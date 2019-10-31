1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni düzenlenecek

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi ilklere imza atmaya devam ederken, 1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni düzenleyecek

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi ilklere imza atmaya devam ederken, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı kutlama şöleni düzenleyecek.

“1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni” 14 Kasım Perşembe günü 18:00 - 21:00 saatleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Konu ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu yönetiminden yapılan açıklama şöyle:

Ülkemiz adına en büyük ve en önemli bayram olarak nitelendirilen “Cumhuriyet Bayramı'mızın bu yıl 36'cı kuruluş yıl dönümünü onurla ve gururla kutlayacağız.

Cimnastik Federasyonu başkan ve yönetimi olarak en büyük bayramımızı en güzel şekilde ve coşkuyla kutlayabilmek için üye spor kulüplerimizle büyük bir cimnastik şölenine hazırlanıyoruz.

Ülkemiz ve halkımız için en büyük ve en önemli bayram olarak nitelendirilen Cumhuriyet Bayramımızı kutlama etkinlikleri içerisinde gerçekleştireceğimiz “1.Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şölenimize” tüm halkımız, basınımız ve sporseverlerimiz davetlidir.