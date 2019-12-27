banner255
banner69
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
12 0
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
19 0
 
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
51 0
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
38 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
57 0
Şampiyon GAÜ
Şampiyon GAÜ
212 0
Akile Ruh Ekizoğlu,
Akile Ruh Ekizoğlu, "İki Parça " isimli şiir kitabını tanıttı
20 0
banner355

Afrika'da Yılın Futbolcusu kim olacak?

banner27

Afrika'da yılın futbolcusu için son üç aday açıklandı. Muhammed Salah, SadioMane ve Riyad Mahrez ödül için aday gösterildi

Afrika'da Yılın Futbolcusu kim olacak?

Afrika Futbol Konfederasyonu, yılın en iyi oyuncusunu seçecek.

Ödül için 3 aday açıklandı.

Listede Mısırlı Muhammed Salah, SenagalliSadioMane ve Cezayirli Riyad Mahrez bulunuyor.

Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran yıldız oyuncu Muhammed Salah, ödülün son iki yıldır sahibi konumunda.

Salah'ın takım arkadaşı Mane ve Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Mahrez, bu onuru yaşamak isteyen diğer iki futbolcu.

Afrika'da yılın futbolcusu ödülü, 7 Ocak'ta Mısır'ın Hurgada şehrinde yapılacak tören ile sahibini bulacak. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.