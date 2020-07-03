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Aktunç’a 41 kere maşallahlık kutlama

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Mesarya kulübü, 41. doğum günü olan takımın teknik direktörü Nazım Aktunç’a Brezilya usulü sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı

Aktunç’a 41 kere maşallahlık kutlama

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya, deplasmanda Maraş ile Halil Kartal Stadı’nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mustafa Öztugay’ın yöneteceği maç için 100. Yıl Stadında dün son antrenmanını yapan sarı kırmızılılarda antrenmanlar neşe içerisinde geçti. Dünkü antrenman sonrasında ise bugün 41. doğum günü olan takımın teknik direktörü Nazım Aktunç’a sürpriz bir doğum günü kutlaması oldu.

Başta Arda Sözcü olmak üzere tüm futbolcular Nazım Aktunç’a, Brezilya usulü doğum günü kutlaması yaparlarken, Nazım Aktunç’un başında yumurta kırıp, un döktüler. Sonrasında ise tüm takım Aktunç ile fotoğraf çektirip doğum günü pastasını birlikte yediler.

Bizler de Halk Spor ve Halkın Sesi Gazetesi olarak Nazım Aktunç’un doğum günü kutlar, şampiyonluk dolu günler dileriz.

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Etiketler; #Mesarya #K-Pet
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