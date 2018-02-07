Akhisar yarı finale adını yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kayserispor’a konuk olan Akhisarspor, sahadan 2-2 eşitlikle ayrılınca adını yarı finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kayserispor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Akhisarspor 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 36. dakikada Artem Kravets ile 90'da Asamoah Gyan attı. Konuk ekibin golleri ise 25. dakikada Soner Aydoğdu ve 69'da Eray Ataseven'den geldi.

Bu sonuçla Akhisarspor, ilk maçta 1-0 yendiği Kayserispor ile rövanşta 2-2 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.