Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, Mustafa Cengiz’in açıklamalarına cevap verdi. 2,5 yılda yapılan işlerden bahseden Özbek, “Bugüne kadar 250 milyon TL’nin altına imza attım. Ben hiçbir zaman alacaklarım için Galatasaray’ı zora sokmam” ifadelerini kullandı

Galatasaray Divan Kurulu’nda konuşan Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, “2,5 yıl başkanlık yaptım. Başkanlık sürem boyunca Galatasaray tarihinde görülmemiş bir destek verdiniz. Önünüze getirdiğim bütün projelere evet dediniz. Ben bunun için bütün genel kurul üyelerine, divan üyelerine ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hayatımın en güzel yıllarını bu dönemde geçirdim. Ayrıca yeni bir yönetimimiz var, kendilerine başarılar diliyorum, yeni dönemde güzel hizmetler verilmesini temenni ediyorum.

“RİVA’NIN GETİRİSİ 508 DEĞİL, 780 MİLYON TL’DİR”

Görevde kaldığı sürece yapılan projelerin çok önemli olduğunu söyleyen Özbek, “Eğer bütün zamanınızı kulübe harcamışsanız, bu yapılabilir. Riva projesi dediğiniz zaman kolay şekilde telaffuz edilebiliyor. Ama bu projenin nakde dönüşmesi kolay değildi. Ama dedim ya bir dönemi bitirdik, bu dönemdeki muhasebeyi yapmak istiyorum. Riva ve Florya projeleri, Emlak Konut’la yapıldı. İhalesi yapıldı, 970 milyon asgari bedelle yapıldı. Bu ihale bedelinin yüzde 20’si Emlak Konut’a ait, kalanı Galatasaray’a. Riva projesinin asgari bedeli 508 milyon değil, bu başka bir rakam. Riva’dan gelecek olan gelir, 780 milyon TL. Hasılat paylaşımı olduğu için içinde gizli bir şey yok. Emlak Konut’la yapılan sözleşmelerin en iyisi. Bunları söylerken koltuklarım kabarıyor. Kapalı spor salonu için elimizden geleni yaptık. Ben, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve çalışan arkadaşlarım çok yoğun mesai harcadık. Spor salonu çok önemli. Olmazsa olmazlarımızdan birisi. Stadın içinde boş kalan yerler var. Bu alanlara kiralanabilir ofisler yaptık” diye konuştu.

“SPONSOR OLDUĞUM İÇİN YASA GEREĞİ FATURA KESMEK ZORUNDAYDIM”

Galatasaraylı bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Dursun Özbek, “Her dönemde Galatasaray’a hizmet etmekten şeref duymuş bir ailenin çocuğuyum. 86 senesinde Dursun Özbek, Galatasaray’ın futbolcusuydu ve sahada vefat etti. İş hayatına atıldığımdan itibaren sayısız hizmetlerim var. Her şeyimi Galatasaray’a borçluyum. Galatasaray’a fatura kesip para almışım. Fatura kesmemin sebebini açıklayacağım. Verdiğim hizmetlerden dolayı kursağımdan 1 kuruş geçmemiştir. Geçmişten beri hizmet ediyorum Galatasaray’a. 2005 yılından bu yana Galatasaray kulübünün, Galatasaray Lisesi’nin, Galatasaray Üniversitesi’nin konaklamasına sponsorum. Bunların hiçbirisinde kar amacı gütmüyorum. Ama şunu yaptık, bir kurum olduğumuz için fatura kesmek zorundayız. Faturaların ardından yaptığınız kar oranına göre spor kulüplerine bağış yapabilirsiniz, biz de yaptık. Geçmiş dönemde bu bağış yaklaşık 6 milyon TL. Bundan sonra da Galatasaray Kulübü’nün bir tek konaklama sponsoruyum. Eğer böyle bir imkanımız varsa, bunu Galatasaray için kullanmayacağız de ne yapacağız” diye konuştu.

“NDİAYE’DEN 8 MİLYON EURO KAR ETTİNİZ, DAHA NE İSTİYORSUNUZ”

Basına haber servisi yapıldığını sözlerine ekleyen Dursun Özbek, “Ndiaye transferi 12 milyon Euro’ya mal oldu diye haberler çıktı. 7,5 milyon Euro bonservis bedeli, 2 milyon 750 bin Euro da maaşla gelmiştir. Neden bu 12 milyon Euro yazılıyor. Bunu söylemekte ne fayda sağlıyorsunuz. İyi bir iş yapmışız. 7,5 milyon Euro’ya almışız. Bunun içinde menajer komisyonu ayrıca vardır. 16 milyon Euro’ya sattığımıza göre 6 ayda 8 milyon Euro kar etmişiz. Cavanda transferinde 1 milyon 700 bin Euro serbest kalma maddesi varmış, bunu bile bile 1 milyon 800 bin Euro’ya almışız. Böyle bir şey yok. Evet bu parayı verdik, bizzat yaptığım bir transferdi. İyi bir transfer değildi, yaptığımız hatalardan birisiydi. Bunu ilk defa söylemiyorum. Ama gelip acaba aradaki 100 bin Euro nereye gitti diye yapmak olmaz. Öküzün altıda buzağı aramayacaksınız. Galatasaray Başkanı’nın ifade ettiği gibi, Galatasaray’ın şeffaflığı ortadadır” ifadelerini kullandı.

“250 MİLYON TL’NİN ALTINA İMZA ATTIK”

Galatasaray’da görevde olduğu dönemde kasa kolaylığı sağladığını söyleyen Özbek, “Galatasaray gayrimenkullerini geliştirmek için 1,5 milyar TL tahmini fon geleceğini söylemiştim. Bu kasa kolaylığını yaptım ve giderken senet aldım. Bizim yaptığımız sadece kasa kolaylığı mı? Galatasaray’a hizmet etmek için 150 milyon TL civarında bugün için kefaletimiz var. İkisini topladığınız zaman başkanlığım sürecinde elimizi taşın altına koyduğumuz miktar 250 milyon TL. Bugüne kadar bunu anlatmadım. Anlatmak da tarzım değil. Ben bir göreve gelmişim. Bu görevde elbette gereğini yapmak zorundaydım. Kurumsal bazda yapılan bu kasa kolaylığı ve kefalet durumunu, yasalara uygun şekilde teminat altına almam gerekirdi. Bunu her kurum yapar. Ama bunu farklı durumlara çekmek olmaz. Başkan beni ziyarete geldiğinde kendisine anlattım. Bizim böyle bir durumumuz oldu. Kendisine ifade ettim. 90 milyon TL kasa, 150 milyon kefalet. Zannediyorum Adil Bey, “Biz 5 milyon biliyorduk” dedi. Müsait olduğumuzda bunları konuşalım. Ben hiçbir zaman alacaklarım için Galatasaray’ı zora sokmam. Buradan da taahhüt ediyorum” dedi.

