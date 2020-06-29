Açıkyıldız anıldı

Ötüken Spor Kulübünde uzun yıllar futbolcu, yönetici olarak çok önemli hizmetler veren merhum Ferit Açıkyıldız kabri başında anıldı

BTM İkinci Lig klüplerinden Ötüken Spor Kulübünde uzun yıllar futbolcu, yönetici olarak çok önemli hizmetler veren merhum Ferit Açıkyıldız kabri başında anıldı.

Ötüken Spor Kulübü tarafından her yıl halı saha anı futbol turnuvası ile anılan Ferit Açıkyıldız anısına bu yıl koronavirüs nedeniyle sportif faaliyet yapma imkanı olmadı. Ferit Açıkyıldız anma törenine İskele Belediye başkan Hasan Sadıkoğlu, Ötüken muhtarı Turgut Özyöre, merhum Ferit Açıkyıldız’ın eşi Sıdıka Açıkyıldız, kız Zehra Açıkyıldız Galata, ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde çok duygusal ve hüzünlü anlar yaşanırken, töreninin ardından Ferit Açıkyıldız’nın mezarına çelenk ve çiçekler bırakılıp dualar okunarak ruhu şad edildi.

Ferit Açıkyıldız’ın ailesi her yıl turnuvaya katkılarını esirgemeyen ve anma töreninde yine yer alan İskele Belediye başkanına, bu organizeyi yapan muhtarımız Turgut Özyöre ve katkısı olan herkese teşekkür etti.