“Yürekli, vizyon sahibi siyaset insanlarına ihtiyaç var”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkemizde birçok yasayla ilgili sıkıntı olmadığını, yasaları uygulayacak yürekli, vizyon sahibi siyaset insanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre, bir TV programında konuşan Mehmet Çakıcı, Denetimli Serbestlik Yasası'nın hazırlanma süreciyle ilgili bilgi verdi. Çakıcı, dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye'de bağımlı hastaların tedaviye gitmesi, bağımlı olmayan satıcının hapse girmesi ayrımı olduğunu, 15 yıllık eğitim hayatının ardından Kıbrıs'a geldiğinde bunun ayrımı olmadığını ve mahkemelerde değişik durumlarla karşılaştığını kaydetti. Bağımlıyı cezaevine koyarak bu işin çözülemeyeceğini ifade eden Çakıcı, dünyanın hiç bir yerinde böyle bir uygulamanın olmadığını, hatta Türkiye'de 2006'da denetimli serbestlik yasası geçmeden dahi zorunlu yatılı tedavi süreci olduğundan söz etti.

Mehmet Çakıcı, ülkede birçok yasa ile ilgili sıkıntı olmadığını, daha çok uygulamada sorunlar olduğunu kaydederek, öncelikle hükümetin başındaki kişilerin yasaları uygulaması gerektiğinin, aksi takdirde var olan sistemin böyle gideceğinin altını çizdi.

Halkın seçimlerine dikkat etmesi gerektiğini belirten Çakıcı şöyle devam etti:

"Bize liderlik edecek, vizyon sahibi, ülkenin kaderini olumlu yönde değiştirecek hükümetlere ihtiyaç olduğu ortadadır. Vergi reformu, Tarım reformu, Kamu reformu, Faiz Yasası, Genel Sağlık Sigortası, Polisin Sivile Bağlanması gibi yapılması gereken önemli işler vardır. İktidara gelecek siyasi partinin ve başkanının yürekli ve vizyonu olan insanlar olması gerekir. Elini taşın altına koyacak geçmişi temiz yönetimlere ihtiyaç vardır." dedi.