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88 yıllık kulübün ilk kadın başkanı oldu

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88 yıllık kulübün ilk kadın başkanı oldu
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Eskişehir'de 1930 yılında kurulan, çeşitli spor branşlarında dünya olimpiyat ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Eskişehir Demirspor Kulübünün ilk kadın başkanı Gönül Cemoğlu, sağlıklı, yetenekli, başarılı nesil yetiştirmek için çalışıyor.

Evli ve iki çocuk sahibi 60 yaşındaki Gönül Cemoğlu, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) İthalat Müdürü olarak görev yapıyor.

Spora da ilgisi bulanan Cemoğlu, TÜLOMSAŞ'ın kulübü Demirspor'da yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik görevlerinin ardından 13 Mayıs'ta başkanlığa seçildi.

Cemoğlu, anne şefkatiyle yaklaştığı sporcuları antrenmanlarda ve maçlarda yalnız bırakmıyor.

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