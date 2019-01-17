Aatif, Rizespor ile anlaştı

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor ile anlaştı.

Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Ajansspor’a yaptığı açıklamada; “Bu transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a teşekkür ederim. Aatif transferi her iki tarafa da hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Öte yandna Çaykur Rizespor da Aatif transferini resmen açıkladı. İşte Karadeniz ekibinden yapılan açıklama:

"Çaykur Rizespor’umuz Fenerbahçe’de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı.

Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a ayrıca teşekkür ederiz.

Aatif Chahechouhe’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."