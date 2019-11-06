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Abdullah Avcı Portekiz'e gidemedi

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UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında 7 Kasım Perşembe günü Braga ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, rahatsızlığı nedeniyle takımla Portekiz'e gidemedi

Abdullah Avcı Portekiz'e gidemedi
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Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Portekiz'e giden siyah-beyazlı takımın kafilesinde yer almadı. Ağır bir grip geçiren Avcı’nın Portekiz'e gidip gitmeyeceği yarın (07.11.2019) netlik kazanacak.

Siyah-beyazlı ekipten Avcı'nın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamızın, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz ‘e gidecektir" denildi.

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