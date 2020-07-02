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Aday milliler belirlendi

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Bölgelerarası Taekwondo Karate Budo Martıalarts Hyong/Pumse Kata Şampiyonası’nda yeni aday milli sporcular belirlenirken, birincili Girne bölgesinin oldu

Aday milliler belirlendi

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Bölgelerarası Taekwondo Karate Budo Martıalarts Hyong/Pumse Kata Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.                              

Milli takımdaki sporcuların öneleme müsabakaları olan bu yarışta Masterler, yeni aday milli sporcularını belirlediler. Müsabakaların Ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Bölge temsilcileri verdiler.

Maçları Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu, Pınar Akarpınar, Ceyda Uçaner ve Ana Tüysüz yönetirlerken, birinciliği Girne bölgesi, ikinciliği Lefkoşa, üçüncülüğü Mağsa bölgeleri kazandılar.

BAYANLAR HYONG  PUMSE  MÜSABAKA  SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Masal Akarpınar                  2.Su Ayza Şahin         3.Cemre Su Karagöz

2.Kategori:      1.Zahra Ghaderi                     2.Fatimeh Ghaderi     3.Zeynep Kuday

3.Kategori:      1.İrem Şibli                             2.Sevda Şahin             3.Zeynep Zorlu

ERKEKLER HYONG  PUMSE  MÜSABAKA  SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Yusuf Seyhan Şen               2.Berat Paslıoğlu        3.İsmet Büyüktosun

2.Kategori:      1.Doruk Türkmen                   2.Agit Yenice             3.Esat Paslıoğlu

3.Kategori:      1.Alex Armutçu                     2.Ömer Faruk Solak   3.Pars Şahin

4.Kategori:      1.Sinan Tüfekçi                      2.Ahmet Solak            3.Murat Berk Bucak

5.Kategori:      1.Arda Akın Altuntaş             2.Özkay Ramiz           3.Mirsad Toprak

6.Kategori:      1.Arda Aslan Öztürk              2.Kemal Köstü           3.Taner Kara

7.Kategori:      1.Şakir Yağızsoy                    2.Mervan Bayrakçı     3.Zeynel Yıldırım

KARATE              KATA   MÜSABAKA  SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Simirna Erk                         2.Semen Kazantsev

2.Kategori:      1.Oleksandır Didukh              2.Timur Şimşek          3.Ali Arda Tosun

3.Kategori:      1.Nikita Yakush                     2.Gleb Yurchenko      3.Alexander Molodtsov

4.Kategori:      1.Samir Şimşek                      2.Oleksi Didukh        

5.Kategori:      1.Mikhail Khoyshin               2.Aziz Kamalov

6.Kategori:      1.Rafail İbrahimov

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