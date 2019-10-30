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83 yaşında yeni takımını arıyor

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Büyük Britanya'nın en yaşlı futbolcusu DickieBorthwick, yeni takımını arıyor. 90 dakikayı çıkarabileceğini söyleyen 83 yaşındaki oyuncu, daha ciddi seviyede futbol oynamak istediğini söyledi

83 yaşında yeni takımını arıyor
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Dickie Borthwick, tam 72 yıldır futbol oynuyor ve önümüzdeki ay 84 yaşından gün alacak; ancak futbola olan tutkusu onu yaşıtlarından ayırıyor.

Büyük Britanya'nın en yaşlı futbolcusu unvanını elinde bulunduran ihtiyar delikanlı, oynadığı veteranlar takımının kapanmasıyla birlikte boşta kaldı.

Borthwick, şimdi kendisine yeni bir takım arıyor; fakat bazı kriterleri var.

Halen dinç olduğunu ve 90 dakikayı çıkarabileceğini söyleyen 83 yaşındaki oyuncu, yürüyerek oynanan liglerin kendisine göre olmadığını ve daha ciddi seviyede futbol oynamak istediğini söyledi.

Dickie Borthwick, kariyeri boyunca çoğu amatör olmak üzere 15'e yakın kulüpte forma giymiş ve bin 600'ün üzerinde maça çıkmış.

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