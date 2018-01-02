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Alanyaspor Hikmet Karaman ile anlaştı

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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile prensipte anlaştı

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Alanyaspor Hikmet Karaman ile anlaştı
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Aytemiz Alanyaspor Safet Susic'ten boşalan teknik direktörlük görevi için tecrübeli hoca Hikmet Karaman ile prensipte anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması beklenirken, Hikmet Karaman'ın sosyal medyadan tebrikleri kabul ederek, Aytemiz Alanyaspor'un resmi internet sayfasının paylaşımlarını da kendi duvarında paylaştığı görüldü.
Yurt dışında olan Hikmet Karaman'ın yardımcılarının kulüp tesislerini gezdiği belirtildi. Aytemiz Alanyaspor yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, yönetim toplantısı ve Karaman'ın yurt dışından gelmesinin ardından açıklama yapılması bekleniyor.
15. TAKIMI OLACAK
Hikmet Karaman, A. Alanyaspor ile birlikte kariyerindeki 15. takımı çalıştırmış olacak. Tecrübeli teknik direktör daha önce Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Kocaelispor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor ve Kayseri Erciyesspor'un başında görev yapmıştı.

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