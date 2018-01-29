Adal’ın acı günü

Küçük Kaymaklı kaptanı Hüseyin Adal, dün annesi, Fahriye Yeşim Adal’ın vefatıyla en acı gününü yaşadı. Amansız hastalığa yenik düşen Fahriye Yeşim Adal dün öğle saatlerinde yaşama gözlerini yumdu. Halkın Sesi Spor Dünyası olarak merhumeye Tanrı’dan rahmet, Adal ailesine başsağlığı dileriz.
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