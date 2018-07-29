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Akkuş ve Ulaç, zafere kulaç attı

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Türkiye Spor Vakfı tarafından Çanakkale'de ilk kez düzenlenen 5km'lik Troya Yüzme Maratonu Doğukan Ulaç 00:38.36 ile genel klasman 1.ligini kazanırken, Osman Akkuş ise 45-49 yaş grubunda birinciliğe ulaştı

Akkuş ve Ulaç, zafere kulaç attı
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 Hasan İLKER

Türkiye Spor Vakfı tarafından Çanakkale'de ilk kez düzenlenen 5km'lik Troya Yüzme Maratonu, 750 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Ülkemizi temsil eden sporculardan YDÜ yüzücüsü Osman Akkus 45-49 yaş gurubunda birinci geldi. Doğukan Ulaç ise 20-24 yaş grubunda birinci gelirken, 30. Samsung Boğaziçi Kıtalarası Yüzme Yarışı'ndaki gibi genel klasman birincisi de oldu.

Doğukan Ulaç genel klasman 1.ligini 00:38.36 ile kazanırken ,Osman Akkuş ise 45-49 yaş grubunda 00:50.42 ile birinciliğe ulaştı.

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