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Acapulco Sports Park büyülüyor

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Spor turizmi açısından olmazsa olmazlardan çim futbol sahası eksikliğinin giderilmesi yolunda Acapulco Resort Otel önemli bir adım atarken, Acapulco Sports Park hizmete sundu

Acapulco Sports Park büyülüyor
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Soydan SAKALLI

Ülkemiz otellerinin en önemli eksikliklerden olan, spor turizmi açısından olmazsa olmazlardan çim futbol sahası eksikliğinin giderilmesi yolunda Acapulco Resort Otel önemli bir adım attı.

Acapulco Resort Otel bünyesinde hizmete giren Acapulco Sports Park çim sahası güzel zemini ile ilk günden dikkat çekti. Acapulco Sports Park çim sahası yabancı takımları da ağırlamaya başlarken, Norveç’ten ülkemize kamp yapmaya gelen takım, Acapulco Resort Otelde konaklarken, çim sahada da antrenmanlara başladı.

Norveç takımı dün öğleden sonra ise Acapulco Sports Park çim sahasında Düzkaya U21 Takımı ile bir dostluk maçı oynadı.

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