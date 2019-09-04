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Akreditasyonlarda yetki KTSYD’de

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ziyaretinde bulunarak yeni sezonda basın maç akreditasyonlarında, sorumluluğun derneğe aktarılması konusunda anlaştılar

Akreditasyonlarda yetki KTSYD’de
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bir ziyarette bulunarak yeni sezonda basın akreditasyonları konusu başta olmak üzere, bazı konularda görüşme gerçekleştirdi.

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan’ın KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile görüşmesinde dernek yönetim kurulundan bazı isimler de hazır bulundu.

 Görüşmede özellikle yeni sezonda spor basınının maçlara akreditasyonu konusunda sorumluluğun derneğe aktarılması konusunda anlaşma sağlandı. Bu açılımla birlikte KTSYD üyesi olmayanlar ve çalıştığı kurumdan sürekli spor yazarlığı yaptığına dair imzalı ve mühürlü belge getirmeyenlere akreditasyon yapılmayacak, yelek verilmeyecek ve saha içerisine girişi sağlanmayacak.

İki başkandan pozitif mesajlar

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, derneğin yeni yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ve ortak çalışmalara her zaman hazır olduğunu ifade ederken, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ise KTFF’nin attığı çağdaş adımları beğeni ile takip ettiklerini belirterek, açılmak üzere olan yeni sezonda tüm KTFF ailesine başarı diledi.

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