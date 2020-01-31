banner255
banner69
Geceyi Ocak alevi ısıttı
Geceyi Ocak alevi ısıttı
20 0
Rallide Kış Kupası heyecanı başlıyor
Rallide Kış Kupası heyecanı başlıyor
6 0
 
271 0
40 0
Soğuk hava hem hayvancıyı hem sebze üreticisini etkiliyor
Soğuk hava hem hayvancıyı hem sebze üreticisini etkiliyor
16 0
Atletlerimiz İstanbul’da kürsüden inmiyor
Atletlerimiz İstanbul’da kürsüden inmiyor
53 0
Yollar böyle sorumsuzluğu kaldırmaz
Yollar böyle sorumsuzluğu kaldırmaz
80 0
banner374

Akdeniz Spor Birliği, Aydın’da klasmanda

banner27

Akdeniz Spor Birliği, Aydın’da klasmanda

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Akdeniz Spor Birliği Masa Tenisi erkek takımı Aydın Didim’de başlayan Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonasında, gruptan çıkmayı başararak, en iyi 16 takım arasına girdi.

Metin Atan’ın  başkanlığında,Menteş Zaifoğlu’nun antrenörlüğünde ve sporcular Burak Algül,Arda Büyükadam ve Arda Kantara’dan oluşan takım bugün oynayacağı maçlar sonunda 16 takım arasında iyi bir derece almak için mücadeleye devam edecekler.Sporcular Cumartesi  ve Pazar günü ise çift erkekler ve ferdi şampiyonaya katılacaklar.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.