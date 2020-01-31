Akdeniz Spor Birliği, Aydın’da klasmanda

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Akdeniz Spor Birliği Masa Tenisi erkek takımı Aydın Didim’de başlayan Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonasında, gruptan çıkmayı başararak, en iyi 16 takım arasına girdi.

Metin Atan’ın başkanlığında,Menteş Zaifoğlu’nun antrenörlüğünde ve sporcular Burak Algül,Arda Büyükadam ve Arda Kantara’dan oluşan takım bugün oynayacağı maçlar sonunda 16 takım arasında iyi bir derece almak için mücadeleye devam edecekler.Sporcular Cumartesi ve Pazar günü ise çift erkekler ve ferdi şampiyonaya katılacaklar.