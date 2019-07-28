Yenicami Akademi, Demir Müezzinler için “Hoşgeldin Demir” adıyla maç organize etti. Demir’i sahaya gelişinde arkadaşları “3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon” tezahüratları eşliğinde karşıladılar

Soydan SAKALLI

Yenicami Akademi’nin başarılı futbolcularından olan Demir Müezzinler’in, yakalandığı lösemi hastalığından sonra başlayan tedavisi sürüyor.

Türkiye’de tedavi olan küçük Demir, kısa süreliğine ülkesine tatile gelirken, Yenicami Akademi dün Demir adına bir maç organize etti. “Hoşgeldin Demir” adıyla organize edilen maçta, Yenicami Akademi U9 Takımı ile Binatlı U9 Takımı, Yusuf Kaptan Sahasında karşılaştılar.

Yenicami Akademinin organizesinde ailesiyle sahaya gelen Demir’i, Yenicami Akademideki teknik adamları, arkadaşları, okulundaki sınıf arkadaşları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu karşıladı. 3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon tezahüratları eşliğinde sahaya adım atan Demir sahaya girdiği anda konfetiler patlatıldı.

Yenicami Akademi direktörü Hasan Özkan’ın duygu dolu konuşması sonrasında Demir’e, Yenicami Akademinin yeni forması hediye edildi.

Yenicami A Takımının maçı olmasından dolayı başkan Ali Vehid ve Yenicami A Takımı organizasyona katılamazken, A Takım adına yönetici Ömer Gedik, Yenicami A Takım futbolcularının imzaladığı Yenicami A Takımı forması hediye etti.

Yenicami Akademi U9 Takımı ile Binatlı U9 Takımlarına, “Hoşgeldin Demir” maçının kupalarını ise Demir, Yenicami Akademi direktörü Hasan Özkan ile birlikte verdi. Demir’e kupasını ise Yenicami Akademi direktörü Hasan Özkan verdi.