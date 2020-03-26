banner411
banner69
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
33 0
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
35 0
 
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
18 0
13 0
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
26 0
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
90 0
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
1.2B 0
banner374

Abdullah Yusuf’tan örnek girişim

banner27

Başta futbol olmak üzere birçok spor branşına katkıları ile bilinen Abdullah Yusuf’un direktörlüğünü yaptığı Nicosia Finance, müşterilerin taksitlerinin ertelenmesine ve ertelenen taksitlerle ilgili gecikme faizi alınmamasına karar verdi

Abdullah Yusuf’tan örnek girişim

Yenicami ve Göçmenköy ile Nicosia Group Kıbrıs Kupasının sponsoru olan, başta futbol olmak üzere birçok spor branşına katkıları ile bilinen Abdullah Yusuf’un direktörlüğünü yaptığı Nicosia Group içerisinde yer alan Nicosia Finance bu kez zor günler geçiren vatandaşa destek oluyor.

Müşterilerin taksitlerinin 2 ay süre ile ertelenmesine ve ertelenen taksitlerle ilgili gecikme faizi alınmamasına karar verdi.

Nicosia Finance’dan yapılan açıklama şöyle:

“Nicosia Finance Ltd. olarak müşterilerimizin Corona virüs salgınından en az ekonomik hasarla çıkmasına yardımcı olmak amacıyla taksitler halinde kredi ödeyen müşterilerimizin taksitlerinin 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay süre ile ertelenmesine ve ertelenen taksitlerle ilgili olarak gecikme faizi alınmamasına karar verdik.

Yani taksitli kredili müşterilerimizin kredilerinin vadeleri herhangi bir faiz uygulaması yapılmadan 2 ay süre ile uzatılacaktır. Tüm halkımıza sağlık ve şifa dolu günler dileriz.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.