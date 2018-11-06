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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi bitti

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı

Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi bitti
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Turuncu-yeşilli kulüp, sezon öncesi 1 yıllık sözleşme yenilediği teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, teknik direktör Sayın Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Kulüp başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve ikinci başkanımız Kamil Köseoğlu, Sayın Mesut Bakkal'a plaket takdim ederek kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür edip kariyerlerinde başarılar diledi." ifadelerine yer verildi.

Aytemiz Alanyaspor, 11 haftası geride kalan Süper Lig'de 12 puanla 13. sırada bulunuyor.

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