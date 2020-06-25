02 numaralı forma, Tatar’ın

Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Başbakan Ersin Tatar’a, adının yazılı olduğu 02 sırt numaralı Fenerbahçe forması takdim etti

Başbakan Ersin Tatar, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı açıklamada, spor faaliyetlerine büyük önem verdiğini, Kıbrıs Türkü’nün özelde futbolu genelde sporu çok sevdiğini ve bu gibi faaliyetlerin önemli olduğuna işaret ederek kendisinin de çeşitli kulüp ve derneklerde başkanlıklar yaptığını hatırlattı ve bunun zorluğunu iyi bildiğini belirterek zaman ayırıp yapmanın çok değerli ve önemli bir hizmet olduğunun altını çizdi. Başbakan Tatar, Fenerbahçe’nin Türkiye’nin büyük ve köklü bir takımı olduğunu ve ülkemizde de büyük bir taraftarı bulunduğuna vurgu yaparak burada Fenerbahçe ruhunun yaşatılması için yapılan faaliyetlerin Türkiye ile olan bağları da güçlendirdiğini söyledi. Dernek organizasyonları ve çalışmalarıyla maçlara gidildiği ve orada KKTC bayrağının da dalgalandırıldığını gördüğünü de kaydeden Başbakan, gönül birliği içinde maneviyatın sağlanması ve yaşatılması birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine de katkı yaptığına dikkat çekti. Başbakan Tatar, bu tür faaliyetlerin yıllardan beridir ülkemizde yapıldığını anımsatarak 1974 öncesinde de fevkalade farklı durumlar yaşanmakta olduğunu ama o günün şartlarında dahi ülkede Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun oldukça büyük taraftar kitleleri bulunduğunu ve o dönemde de maçların yakından takip edilmekte olduğunu kaydetti. “ şimdi bu bayrak yeni kuşaklara geçmiştir.

Şimdi bu kuşak bu görevi aldı ve başarıyla devam ediyor Bizlere düşen de sizlere imkan ve kolaylıklar tanımaktır” diyen Başbakan Derneğe çalışmalarında başarılar diledi.

Nezaket ziyareti nitelikli kabulde konuşan KKTC Fenerbahçeliler Kulübü Başkanı Toykan Özdamar da dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Başbakan’a bilgi verdi ve katkı koydukları sosyal sorumluluk çalışmalarından örnekler verdi.

Derneğin sadece spor değil sosyal yönü ile de çok önemli çalışmalar yaptığını anlatan Özdamar, yeni yönetimin 6 Haziran’da yapılan genel kurul sonrası göreve başladığını, lokal ile ilgili sıkıntıları bulunduğunu ve bunun çözümü yönünde de destek beklediklerini belirterek kabulden dolayı teşekkür etti. Heyet kabulde Başbakan Ersin Tatar’a adının yazılı olduğu 02 sırt numaralı Fenerbahçe forması takdim etti.