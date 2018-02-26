Alanyaspor'da Karaman dönemi 6 haftada sona erdi

Aytemiz Alanyaspor, istenilen sonuçların alınamamasının ardından teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı

Aytemiz Alanyaspor, Saffet Susiç'in ardından takımın başına getirilen Hikmet Karaman'la yolları ayırdı.

18. haftada göreve getirilen Karaman'la Alanyaspor, 6 maça çıktı; bu karşılaşmalardan bir galibiyet çıkarırken 5 maçtan mağlup ayrıldı.

İstifa kararı sonrası açıklama yapan Karaman, "Bizimki büyük şanssızlık, bu camiayı çok sevdim, yaşadığımız tamamen futbol şanssızlığı, iyi oynuyoruz gol atamıyoruz, Vagner Love'ın gitmesi bizi ciddi etkiledi. Başkanımızla istişare yaparak bıraktım, bu şanssızlığın bir an evvel kırılmasını diliyorum" dedi..

Karaman, bu kararı takımı daha da zor durumda bırakmak için almadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Başta sayın başkanımız Hasan Bey'e, yönetim kuruluna, bütün personel ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Ben uzun süreli düşünerek bu göreve geldim. Kararımı başkanımıza açıkladıktan sonra başkanım "24 saat uyu düşün bir daha gel" dedi. Bu sözleri de benden memnun olduğunu ortaya koyuyordu. Bu nedenle bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Ancak iki gün düşündüm ve doğru olacağına inandığım için bu kararı aldım."

