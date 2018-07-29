Akkuş ve Ulaç, zafere kulaç attı

Hasan İLKER
Türkiye Spor Vakfı tarafından Çanakkale'de ilk kez düzenlenen 5km'lik Troya Yüzme Maratonu, 750 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Ülkemizi temsil eden sporculardan YDÜ yüzücüsü Osman Akkus 45-49 yaş gurubunda birinci geldi. Doğukan Ulaç ise 20-24 yaş grubunda birinci gelirken, 30. Samsung Boğaziçi Kıtalarası Yüzme Yarışı'ndaki gibi genel klasman birincisi de oldu.
Doğukan Ulaç genel klasman 1.ligini 00:38.36 ile kazanırken ,Osman Akkuş ise 45-49 yaş grubunda 00:50.42 ile birinciliğe ulaştı.