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30 Nisan'a kadar spor yok

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Bakanlar Kurulu spor müsabakalarının 30 Nisan'a kadar yapılamayacağı kararını alırken, liglerin başlaması en erken Haziran ayında olabilecek

30 Nisan'a kadar spor yok

KKTC Bakanlar Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüse (COVID-19) karşı çalışmalarını sürdürürken, konu ile ilgili dün toplantı yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özerasy Bakanlar Kurulu kararlarını açıklarken, açıklanan Bakanlar Kurulu kararları arasında sporla ilgili karar da vardı.

Bakanlar Kurulu karara göre daha önce 10 Nisana kadar yapılamayacağı açıklanan spor müsabakaları da 30 Nisan'a kadar yapılmayacak. Böylelikle başta futbol olmak üzere birçok spor branşında liglerin başlaması en erken Haziran ayında olabilecek.

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