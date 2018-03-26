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Agüero, 2020’de yuvaya dönecek

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Manchester City'nin forveti Kun Aguero, kontratı bittiğinde Independiente'ye geri döneceğini söyledi

Agüero, 2020’de yuvaya dönecek
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Manchester City'nin Arjantinli forveti Kun Aguero, 2020 yılında kontratı bittiğinde Independiente'ye geri döneceğini söyledi.
Independiente'nin altyapısından yetişen Arjantinli futbolcu, 2006 yılında Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Gösterdiği performansla 2011 yılında Manchester City'nin yolunu tutan Agüero yakın zamanda Arjantin'e dönmek için sabırsızlanıyor. 
City formasıyla attığı 178 golle İngiliz kulübünün en golcü futbolcusu olan Agüero, ülkesine geri dönmenin her zaman aklında olduğunu söyledi.

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