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8 genç bisiklet milli takımında

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Velo Alanya Junior Cup yarışlarına katılacak Bisiklet Milli Takım kampı sona ererken Bisiklet Milli Takım sporcuları da belirlendi

8 genç bisiklet milli takımında

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu organizasyonunda İskele'de yıldız ve genç sporcuların katıldığı Bisiklet Milli Takım kampı sona erdi.

Kampın son günündefederasyon yönetim kurulu üyeleri, kampa katılan sporcular ve bisiklet spor kulüplerinin de katıldığı 60 km uzunluğundaki "Gelecek Gençlerindir Bisiklet Sürüşü" İskele Royal Sun Mardo, Long Beach önünden başlayıp ayni noktada sona erdi. Sürüş ardından kampa katılan sporculara ve emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Bisiklet Milli Takım Antrenörü Zihni Üney ve federasyon yönetimi ile yapılan teknik değerlendirme toplantısı neticesinde 8 genç sporcu Bisiklet Milli Takımına seçildi.

Sporcular 15 -16 Şubat 2020 tarihlerinde Velo Alanya Junior Cup yarışlarına katılmaları için hazırlıklarını bu hafta da sürdürecek.

Belirlenen Bisiklet Milli Takım sporcuları şöyle:  “Erdoğan Hammaloğlu, İzzet Samet Deste, Çağın Tosun, Yıldıray Pekmez,Şevket Hançerli, Berk Hançerli Hasan Aksoy Doğan Yılmaz”

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