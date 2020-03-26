Abdullah Yusuf’tan örnek girişim

Başta futbol olmak üzere birçok spor branşına katkıları ile bilinen Abdullah Yusuf’un direktörlüğünü yaptığı Nicosia Finance, müşterilerin taksitlerinin ertelenmesine ve ertelenen taksitlerle ilgili gecikme faizi alınmamasına karar verdi

Yenicami ve Göçmenköy ile Nicosia Group Kıbrıs Kupasının sponsoru olan, başta futbol olmak üzere birçok spor branşına katkıları ile bilinen Abdullah Yusuf’un direktörlüğünü yaptığı Nicosia Group içerisinde yer alan Nicosia Finance bu kez zor günler geçiren vatandaşa destek oluyor.

Müşterilerin taksitlerinin 2 ay süre ile ertelenmesine ve ertelenen taksitlerle ilgili gecikme faizi alınmamasına karar verdi.

Nicosia Finance’dan yapılan açıklama şöyle:

“Nicosia Finance Ltd. olarak müşterilerimizin Corona virüs salgınından en az ekonomik hasarla çıkmasına yardımcı olmak amacıyla taksitler halinde kredi ödeyen müşterilerimizin taksitlerinin 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay süre ile ertelenmesine ve ertelenen taksitlerle ilgili olarak gecikme faizi alınmamasına karar verdik.

Yani taksitli kredili müşterilerimizin kredilerinin vadeleri herhangi bir faiz uygulaması yapılmadan 2 ay süre ile uzatılacaktır. Tüm halkımıza sağlık ve şifa dolu günler dileriz.”