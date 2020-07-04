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"Yurttaşların tedbiri elden bırakmaması son derece önemli"

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Cumhurbaşkanı Akıncı, içine girilen dönemde gerek devletin altyapı eksikliklerini süratle gidermesi gerekse de yurttaşların tedbiri elden bırakmamasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

"Yurttaşların tedbiri elden bırakmaması son derece önemli"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geniş toplum kesimlerinin hem ekonomik hem de sosyal maliyetine katlandıkları kapanma döneminin ardından başlayan dışa açılma sürecinin, bilimsel bilgiye dayalı ve sağlık odaklı bir yaklaşımla yönetilmesinin önemini vurguladı.

Ülkeye girişlerin başlatılması ile birlikte sağlık sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi ve test kapasitesinin geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, içine girilen dönemde gerek devletin altyapı eksikliklerini süratle gidermesi gerekse de yurttaşların tedbiri elden bırakmamasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dikmen’i ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, yurttaşların pandemi sürecinin yönetimi ve güncel konulara ilişkin düşüncelerini dinleyerek sorularını yanıtladı. 

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yurttaşlar, iki ayı aşan sıfır vaka döneminin ardından başlatılan ülkeye girişlerle ilgili düzenlemelerin sürekli değişmesinden ve pozitif vakaların ortaya çıkmaya başlamasından duydukları endişeleri aktardılar.

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