Djalma'nın gole çevirdiği penaltıda kararı Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvurulması sonrası veren hakem Arda Kardeşler, 45'te Cisse'nin attığı golü aynı uygulamayla iptal etti.

Ligde 5 hafta sonra galip gelen Antalya ekibi bu sonuçla puanını 15'e yükseltti. Ligde ilk 12 haftada 6 gol atan Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

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