 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
16 0
47 0
 
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
16 0
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
10 0
Yollarda ölmek istemiyoruz
Yollarda ölmek istemiyoruz
39 0
MHK’dan yeni uygulama
MHK’dan yeni uygulama
260 0
Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
81 0
banner82

Akdoğan'da cimnastik kulübü doğuyor

banner27

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Akdoğan'da faaliyet gösteren Bodyform Fitness Center'i ziyaret ederken ziyarette, merkezin kulüpleşmesi yönünde çalışma yapılması kararlaştırıldı

Akdoğan'da cimnastik kulübü doğuyor
banner267

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Akdoğan'da faaliyet gösteren Bodyform Fitness Center'i ziyaret etti.

Hasan Sapsızoğlu ziyarette direktör Zühre Kara Gür ve cimnastik antrenörü Bilgin Diker ile görüştü. Görüşmede yıllardır cimnastik eğitmenliği yapan ikilinin önderliğinde Bodyform Fitness Center'in  kulüpleşmesi yönünde çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Bunun için gerekli tüzük ve yasal çalışmaların başlatılırken, en kısa sürede gerçek bir cimnastik derneğinin kurularak özelde cimnastik genelde ise ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bölgelerde kulüpleşmeye büyük önem veren KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi de Bodyform Fitness Center'e her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bodyform Fitness Center direktörü Zühre Kara Gür ise yaptığı açıklamada, "Bizleri salonumuzda ziyaret eden KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile çocuklarımız için neler yapabileceklerimizi konuştuk. Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki Cimnastik Federasyonuna, bizlere destek oldukları ve ziyaret ettikleri için teşekkür eder, çıktığı bu yolda başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.