Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulunan KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu üyeleri Mustafa Akıncı’ya Lefter’in formasını takdim ettiler

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, nezaket ziyaretinde bulunan KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, göreve yeni gelen Başkan Özdamar ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk fırsatta dernek lokalini ziyaret edeceğini söyledi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ziyarette, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Fenerbahçe’nin efsane futbolcularının imzaladığı Lefter formasını takdim etti.