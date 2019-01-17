banner255
Girne'de korkutan kaza
Girne'de korkutan kaza
224 0
Yol değil mayın tarlası
Yol değil mayın tarlası
27 0
 
20’nci yıla özel kampanya
20’nci yıla özel kampanya
203 0
Buz gibi suya atlayarak kediyi kurtardı
Buz gibi suya atlayarak kediyi kurtardı
52 0
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
26 0
31 0
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
31 0
banner82

Aatif, Rizespor ile anlaştı

banner27

banner210
Aatif, Rizespor ile anlaştı
banner215

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor ile anlaştı.

Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Ajansspor’a yaptığı açıklamada; “Bu transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a teşekkür ederim. Aatif transferi her iki tarafa da hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Öte yandna Çaykur Rizespor da Aatif transferini resmen açıkladı. İşte Karadeniz ekibinden yapılan açıklama: 

"Çaykur Rizespor’umuz Fenerbahçe’de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı. 

Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a ayrıca teşekkür ederiz. 

Aatif Chahechouhe’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.