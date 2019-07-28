Akdoğan'da cimnastik kulübü doğuyor

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Akdoğan'da faaliyet gösteren Bodyform Fitness Center'i ziyaret ederken ziyarette, merkezin kulüpleşmesi yönünde çalışma yapılması kararlaştırıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Akdoğan'da faaliyet gösteren Bodyform Fitness Center'i ziyaret etti.

Hasan Sapsızoğlu ziyarette direktör Zühre Kara Gür ve cimnastik antrenörü Bilgin Diker ile görüştü. Görüşmede yıllardır cimnastik eğitmenliği yapan ikilinin önderliğinde Bodyform Fitness Center'in kulüpleşmesi yönünde çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Bunun için gerekli tüzük ve yasal çalışmaların başlatılırken, en kısa sürede gerçek bir cimnastik derneğinin kurularak özelde cimnastik genelde ise ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bölgelerde kulüpleşmeye büyük önem veren KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi de Bodyform Fitness Center'e her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bodyform Fitness Center direktörü Zühre Kara Gür ise yaptığı açıklamada, "Bizleri salonumuzda ziyaret eden KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile çocuklarımız için neler yapabileceklerimizi konuştuk. Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki Cimnastik Federasyonuna, bizlere destek oldukları ve ziyaret ettikleri için teşekkür eder, çıktığı bu yolda başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.