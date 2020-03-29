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Ahmet Yurt, Alsancak’ın hizmetinde

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Ahmet Yurt, Alsancak’ın hizmetinde

Merit Alsancak Yeşilova alt yapı antrenörü Ahmet Yurt, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemiz ve ihtiyaçlı durumdaki halkımız için yardım ve katkılarını sürdüren spor adamları arasında yer alıyor.

Alsancak Belediyesi çalışan olan Ahmet Yurt, Merit Alsancak Yeşilova U15, U17 VE U21 takımlarındaki sorumluluğunun yanı sıra Alsancak Belediyesinin, korona virüse karşı yaptığı dezenfekte seferberliğine bizzat katılarak, katkı koydu.

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