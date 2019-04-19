Ahmed Sami Topcan Belgeseli tanıtıldı

Kıbrıs Türk sporuna ve ülkeye hem spor hem de devlet adamlığı anlamında büyük hizmetleri bulunan Ahmet Sami topcan anısına çekilen belgeselin basın toplantısı dün gerçekleştirildi Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği konferans salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında Ahmet Sami Topcan'ın oğlu Nazım Topcan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben ve belgeselin yönetmeni ve editörü Tolgay Tarıman hazır bulundu. Ahmet Sami Topcan'ın oğlu Nazım Topcan Ahmet Sami Topcan’ın bu ülkeye büyük hizmetleri olduğunu ve bu belgeseli gelecek nesillere Ahmet Sami Topcan’ı anlatmak amacıyla hazırladıklarını söyledi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben ise Ahmet Sami Topcan'ın disiplinli karakterli ve adil bir kişilik olarak toplumda yer edindiğini ve herkesin tanıması gereken birisi olduğunu vurguladı.

Yönetmen Tolgay Tarıman ise yaklaşık 1 yıllık çalışmanın eseri olarak 102 dakikalık bir belgesel ortaya çıkarıldığını ve bu belgeselin Ahmet Sami Topcan'ın hayatının sadece bir bölümünü içerebildiğini kaydetti.

Konuşmalardan sonra Ahmet Sami Topcan belgeselinin fragmanı gösterildi.

Ahmet Sami Topcan belgeseli 24 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.30 da Yakin Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Salonu'nda yapılacak.