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YSK’dan kamuoyu araştırması uyarısı

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Yüksek Seçim Kurulu uyardı: “seçmenlerin kamuoyu araştırması maksatları ile kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermemeleri gerekir”

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YSK’dan kamuoyu araştırması uyarısı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca, 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimle ilgili kamuoyu yoklamaları ve araştırmalarının yayımlanmasının, ilan edilmesinin ve dağıtılmasının 23 Aralık’tan itibaren yasak olduğunu hatırlatarak, seçmenlerin, herhangi bir yasal soruşturmaya tabi olmamak için kamuoyu araştırması maksatlarıyla kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermemeleri gerektiğini duyurdu.

YSK’dan yayımlanan 20 numaralı duyuruda Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(3) maddesinin “yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmaları, oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabilir; on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamaz, ilan edilemez ve dağıtılamaz” maddesine yer verilerek şöyle denildi:

“ARAŞTIRMALARIN HALEN DEVAM ETTİĞİ KONUSUNDA BİLGİLER ALINMAKTADIR”

“23/12/2017 tarihinden itibaren kamuoyu araştırmalarının yayımlanması, ilan edilmesi ve dağıtılması yasak kapsamındadır.  Buna rağmen kamuoyu araştırmalarının halen devam ettiği konusunda bilgiler alınmaktadır.

Aynı yasanın 187 A maddesi altında, yasaklanan dönemde kamuoyu yoklama ve araştırmalarını yayımlayan, ilan eden veya duyuranlar suç işlemiş olurlar.

Bu yasal durum ışığında, herhangi bir yasal soruşturmaya tabi olmamak için seçmenlerin kamuoyu araştırması maksatları ile kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermemeleri gerektiği duyurulur.”

SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNDEKİ HATALARIN DÜZELTİLEBİLMESİ İÇİN BİLDİRİM GEREK

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK),  sandık seçmen listelerindeki hatalı isim, kimlik numarası ve adreslerin düzeltilebilmesi için bildirim gerektiğini hatırlattı.

YSK; bir kişinin vefat ettiği YSK’ya veya kaymakamlıklara bildirilmediği takdirde, kaydının seçmen kütüğünden çıkarılmasının da mümkün olmadığını kaydetti.

YSK’dan yapılan yazılı açıklamada, sandık seçmen listeleri oluşturulurken seçmen kütüklerinde mevcut bilgilerle hareket edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, bir kişinin vefat ettiği Yüksek Seçim Kurulu’na veya Kaymakamlığa bildirilmediği takdirde, kaydının seçmen kütüğünden çıkarılmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

YURT DIŞINDAKİ VEFATLAR

Yurt dışında vefat eden bir kişinin vefatının da KKTC resmi kurumlarına bildirilmediği takdirde, bu vefattan resmi kurumların bilgisi olamayacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

“BİLDİRİM GEREKİR”

“Vatandaşların seçim dönemleri dışında, İlçe Seçim Kurullarına her zaman; seçim döneminde ise, seçmen listelerinin askıya alındığı tarihlerde, ilgili İlçe Seçim Kurullarına ve askı yerlerindeki görevlilere seçmen kütüklerinde yer alan atalı isim, hatalı kimlik numarası ve hatalı adreslerinin düzeltilmesi için bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Bu bildirimler yapılmadığı takdirde, bazı seçmen kartlarının yanlış isim veya yanlış adreslere dağıtılmasının önlenmesi mümkün olamayacaktır.”

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