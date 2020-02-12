İngiltere’de çeşitli temaslarda bulunan Tatar, İngiliz Parlamentosu’nda yapılan temasların yararlı geçtiğini söyleyerek, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkleri önemsediklerini ve buradaki vatandaşların sesine de kulak vermek istediklerini belirterek, “Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler artık siyasi bir güçtür” dedi

Başbakan Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin önemine vurgu yaparak, “Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler artık siyasi bir güçtür” dedi.

İngiltere’de çeşitli temaslarda bulunan Tatar, İngiliz Parlamentosu’nda yapılan temasların yararlı geçtiğini söyleyerek, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkleri önemsediklerini ve buradaki vatandaşların sesine de kulak vermek istediklerini belirtti.

Tatar, dün akşam İngiltere’de yaşayan bazı Kıbrıslı Türklerle bir araya gelerek sorunlarını dinleme fırsatı buldu.



“ÇOK ÖNEMSİYORUZ… SEÇME VE SEÇİLME HAKKI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI”

“İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler artık siyasi bir güçtür, biz burada yaşayan Kıbrıslı Türkleri çok önemsiyoruz” ifadelerini kullanan Tatar, yurt dışında yaşam süren vatandaşlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

KKTC’nin stratejik önemine de vurgu yapan Tatar, artık doğal gazın da önemiyle bunun daha da arttığını söyledi ve KKTC’nin gelişmesi için de çalışmalara devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

“DOĞU AKDENİZ’DE BAMBAŞKA BİR DURUM ORTAYA ÇIKTI”

Doğu Akdeniz’de artık bambaşka bir durumun ortaya çıktığını da söyleyen Tatar, Türkiye’nin bu oyunu bozduğunu ve doğu Akdeniz’deki zenginliklerin paylaşımı açısından KKTC’nin değerinin daha da arttığını kaydetti.

Tatar, KKTC’nin Türkiye’nin bekası için daha da büyük önem kazandığını ve artık siyasetin de ona göre şekillenerek büyük coğrafyada yerlerini alabilmek için çalışmalara daha önem verilmesi gerektiğini belirtti.

“ARTIK KİMSE KKTC’Yİ KÜÇÜMSEYEMEZ”

Artık kimsenin KKTC’yi küçümsememesi gerektiğini de vurgulayan Başbakan Tatar, KKTC’nin her türlü kurumu ile gelişmesi için çalışmaların artması gerektiğini vurguladı.

“GİRİŞİMLER SONUCU YENİ GELİŞMELER BEKLİYORUZ”

“Bugün KKTC gerçeğini herkes kabul etmeye başlamıştır. Kendi değerlerimizi koruyarak sahip çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullanan Tatar, İngiltere’deki temasların çok yerinde ve önemli olduğunu bir kez daha anladığını ve yapılan girişimler sonucunda artık yeni gelişmelerin olmasının beklendiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, İngiliz Parlamentosu’ndaki görüşmeler sonucunda KKTC ile kurulan bağların daha da güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini dile getirerek, girişimler yapılarak bazı kazanımların elde edilebileceğini bu nedenden dolayı da yeni projelerle daha güçlü bir KKTC için çalışılacağını da vurguladı.

Sık sık alkışlarla konuşması kesilen Tatar, daha sonra katılımcıları sorularını yanıtladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.