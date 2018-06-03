YSK kesinleşen aday listelerini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini ilan etti.
Kesinleşen adayların ilanıyla, kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan bir çok yerde muhtar ve aza adayları seçilmiş oldu.
YSK kesinleşen adaylar ile seçilmiş olanları iki ayrı listeyle ilan etti
|24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel
|Seçimleri için kesinleşen aday listeleri, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı
|Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 61. maddesi uyarınca ilan edilir.
|LEFKOŞA İLÇESİ
|BELEDİYELER
|1-
|AKINCILAR BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Hasan Barbaros
|( CTP Adayı )
|2.
|Osman Tamsarı
|( BAĞIMSIZ )
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Ayten Yeniçeri
|( CTP Adayı )
|2.
|Erkan Barbaros
|( CTP Adayı )
|3.
|Emine Toz
|( CTP Adayı )
|4.
|Seha Doğan Türk
|( CTP Adayı )
|5.
|Altan Cannur
|( CTP Adayı )
|6.
|Yusuf Kedi
|( CTP Adayı )
|1.
|Ayşegül İbrahim
|( UBP Adayı )
|2.
|Gülsar Muslu
|( UBP Adayı )
|3.
|Engin Eğmez
|( UBP Adayı )
|4.
|Hüseyin Parıldak
|( UBP Adayı )
|5.
|Yusuf Özturna
|( UBP Adayı )
|6.
|Hasan Kansel
|( UBP Adayı )
|2-
|ALAYKÖY BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Hulusi Manisoy
|( CTP Adayı )
|2.
|Arif Ulaş
|( UBP Adayı )
|3.
|Emre Özkan
|( BAĞIMSIZ )
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Ramazan Aydınlı
|( CTP Adayı )
|2.
|Tahir Sinal
|( CTP Adayı )
|3.
|Mustafa Dinarlı
|( CTP Adayı )
|4.
|Gülden Ceylan
|( CTP Adayı )
|5.
|Gökhan Soykan
|( CTP Adayı )
|6.
|Hasan Cemoğlu
|( CTP Adayı )
|7.
|Hümeyra Öden
|( CTP Adayı )
|8.
|Pembe Borakan
|( CTP Adayı )
|1.
|Faruk Umut
|( UBP Adayı )
|2.
|Mehmet Arslan
|( UBP Adayı )
|3.
|Zafer Sukuşu
|( UBP Adayı )
|4.
|Meltem Kansu
|( UBP Adayı )
|5.
|Alparslan Türkkal
|( UBP Adayı )
|6.
|Hasan Çakmak
|( UBP Adayı )
|7.
|Asiye Türkkal
|( UBP Adayı )
|8.
|Hüsne Ulaş
|( UBP Adayı )
|3.
|DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Ali Karavezirler
|( CTP Adayı )
|2.
|İsmail Bozdağ Töre
|( UBP Adayı )
|3.
|Ömer Meraklı
|( BAĞIMSIZ )
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Mustafa Cambaz
|( CTP Adayı )
|2.
|Tahir Irız
|( CTP Adayı )
|3.
|Arzu Miyase Babahan
|( CTP Adayı )
|4.
|Ulaş Erzen
|( CTP Adayı )
|5.
|Mehmet Hüdaverdioğlu
|( CTP Adayı )
|6.
|Neşe Ilgan
|( CTP Adayı )
|7.
|Ayşe Betmezoğlu
|( CTP Adayı )
|8.
|Mustafa Şehitoğlu
|( CTP Adayı )
|9.
|Ahmet Dilekkaya
|( CTP Adayı )
|10.
|Mahfuz Bulğan
|( CTP Adayı )
|11.
|Nazemin Çakra Hoca
|( CTP Adayı )
|12.
|Fuat Tolga Emirtaneoğlu
|( CTP Adayı )
|1.
|Hasan Güneşel
|( UBP Adayı )
|2.
|Hasan Kunt
|( UBP Adayı )
|3.
|Hava İspiroğlu
|( UBP Adayı )
|4.
|Mustafa Uzunsaf
|( UBP Adayı )
|5.
|Hasan Yazıcı
|( UBP Adayı )
|6.
|Yakup Karşılı
|( UBP Adayı )
|7.
|Salih Kargı
|( UBP Adayı )
|8.
|Sedat Bozçalı
|( UBP Adayı )
|9.
|Müşerref Akar
|( UBP Adayı )
|10.
|Mümüne Kuset
|( UBP Adayı )
|11.
|Münüse Çiftçioğlu
|( UBP Adayı )
|12.
|Ergun Miralay
|( UBP Adayı )
|1.
|Osman Kurt
|( YDP Adayı )
|2.
|Emine Kumaş
|( YDP Adayı )
|3.
|Ali Özdemir
|( YDP Adayı )
|4.
|Abdulkadir Kösedağ
|( YDP Adayı )
|5.
|Hüseyin Yılmaz
|( YDP Adayı )
|6.
|Süleyman Akçimen
|( YDP Adayı )
|7.
|Ahmet Erbay
|( YDP Adayı )
|8.
|Fatma Toprak
|( YDP Adayı )
|9.
|Çiğdem Demir
|( YDP Adayı )
|10.
|Aziz Parlak
|( YDP Adayı )
|11.
|Solmaz Koç
|( YDP Adayı )
|12.
|Ahmet Zengin
|( YDP Adayı )
|4.
|GÖNYELİ BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Ahmet Yalçın Benli
|( CTP Adayı )
|2.
|Mustafa Akyön
|( UBP Adayı )
|3.
|Mustafa Erk
|( BAĞIMSIZ )
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Vedat Güven
|( HP Adayı )
|2.
|Ali Öznur
|( HP Adayı )
|3.
|Adem Beydola
|( HP Adayı )
|4.
|Naile Güleryüz
|( HP Adayı )
|5.
|Hasan Yemişçioğlu
|( HP Adayı )
|6.
|Gülcan Alp
|( HP Adayı )
|7.
|Rasime Abbasoğlu
|( HP Adayı )
|8.
|Celal Gücel
|( HP Adayı )
|9.
|Servet Şahan
|( HP Adayı )
|10.
|Zehra Büyükoğlu
|( HP Adayı )
|11.
|Ayşe Arıca
|( HP Adayı )
|1.
|Hülya Akbil
|( CTP Adayı )
|2.
|Cem Kara
|( CTP Adayı )
|3.
|Dt. Mustafa Üstay
|( CTP Adayı )
|4.
|Şahin Karasalih
|( CTP Adayı )
|5.
|Sevim Kayıkçı
|( CTP Adayı )
|6.
|Sibel Sorakın
|( CTP Adayı )
|7.
|H. Soyer Kolozali
|( CTP Adayı )
|8.
|Şükrü Tolgalı
|( CTP Adayı )
|9.
|Mehmet Konuşur
|( CTP Adayı )
|10.
|Fahri Arabacıoğlu
|( CTP Adayı )
|11.
|Emine İyikalp
|( CTP Adayı )
|12.
|Gamze Bürüncük
|( CTP Adayı )
|1.
|Hüseyin Ballı
|( UBP Adayı )
|2.
|İsmail Kofalı
|( UBP Adayı )
|3.
|Övünç Selden
|( UBP Adayı )
|4.
|Süreyya Gürses
|( UBP Adayı )
|5.
|Serdar Akgüç
|( UBP Adayı )
|6.
|Adem Tekar
|( UBP Adayı )
|7.
|Caner Gönyeli
|( UBP Adayı )
|8.
|Tolga Saygıner
|( UBP Adayı )
|9.
|Nurcihan Turan
|( UBP Adayı )
|10.
|Osman Yalman Amcaoğlu
|( UBP Adayı )
|11.
|Selin Candemir
|( UBP Adayı )
|12.
|Fırat Merttürk
|( UBP Adayı )
|5.
|LEFKOŞA BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Mehmet Harmancı
|( TDP Adayı)
|2.
|Gencay Eroğlu
|( DP Adayı )
|3.
|Hasan Sertoğlu
|( UBP Adayı )
|4.
|Mehmet Ünal Bay
|( YDP Adayı )
|5.
|Çetin Sadeli
|( BAĞIMSIZ )
|6.
|Arif Salih Kırdağ
|( BAĞIMSIZ )
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Çelen Çağansoy
|( TDP Adayı )
|2.
|Devran Öztunç
|( TDP Adayı )
|3.
|Gülay Kaşer
|( TDP Adayı )
|4.
|Mehmet Parlan
|( TDP Adayı )
|5.
|Aslıhan Kani
|( TDP Adayı )
|6.
|Halil Erdoğan Peynirci
|( TDP Adayı )
|7.
|Alev Denizgil
|( TDP Adayı )
|8.
|Ayşe İpçiler
|( TDP Adayı )
|9.
|Firuzan Nalbantoğlu
|( TDP Adayı )
|10.
|Arınç Perçinci
|( TDP Adayı )
|11.
|Sunalp Asena
|( TDP Adayı )
|12.
|Mustafa Keleşzade
|( TDP Adayı )
|13.
|Güner Ersen
|( TDP Adayı )
|14.
|Ali Vehid
|( TDP Adayı )
|15.
|Kerime Kasımoğlu Pere
|( TDP Adayı )
|16.
|Murat Kanatlı
|( TDP Adayı )
|17.
|Safiye Özaltıner
|( TDP Adayı )
|18.
|Özmen Birinci
|( TDP Adayı )
|19.
|İzlem Sönmez
|( TDP Adayı )
|20.
|Mehmet Evrim Benzetsel
|( TDP Adayı )
|21.
|Kemal Varoğlu
|( TDP Adayı )
|22.
|Selçuk Zekai
|( TDP Adayı )
|23.
|Hüseyin Malyalı
|( TDP Adayı )
|24.
|Deniz Mehmet Nebih
|( TDP Adayı )
|1.
|Umut Öksüz
|( HP Adayı )
|2.
|Engin Bay
|( HP Adayı )
|3.
|İbrahim Baykal
|( HP Adayı )
|4.
|Arif Kanlıada
|( HP Adayı )
|5.
|Mustafa Özilmen
|( HP Adayı )
|6.
|Mehmet Manavoğlu
|( HP Adayı )
|7.
|Turan Tuluhan
|( HP Adayı )
|8.
|Burcu Demirtaş
|( HP Adayı )
|9.
|Özgül Çırakoğlu
|( HP Adayı )
|10.
|Nuri Sılay
|( HP Adayı )
|11.
|Semen Gündoğdu Kula
|( HP Adayı )
|12.
|İbrahim Aydın
|( HP Adayı )
|13.
|Vasfiye Tunaboylu
|( HP Adayı )
|14.
|Selman Beber
|( HP Adayı )
|15.
|Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu
|( HP Adayı )
|16.
|Hüseyin Buba
|( HP Adayı )
|17.
|Ülfet Akdeniz
|( HP Adayı )
|18.
|Gizem Caner
|( HP Adayı )
|19.
|Mahmut Tezcan
|( HP Adayı )
|20.
|Erkan Dönmez
|( HP Adayı )
|21.
|Hande Kanatlı
|( HP Adayı )
|22.
|Ahmet Dağcın
|( HP Adayı )
|23.
|Figen Gökeri
|( HP Adayı )
|24.
|Fevzi Özersay
|( HP Adayı )
|1.
|Gürhan Çakın
|( DP Adayı )
|2.
|Turuğsan Tünay
|( DP Adayı )
|3.
|Ender Denktaş Vangöl
|( DP Adayı )
|4.
|Cafer Yücelgazi
|( DP Adayı )
|5.
|Türkan Aksoy Özdemir
|( DP Adayı )
|6.
|Salih Çeliker
|( DP Adayı )
|7.
|Erdem Özçakır
|( DP Adayı )
|8.
|Mustafa Öztekiner
|( DP Adayı )
|9.
|Elmas Çocuk
|( DP Adayı )
|10.
|Feyzan Korur
|( DP Adayı )
|11.
|Ogün Kişmir
|( DP Adayı )
|12.
|Zehra Kamiloğlu
|( DP Adayı )
|13.
|Seda Ahiskal
|( DP Adayı )
|14.
|Ramiz Can Celalettinoğlu
|( DP Adayı )
|15.
|Hüseyin Zabitoğlu
|( DP Adayı )
|16.
|Ülkü Biranlı
|( DP Adayı )
|17.
|Özlem Dinçoğlu
|( DP Adayı )
|18.
|Talat Pekri
|( DP Adayı )
|19.
|Turgay Didinir
|( DP Adayı )
|20.
|Ayşe Köse
|( DP Adayı )
|21.
|Çağın Çolak
|( DP Adayı )
|22.
|Mehtap Özdemirağ
|( DP Adayı )
|23.
|Canben Özpaşa
|( DP Adayı )
|24.
|Derviş Abbas
|( DP Adayı )
|1.
|Osman Eminel
|( CTP Adayı )
|2.
|Burcu Aksu Vural
|( CTP Adayı )
|3.
|Tolga Ahmet Raşit
|( CTP Adayı )
|4.
|Öykü Akcan
|( CTP Adayı )
|5.
|Baykan Oransel
|( CTP Adayı )
|6.
|Ömür Alibaba
|( CTP Adayı )
|7.
|Mehmet Çakmak
|( CTP Adayı )
|8.
|Zeki Rado
|( CTP Adayı )
|9.
|Feriha Hamisoğlu
|( CTP Adayı )
|10.
|Olga Umay Alizadeh
|( CTP Adayı )
|11.
|Hazar Vahip
|( CTP Adayı )
|12.
|Engin Kunt
|( CTP Adayı )
|13.
|Faik Bozkaya
|( CTP Adayı )
|14.
|Fatma Sargon
|( CTP Adayı )
|15.
|Sultan Özkan
|( CTP Adayı )
|16.
|Abdullah Özbengü
|( CTP Adayı )
|17.
|Salih Kermeoğlu
|( CTP Adayı )
|18.
|Ahmet Bağzıbağlı
|( CTP Adayı )
|19.
|Serkan Soyalan
|( CTP Adayı )
|20.
|Turgut Çalıcı
|( CTP Adayı )
|21.
|Hüseyin Bicen
|( CTP Adayı )
|22.
|Zeki Topçu
|( CTP Adayı )
|23.
|Aydan Afşaroğlu
|( CTP Adayı )
|24.
|Osman Çetinsoy
|( CTP Adayı )
|1.
|Faiz Camgöz
|( UBP Adayı )
|2.
|Önder Ecesoy
|( UBP Adayı )
|3.
|Kansu Aksu
|( UBP Adayı )
|4.
|Talip Özdemir
|( UBP Adayı )
|5.
|Hüseyin Kavaz
|( UBP Adayı )
|6.
|Akın Aktunç
|( UBP Adayı )
|7.
|Tolga Kınacı
|( UBP Adayı )
|8.
|Konce Dağaşaner
|( UBP Adayı )
|9.
|Eliz Soyer
|( UBP Adayı )
|10.
|Bengü Topaloğlu
|( UBP Adayı )
|11.
|Levent Çıraklı
|( UBP Adayı )
|12.
|Çilem Tüfekçi
|( UBP Adayı )
|13.
|Dilber Birsel Üngör
|( UBP Adayı )
|14.
|Özlem Bendaşan Tuna
|( UBP Adayı )
|15.
|Ahmet Akbil
|( UBP Adayı )
|16.
|İrfan Yılmaz
|( UBP Adayı )
|17.
|Oktay Çocuk
|( UBP Adayı )
|18.
|Seydi Avşar
|( UBP Adayı )
|19.
|Shahadat Hossaın
|( UBP Adayı )
|20.
|Rabia Özcömert
|( UBP Adayı )
|21.
|Fisun Özsun
|( UBP Adayı )
|22.
|Mehmet Kermeoğlu
|( UBP Adayı )
|23.
|Songül Tosunoğlu
|( UBP Adayı )
|24.
|Vedat Tezcan
|( UBP Adayı )
|1.
|Zehra Önder
|( YDP Adayı )
|2.
|Kadir Yel
|( YDP Adayı )
|3.
|Erkan Arıklı
|( YDP Adayı )
|4.
|Nurcan Çiftçi
|( YDP Adayı )
|5.
|Kadir Çelik
|( YDP Adayı )
|6.
|Ahmet Uçar
|( YDP Adayı )
|7.
|Selma Budak
|( YDP Adayı )
|8.
|Mikail Yel
|( YDP Adayı )
|9.
|Zafer Kemaloğlu
|( YDP Adayı )
|10.
|Hilal Bulut
|( YDP Adayı )
|11.
|Fırat Ökeren
|( YDP Adayı )
|12.
|Erkan Keçecioğlu
|( YDP Adayı )
|13.
|Nejla Gazi
|( YDP Adayı )
|14.
|Ali Kurd
|( YDP Adayı )
|15.
|Sadıque Hussain
|( YDP Adayı )
|16.
|Yasemin Girgin Esentürk
|( YDP Adayı )
|17.
|Cumali Ayman
|( YDP Adayı )
|18.
|Hüseyin Aysen
|( YDP Adayı )
|19.
|Dudu Kuyucuoğulları
|( YDP Adayı )
|20.
|Mustafa Evleksiz
|( YDP Adayı )
|21.
|Halil Şiranlı
|( YDP Adayı )
|22.
|Berna Çelik
|( YDP Adayı )
|23.
|Aynur Aydınlı
|( YDP Adayı )
|24.
|Mehmet Ali Yıldırım
|( YDP Adayı )
|1.
|Ayhan Çakıcı Eş
|(TKPYG Adayı )
|2.
|Uğur Barani
|(TKPYG Adayı )
|3.
|Nuray Çeto
|(TKPYG Adayı )
|4.
|İlke Özgür Davulcu
|(TKPYG Adayı )
|5.
|Fisun Şifa Dayıoğlu
|(TKPYG Adayı )
|6.
|Korhan Şakir
|(TKPYG Adayı )
|7.
|Emine Yeşilyurt
|(TKPYG Adayı )
|8.
|Ahmet Özturan
|(TKPYG Adayı )
|9.
|Yeşim Uludağ Mertli
|(TKPYG Adayı )
|10.
|Alper Özsakınç
|(TKPYG Adayı )
|11.
|Fezile Özataç
|(TKPYG Adayı )
|12.
|Murat Engin
|(TKPYG Adayı )
|13.
|Funda Göler
|(TKPYG Adayı )
|14.
|Murat Yayman
|(TKPYG Adayı )
|15.
|Çağla Elibol
|(TKPYG Adayı )
|16.
|Cengiz Topel Şaner
|(TKPYG Adayı )
|17.
|Ayça Özçelik
|(TKPYG Adayı )
|18.
|Erol Sayar
|(TKPYG Adayı )
|19.
|Amber Çavuş
|(TKPYG Adayı )
|20.
|Turgay Özgünler
|(TKPYG Adayı )
|21.
|Hatice Gezici
|(TKPYG Adayı )
|22.
|Sinan Sükan
|(TKPYG Adayı )
|23.
|Hasibe Şakir Önder
|(TKPYG Adayı )
|24.
|Kemal Özgencil
|(TKPYG Adayı )
|1.
|İsmail Yılmaç
|( BAĞIMSIZ )
|KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
|1.
|AKINCILAR - AKINCILAR
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mustafa Eğmez
|2.
|Hasan Yeniçeri
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Yusuf Toz
|2.
|Zübeyir Songur
|3.
|Şerife Kaplan
|4.
|Mehmet Gökşan
|5.
|Hasan Türk
|2.
|ALAYKÖY - ALAYKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Adem Ulu
|2.
|Zalihe Hacımevlüt
|3.
|Fehmi Soykan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Bahri Kır
|2.
|Mesut Kır
|3.
|Ferdi Öden
|4.
|Bünyamin Ulaş
|5.
|Enes Soykan
|6.
|Muharrem Fıstıkcı
|7.
|Bekir Sarıkaya
|8.
|Husafettin Karateke
|9.
|Umut Ulaş
|10.
|Şükran Acar
|11.
|Yavuz Kansu
|12.
|Mehmet Demirağ
|13.
|Mehmet Kara
|14.
|Fatma Soykan
|3.
|ALAYKÖY - YILMAZKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Üçöz
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Oğuz Üçöz
|2.
|Mehmet Ataş
|3.
|Mustafa Şevki Hızal
|4.
|Hatice Üçöz
|4.
|DEĞİRMENLİK - BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Gülçin Ersoy
|2.
|Cengiz Güngör
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Adem Babahan
|2.
|İrfan Verdil
|3.
|Ferat Babahan
|4.
|Hüseyin Eyri
|5.
|Kazi Karacanlı
|6.
|Duyal Dinçol
|5.
|DEĞİRMENLİK - BALIKESİR
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mürüde Erzen
|2.
|Osman Gültekin
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Engin Cinbal
|2.
|Nasip Pirgot
|3.
|Mustafa Küçük
|4.
|Bilal Kuruçolak
|5.
|İbrahim Emindayı
|6.
|Mustafa Göksu
|7.
|Fezile Savaşır
|6.
|DEĞİRMENLİK - BAŞPINAR MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ahmet Kalkan
|2.
|Ersoy Ocak
|3.
|Beyzade Çetinkaya
|4.
|Ahmet İspiroğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mustafa Köseoğlu
|2.
|Mehmet Yazıcı
|3.
|Tarık Kahraman
|4.
|Yakup Suiçmez
|7.
|DEĞİRMENLİK - BEYKÖY MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Olay Aktaşlı
|2.
|Ahmet Onbaşı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Özkoç
|2.
|Osman Güdül
|3.
|Ömer Bolat
|4.
|Mehmet Salih Bozkaya
|8.
|DEĞİRMENLİK - CAMİALTI MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hasan Tekin
|2.
|Musa Suiçmez
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Nazmi Güler
|2.
|Halit Yiğitce
|3.
|Taceddin Özer
|4.
|Galip Atilla Güneri
|9.
|DEĞİRMENLİK - CİHANGİR
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Reis
|2.
|Bekir Hacıküçük
|3.
|Celal Topuz
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Tufan Ohtaroğlu
|2.
|Mustafa Mehter
|3.
|Mehmet Özdemir
|4.
|Salih Çolakoğlu
|5.
|Tuncay Alptekin
|6.
|İbrahim Çaklioğlu
|10.
|DEĞİRMENLİK - ÇUKUROVA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Cemaliye Taçoy
|2.
|Yusuf Sofu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Cemal Uluçay
|2.
|Hasan Bulut
|3.
|Mustafa Sofu
|4.
|Hilmi Tuncay
|11.
|DEĞİRMENLİK - DEMİRHAN
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Cemil Şensoy
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Alican Demirer
|2.
|Kasım Yargıcı
|3.
|Ayşe Mantar
|4.
|Mustafa Özgül
|12.
|DEĞİRMENLİK - DİLEKKAYA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Taksim Karapelit
|2.
|Ahmet Çeliker Menteşoğulları
|3.
|Mehmet Dağdeviren
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Murat Kumru
|2.
|Kemal Sofuoğlu
|3.
|Ahmet Dilekkaya
|4.
|Şefik Lortoğlu
|5.
|Kadirin Özipek
|6.
|Ali Gazitaç
|7.
|Şenol Uzunkoşar
|8.
|Şahin Safter
|9.
|Emine Üzümcüler
|13.
|DEĞİRMENLİK - DÜZOVA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Bayramoğulları
|2.
|Yusuf Akınlar
|3.
|Gürdal Paşa
|4.
|Yılmaz Yılmazoğulları
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Kaslı
|2.
|Mustafa Betmezoğlu
|3.
|Sercan Çiftcioğlu
|4.
|İlkay Ambar
|5.
|Halide Keyfi Yıldırım
|6.
|Fadime Bayramoğulları
|7.
|Mahmut Kaslı
|8.
|Necati Özbeyli
|9.
|Serpil Hürsöz
|10.
|Orçun Perçinci
|11.
|Derviş Kahraman
|14.
|DEĞİRMENLİK - ERDEMLİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Halil Sancak
|2.
|Kamil Şenocaklı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Öncüler
|2.
|Hasan Yüzçelik
|3.
|Yusuf Vuruşkan
|15.
|DEĞİRMENLİK - GAZİKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Cengiz Miralay
|2.
|Ünal Mehmet Ceyda
|3.
|Muhiddin Miralay
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Çakır
|2.
|Ali Alioğlu
|3.
|Aziz Miralay
|4.
|Ali Cincioğlu
|5.
|Bahire Madan
|6.
|Hakan Alioğlu
|7.
|Nazlı Alicik Ergüleç
|8.
|Yusuf Çelikesmer
|9.
|Mustafa Karabıyıklı
|16.
|DEĞİRMENLİK - KALAVAÇ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Adil Meraklı
|2.
|Yakup Yakupoğluları
|3.
|Halil Karasoy
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Halkan Bozat
|2.
|Yakup Şah
|3.
|Erhan Şah
|4.
|Murat Şah
|5.
|Serkan Yakupoğluları
|6.
|Necati Yakupoğluları
|7.
|Türker Yücetürk
|8.
|İsmet Yücetürk
|17.
|DEĞİRMENLİK - KIRIKKALE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Cahit Kavaz
|2.
|Derviş Karşılı
|3.
|Cemal Gürsel Osmanoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet Karşılı
|2.
|Nazım Özsever
|3.
|Mustafa Olgunay
|4.
|İrfan Aktunç
|5.
|Hasan Hamitoğulları
|6.
|Halil Kocabaş
|7.
|Kemal Osmanoğlu
|18.
|DEĞİRMENLİK - MEHMETCİK MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Tevfik Öztümen
|2.
|Ahmet Tikici
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Yakup Yıldız
|2.
|Gürsel Emiroğulları
|19.
|DEĞİRMENLİK - MERİÇ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Soner Göymen
|2-
|Bülent Evgen
|3.
|Yelda Hoca
|4.
|Hasan Aydın
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Şenkayalar
|2.
|Ömer Özkılıçlar
|3.
|Vahdettin Savaş
|4.
|Ümit Aka
|5.
|Mehmet Gazi
|6.
|Ömer Beyoğlu
|7.
|Mustafa Çiykuşu
|8.
|Coşkun Yıldırım
|20.
|DEĞİRMENLİK - MİNARELİKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Şevket Fedai
|2.
|Kenan Uyğun
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Aydın Tikici
|2.
|Mehmet Salih Kantarcıoğlu
|3.
|Kıymet Şenbol
|4.
|Gülnur Koruoğlu
|5.
|Muhlis Güneş
|6.
|Mehmet Göksu
|7.
|Mustafa Koca
|21.
|DEĞİRMENLİK - SARAY MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ayşe Sadıkoğlu
|2.
|Mustafa Eyri
|3.
|Vural Tuğral
|4.
|Hüseyin Kumaş
|5.
|Ömer Nizam
|6.
|Dursun Karaman
|7.
|Turgay Sedatgil
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Asilkan Sadıkoğlu
|2.
|Fırat Uzunoğluları
|3.
|Hafize Erbay
|4.
|Serkan Balkır
|5.
|Remzi Ercüment
|6.
|Yüksel Bumbaroğlu
|7.
|Nuri Efe
|8.
|Behçet Öznaçar
|9.
|Cemal Karacanlı
|10.
|Cengiz Unuz
|22.
|DEĞİRMENLİK - TEPEBAŞI MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ali Kemal Kurt
|2.
|Ayşe Yılmaz
|3.
|Yılmaz Koloğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Aysın Kargı
|2.
|Hasan Özgökçen
|3.
|Mehmet Özdenizer
|4.
|Uğur Çetinkaya
|5.
|Gençali Kumaş
|23.
|DEĞİRMENLİK - YENİCEKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Pertev Ömerpaşa
|2.
|Mehmet İyici
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sami Cambaz
|2.
|Hıfsiye Ramiz
|3.
|Gökhan Görgül
|4.
|Berkan Gülek
|5.
|Sevtap Sayman Koçak
|6.
|Şefika Yapıcıel
|7.
|Burhan Bardak
|24.
|DEĞİRMENLİK - YİĞİTLER
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Raşit Özsağlam
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ali Özcanlı
|2.
|Meseret Özsağlam
|3.
|Hasan Gürtunç
|4.
|Cemal Atilaoğulları
|25.
|GÖNYELİ - GÖNYELİ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ömer Menderes
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sevilay Hacı
|2.
|Mehmet Tatlıcı
|3.
|Ferit Kabaali
|4.
|Azmi Erkasap
|26.
|GÖNYELİ - KANLIKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hasan Kanlı
|2.
|Gülen Kılıç
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Serhan Uysal
|2.
|Hatice Amcaoğlu
|3.
|Fatoş Kanlı
|4.
|Ömer Behlül
|5.
|Bora Şen
|6.
|Bekir Yücedal
|7.
|Mehmet Şanlıkol
|27.
|GÖNYELİ - YENİKENT MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Erdinç Boranhan
|2.
|İsmail Uran
|3.
|Salahi Karpuzcu
|4.
|İlker Damdelen
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Sağol
|2.
|Kemal Taçkıran
|3.
|Hasan Akanay
|4.
|Fatma Karabekir
|5.
|Hatice Cemal
|6.
|Hare Ergen
|7.
|Hatice Yücedal
|8.
|Şerife Ulukan
|9.
|Şehnaz Uran
|10.
|Halil Uran
|11.
|İlkay Karahoca
|12.
|Esra Uran Özaltay
|28.
|LEFKOŞA - ABDİ ÇAVUŞ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Osman Yakup Mullahalil
|2.
|Emine Dikmen
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Orhan Tutar
|2.
|Murat Yayar
|3.
|Şaban Şimşek
|4.
|Abdullah Akar
|5.
|Mine Bulduk
|6.
|Mehmet Kulu
|29.
|LEFKOŞA - AKKAVUK MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Abdullah Karademir
|2.
|Suphiye Güner
|3.
|Niyazi Dikmen
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hüseyin Yıldızoğluları
|2.
|İsa Güner
|3.
|Ahmet Nazmi Seçmen
|4.
|Dirgem Aslan
|5.
|Ahmet Tunç
|6.
|İsmet Karademir
|7.
|Mehmet Cefa
|8.
|Adnan Bağışlar
|9.
|Adnan Uygun
|30.
|LEFKOŞA - ARABAHMET MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ali Sarı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Asuman Taşkınçay
|2.
|Haluk Taşkınçay
|31.
|LEFKOŞA - AYDEMET MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Cemal Sağır
|2.
|Emine Davutoğlu Sheekho
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Kadriye Aktaşlı
|2.
|Selma Çetinkaya
|3.
|Semiha Gündoğ
|4.
|Ersel Çakmak
|5.
|Ayten Küsbeci
|32.
|LEFKOŞA - AYYILDIZ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Sevinç Dinçer
|2.
|Ayla Talik
|3.
|Sabahat Yayar
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Faruk Öztekin
|2.
|Emine Başarır
|3.
|Mikail Yalçın
|4.
|Ferdiye Aksu
|5.
|Abdurrahman Çarpar
|6.
|Bestami Beyoğlu
|7.
|Taksim Çörekcioğlu
|8.
|Rabia Demir
|33.
|LEFKOŞA - ÇAĞLAYAN MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Ercan
|2.
|Selçuk Erdoğan Necipoğluları
|3.
|Gültekin Karsu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ertoğrul Akbel
|2.
|Nutku Karsu
|3.
|Mustafa Kemal Güney
|4.
|Hakan Aşık
|5.
|Kazım Altun
|6.
|Latif Kork
|7.
|Halil Adem
|8.
|Barış Çiftçi
|9.
|Ayça Keriman Necipoğulları
|10.
|Naziyet Uğuroğlu
|34.
|LEFKOŞA - GÖÇMENKÖY MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ayşe Başaranel
|2.
|Sabah Kaplan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Murat Ön
|2.
|Zehra Jüri
|3.
|Cemal Başaranel
|4.
|Ahmet Dükyancı
|5.
|Fikret Can
|6.
|Behiye Pekri
|35.
|LEFKOŞA - HAMİTKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Feyzullah Raşit Bostancı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mustafa Sakallı
|2.
|Cemal Özturan
|3.
|Mustafa Şeytan
|4.
|Salih Buba
|5.
|Halit Dağ
|36.
|LEFKOŞA - HASPOLAT
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Filiz Elçioğlu İğrek
|2.
|Asım Egemen
|3.
|Cemal Salih İnangil
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Cengiz Erbaş
|2.
|Ali Bursalı
|3.
|Remzi Canbolat
|4.
|Hüseyin Yayar
|5.
|Musap Özcan
|6.
|Yüksel Başar
|7.
|Huriye Birsel
|8.
|Mehtap Atlamaz
|9.
|Şükrü Yaşar
|10.
|Abit Karanfil
|37.
|LEFKOŞA - HAYDARPAŞA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mesut Kazık
|2.
|Sabriye Akgöz
|3.
|Duran Çengi
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet Gören
|2.
|Dursun Beyoğlu
|3.
|Kasım Demir
|4.
|Abdulkadir Değer
|5.
|Ahmet İri
|6.
|Şafak Hanım Şahin
|7.
|Cale Ünver
|8.
|Emine Çengi
|38.
|LEFKOŞA - İBRAHİM PAŞA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Haydar Güzeloğlan
|2.
|Zamir Doğan
|3.
|Bülent Baytekin
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Salih Özkan
|2.
|Kemal Dağgül
|3.
|Şevket Hayri Kendir
|4.
|Ali Baytekin
|5.
|Fırat Horuz
|6.
|Leman Serdengeçti
|7.
|Sıdıka Baba
|8.
|Ercan Şaşkara
|9.
|Mehmet Madenoğlu
|39.
|LEFKOŞA - İPLİK PAZARI / KORKUT EFENDİ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Alisinanoğlu
|2.
|Ömer Atay
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Simge Atay
|2.
|Ziya Yücekal
|3.
|Sercan Sadrazam
|4.
|Hüseyin Yücekal
|5.
|Nevin Alisinanoğlu
|40.
|LEFKOŞA - KAFESLİ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hüseyin Eminoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ersin Eminoğlu
|2.
|Keziban Eminoğlu
|3.
|Mehmet Halil Kaplan
|4.
|Sabit Gezer
|41.
|LEFKOŞA - KARAMANZADE MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Adem Yazıcı
|2.
|Birdağ Yurdaışık
|3.
|Hüsamettin Çollo
|4.
|Seher Biricik
|5.
|Mert Köroğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ökkeş Evran
|2.
|Behra Yasav
|3.
|Şevket Kılınç
|4.
|Yasin Üçtaş
|5.
|Çağan Tekin
|6.
|Süleyman Filiz
|7.
|Kadriye Köroğlu
|8.
|Gönül Yurdaışık
|9.
|Ahmet Şahin
|10.
|Feride Tokmak
|11.
|Filiz Çollo
|42.
|LEFKOŞA - KIZILAY MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Esat Ruh
|2.
|Derviş Güvener
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Esay Akbulut
|2.
|Münevver Ruh
|3.
|Sezel Güvener
|4.
|Nesrin Güvener
|43.
|LEFKOŞA - KÖŞKLÜÇİFTLİK MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Doğan Mevlüt
|2.
|Hüseyin Ergök
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Okan Mevlüt
|2.
|Fatih Mehmet Türkman
|3.
|Koray Ergök
|4.
|Ayfer Uzman
|5.
|Hamza Eryılmaz
|44.
|LEFKOŞA - KUMSAL MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Süleyman Güçlü
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sezgin Güçlü
|2.
|Zerin Soylukal
|3.
|Taylan Altay
|4.
|Sare Karacaoğlu
|45.
|LEFKOŞA - KÜÇÜK KAYMAKLI MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Safter Örü
|2.
|Bayram Mısırlı
|3.
|Ömer Abbas
|4.
|Ayşe Serhat
|5.
|Hasan Özdengiz
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Salih Çıdam
|2.
|Refik Örü
|3.
|Mehmet Cemal Özdoymuş
|4.
|İbrahim Ekici
|46.
|LEFKOŞA - MAHMUT PAŞA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Ali Bebek
|2.
|Nuri Deveci
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Yüksel Bebek
|2.
|Yusuf Kapli
|3.
|Ayhan Kurkmaz
|4.
|Narinç Karabulut
|47.
|LEFKOŞA - MARMARA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ahmet Yürüker
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Erdal Ilıcan
|2.
|Dervişe Yürüker
|3.
|Mehmet Erdoğdu
|4.
|İlker Karabina
|48.
|LEFKOŞA - ORTAKÖY MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Fayık Taşel
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Uğur Gülsevener
|2.
|Samiye Kilim
|3.
|Selçuk Özhuy
|4.
|Mustafa Kıllı
|49.
|LEFKOŞA - SELİMİYE MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Nesrin Kazık
|2.
|Mustafa Mesutoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Sayar
|2.
|Şekip Gümüş
|50.
|LEFKOŞA - TAŞKINKÖY MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Derviş Dizliklioğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Aysel Dizliklioğlu
|2.
|Talat Ürer
|3.
|Ali Yorgancıoğlu
|4.
|Niyazi Berberoğlu
|51.
|LEFKOŞA - YENİCAMİ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Fatma Kesmeci
|2.
|Belgin Arzuhan
|3.
|Ayşen Hamitoğlu
|4.
|Mehmet Çamır
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Akkuş
|2.
|Vahap Baysal
|3.
|Adnan Getirmez
|4.
|Mustafa Ası
|52.
|LEFKOŞA - YENİŞEHİR MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mustafa Metin Bıçkıcıoğlu
|2.
|Yaşar Aracı
|3.
|Yusuf Şimşek
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Mahmut Aşkaroğlu
|2.
|Taner Karakaşlı
|3.
|Ethem Binici
|4.
|Ramazan Kurban
|5.
|Mustafa Denizgezen
|6.
|Raşit Sözalp
|7.
|Fadıl Sütcüler
|8.
|Bülent Gürsoy Ersoy
|9.
|Mustafa İlkbahar
|10.
|Emin Sabancıoğullarından
|GAZİMAĞUSA İLÇESİ
|BELEDİYELER
|1-
|AKDOĞAN BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Erdinç Akgür
|(UBP Adayı)
|2.
|Ahmet Latif
|(CTP Adayı)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Osman Tanboğa
|(DP Adayı )
|2.
|Behiye Özerginli
|(DP Adayı )
|3.
|Abdullah Keskinel
|(DP Adayı )
|4.
|Aygül Sözeri
|(DP Adayı )
|5.
|Sultan Tunceli
|(DP Adayı )
|6.
|Pembe Dereci
|(DP Adayı )
|7.
|Nedim Güçkan
|(DP Adayı )
|8.
|Ediz İşir
|(DP Adayı )
|1.
|Osman Esendağlı
|(UBP Adayı)
|2.
|Ayşe Bekler
|(UBP Adayı)
|3.
|Hasan Çakar
|(UBP Adayı)
|4.
|Aynur Gazi
|(UBP Adayı)
|5.
|Musa Çapkın
|(UBP Adayı)
|6.
|Şenel Türksoy Cömert
|(UBP Adayı)
|7.
|Erdal Aykol
|(UBP Adayı)
|8.
|Levent Sökmez
|(UBP Adayı)
|1.
|Şerife Akınlı
|(CTP Adayı)
|2.
|İrfan Can Gür
|(CTP Adayı)
|3.
|Esra Demirci
|(CTP Adayı)
|4.
|Ziya Aykol
|(CTP Adayı)
|5.
|Ayşe Menteş
|(CTP Adayı)
|6.
|Birtan Gökşan
|(CTP Adayı)
|7.
|Selim Keskinel
|(CTP Adayı)
|8.
|Mehmet Abbasoğlu
|(CTP Adayı)
|2-
|BEYARMUDU BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|İlker Edip
|(UBP Adayı)
|2.
|Ethem Akmercan
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Elçin Alıkan
|(UBP Adayı)
|2.
|Ahmet Zort
|(UBP Adayı)
|3.
|Hasan Yahya
|(UBP Adayı)
|4.
|Mustafa Dostbilen
|(UBP Adayı)
|5.
|Murat Uzun
|(UBP Adayı)
|6.
|Alsev Hoca
|(UBP Adayı)
|7. Pembe Düzova Özgenler
|(UBP Adayı)
|8.
|Bülent Bebek
|(UBP Adayı)
|1.
|Ertürk Güler
|(CTP Adayı)
|2.
|İsmet Mehmeteminoğulları
|(CTP Adayı)
|3.
|Cansu Reyhan
|(CTP Adayı)
|4.
|Günay Erçika
|(CTP Adayı)
|5.
|Fatoş Kurucu
|(CTP Adayı)
|6.
|Yusuf Keleş
|(CTP Adayı)
|7.
|Mehmet Oduncuoğlu
|(CTP Adayı)
|8.
|Emine Kalkaner
|(CTP Adayı)
|1.
|Yasemin Çobanoğlu
|(TDP Adayı)
|2.
|Nazlı Kızılşahin
|(TDP Adayı)
|3.
|Kemal Güçveren
|(TDP Adayı)
|4.
|Fadıl Bender
|(TDP Adayı)
|5.
|Gamze Tekok
|(TDP Adayı)
|6.
|Hulusi Buğra Özoğul
|(TDP Adayı)
|7.
|Adnan Gençalp
|(TDP Adayı)
|8.
|Ali Sürer
|(TDP Adayı)
|1.
|Filiz Kinel Baycanlı
|(HP Adayı)
|2.
|Şevki Kozansoy
|(HP Adayı)
|3.
|Orhan Delikuş
|(HP Adayı)
|4.
|Elif Bayır
|(HP Adayı)
|5.
|Behiç Zaimoğlu
|(HP Adayı)
|6.
|Ali Gerçeker
|(HP Adayı)
|7.
|Aysel Ergülen
|(HP Adayı)
|8.
|Osman Kafa
|(HP Adayı)
|1.
|Soner Dandil
|(Bağımsız)
|3-
|GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Erol Adalıer
|(CTP Adayı )
|2.
|Hüseyin Nurçin
|(Bağımsız)
|3.
|İsmail Arter
|(Bağımsız)
|4.
|İsmail Güneş Güneşoğlu
|(Bağımsız)
|5.
|Ulaş Gökçe
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Yener Yıldız
|(DP Adayı )
|2.
|Zühal Keskinel
|(DP Adayı )
|3.
|Hüsrev Karaali
|(DP Adayı )
|4.
|Banu Kuman Tuzlalı
|(DP Adayı )
|5.
|Sultan Vural
|(DP Adayı )
|6.
|Kubilay Uzkan
|(DP Adayı )
|7.
|Hasan Esen
|(DP Adayı )
|8.
|Ali Küçük
|(DP Adayı )
|9.
|Naciye Kılıç
|(DP Adayı )
|10.Zeynep Arat
|(DP Adayı )
|11.
|Halil Doğan
|(DP Adayı )
|12.Yüksel Özen
|(DP Adayı )
|13.Serap Geyik
|(DP Adayı )
|14.Cemsal Ataoğlu
|(DP Adayı )
|15.Türksal İnce
|(DP Adayı )
|16.İbrahim Uysal
|(DP Adayı )
|17.
|Göktuğ Konca
|(DP Adayı )
|18.Kenan Akın
|(DP Adayı )
|1.
|Ahmet Öztenay
|(UBP Adayı )
|2.
|Hasan Paksoy
|(UBP Adayı )
|3.
|Özgür Dedeoğlu
|(UBP Adayı )
|4.
|Turgut Yenağralı
|(UBP Adayı )
|5.
|Emel Çapkıner Tosun
|(UBP Adayı )
|6.
|Hayriye Bahtiyar
|(UBP Adayı )
|7.
|Necat İyican
|(UBP Adayı )
|8.
|Mustafa Sağır
|(UBP Adayı )
|9.
|Aysun Gümüş
|(UBP Adayı )
|10.
|Cem Dana
|(UBP Adayı )
|11.
|Hidayet Uysal
|(UBP Adayı )
|12.Yüksel Özen
|Elhamiye Şanlısoy
|(UBP Adayı )
|13.Serap Geyik
|Zekiye Aslanses
|(UBP Adayı )
|14.Cemsal Ataoğlu
|Feriha Yiğittürk
|(UBP Adayı )
|15.Türksal İnce
|Tuncer Hasan Tuncergil
|(UBP Adayı )
|16.İbrahim Uysal
|İlter Tekbıyık
|(UBP Adayı )
|17.
|Veli Doğan
|(UBP Adayı )
|18.Kenan Akın
|Senar Koreli
|(UBP Adayı )
|1.
|Ali Yakar
|(YDP Adayı )
|2.
|Süleyman İşlek
|(YDP Adayı )
|3.
|Sema Kelebek
|(YDP Adayı )
|4.
|Dinçer Çakıcı
|(YDP Adayı )
|5.
|Ulus Süleyman Kaymak
|(YDP Adayı )
|6.
|Mustafa Kalkan
|(YDP Adayı )
|7.
|Nihal Talan
|(YDP Adayı )
|8.
|Aydın Pabuçcu
|(YDP Adayı )
|9.
|Cafer Koçak
|(YDP Adayı )
|10.
|Murat İşlek
|(YDP Adayı )
|11.
|İlker Atalay
|(YDP Adayı )
|12.
|Ceylan Taşkın
|(YDP Adayı )
|13.
|Gülay Koruk
|(YDP Adayı )
|14.
|Ayşe Durgun
|(YDP Adayı )
|15.
|Hayrettin Güder
|(YDP Adayı )
|16
|Tamer Karakaşlı
|(YDP Adayı )
|17.
|Rakkate Hamide Fatı
|(YDP Adayı )
|18.
|Mehmet Ali Doğan
|(YDP Adayı )
|1.
|Hüseyin Manik
|(CTP Adayı )
|2.
|Samiye İlgezen
|(CTP Adayı )
|3.
|Ümit Özaktan
|(CTP Adayı )
|4.
|Şerife Özelmas
|(CTP Adayı )
|5.
|Gökhan Dağlı
|(CTP Adayı )
|6.
|Mahir Gökçe Abi
|(CTP Adayı )
|7.
|Muhammet Niyazi Yurtseven
|(CTP Adayı )
|8.
|Mübin Kanatlı
|(CTP Adayı )
|9.
|Cemal İnce
|(CTP Adayı )
|10.
|Zalihe Oza
|(CTP Adayı )
|11.
|Güner Gülhan
|(CTP Adayı )
|12.
|Erhun Şahali
|(CTP Adayı )
|13.
|Hüseyin Aranır
|(CTP Adayı )
|14.
|Sevilay Küçüksu
|(CTP Adayı )
|15.
|Yiğit Doğruöz
|(CTP Adayı )
|16
|Burak Ali Çiçek
|(CTP Adayı )
|17.
|Yusuf Özbil
|(CTP Adayı )
|18.
|Kader Yababa
|(CTP Adayı )
|1.
|Mehmet Çaltinoğlu
|(TDP Adayı )
|2.
|Ali Mertel
|(TDP Adayı )
|3.
|Mustafa Noyan
|(TDP Adayı )
|4.
|Ceyda Püsküllü
|(TDP Adayı )
|5.
|Feridun Korkunal
|(TDP Adayı )
|6.
|Özgür Taşcıoğlu Güler
|(TDP Adayı )
|7.
|Tezer Oğuzkan
|(TDP Adayı )
|8.
|Tekcan Karagil
|(TDP Adayı )
|9.
|Osman Günhan
|(TDP Adayı )
|10.
|Seyhan Anadol
|(TDP Adayı )
|11.
|Teslime Haklığil
|(TDP Adayı )
|12.
|Seyit Soydan Cambazoğluları
|(TDP Adayı )
|13.
|Tuğçe Gökbörü
|(TDP Adayı )
|14.
|Özden Uluçay
|(TDP Adayı )
|15.
|Mehmet Gül
|(TDP Adayı )
|16
|Ulus Irkad
|(TDP Adayı )
|17.
|Ülkü Yılmaz
|(TDP Adayı )
|18.
|Gülin Gündeğer
|(TDP Adayı )
|1.
|Sinem Önen İlhan
|(HP Adayı )
|2.
|Ece Gülaç
|(HP Adayı )
|3.
|Zümrüye Gürakar
|(HP Adayı )
|4.
|Ahmet Ertür
|(HP Adayı )
|5.
|Fikret Uludağ
|(HP Adayı )
|6.
|Serkan Abat
|(HP Adayı )
|7.
|Zeki Özgürkanlılar
|(HP Adayı )
|8.
|Hüseyin Altuntaş
|(HP Adayı )
|9.
|Belgüzar Akbulut
|(HP Adayı )
|10.
|Cemil Güzer
|(HP Adayı )
|11.
|Tolga Özçelik
|(HP Adayı )
|12.
|Ergin Özdilek
|(HP Adayı )
|13.
|Hatice Atınç
|(HP Adayı )
|14.
|Ferdi Uludağ
|(HP Adayı )
|15.
|Hüseyin Tabur
|(HP Adayı )
|16
|İsmail İrfanoğlu
|(HP Adayı )
|17.
|Cihan Mutluyakalı
|(HP Adayı )
|18.
|Naile Mendeli
|(HP Adayı )
|4-
|GEÇİTKALE BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Hasan Öztaş
|(CTP Adayı )
|2.
|Olsan Oran
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Gülcan Hacı Ömer
|(UBP Adayı )
|2.
|Hüseyin Yeşilbaş
|(UBP Adayı )
|3.
|Türkan Çakır
|(UBP Adayı )
|4.
|Hüseyin Yavuz
|(UBP Adayı )
|5.
|Hasan Kuset
|(UBP Adayı )
|6.
|Cemil Çavuş
|(UBP Adayı )
|7.
|Fehim Küçük
|(UBP Adayı )
|8.
|Kezban Elmaz
|(UBP Adayı )
|1.
|Serap Soyal
|( CTP Adayı )
|2.
|Lema Gökşan
|( CTP Adayı )
|3.
|Serkan Atılgan
|( CTP Adayı )
|4.
|Aykut Eren
|( CTP Adayı )
|5.
|Gürtan Toygar
|( CTP Adayı )
|6.
|Mustafa Sevinç
|( CTP Adayı )
|7.
|Fikri Sunal
|( CTP Adayı )
|8.
|Bahar Özaktaş
|( CTP Adayı )
|5-
|İNÖNÜ BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Turgut Çevirgen
|(UBP Adayı )
|2.
|Ali Öncü
|(Bağımsız)
|3.
|Beyhan Gürgöze
|(Bağımsız)
|4.
|Hasan Basri Beycanlı
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Emine Güngör
|(DP Adayı )
|2.
|Mendo Şengül
|(DP Adayı )
|3.
|Cuma Ali Özoğul
|(DP Adayı )
|4.
|Mustafa Bayır
|(DP Adayı )
|5.
|Ahmet Yıldırım
|(DP Adayı )
|6.
|Adile Şanlı
|(DP Adayı )
|7.
|Okan Altun
|(DP Adayı )
|8.
|Nuriye Karaoğlan
|(DP Adayı )
|1.
|Harun Uslu
|(UBP Adayı )
|2.
|Onur Bozcan
|(UBP Adayı )
|3.
|Özlem Yorgancıoğlu
|(UBP Adayı )
|4.
|Fatih Yiğen
|(UBP Adayı )
|5.
|Hatice Yalın
|(UBP Adayı )
|6.
|Fetine Avcı
|(UBP Adayı )
|7.
|Fırat Abiç
|(UBP Adayı )
|8.
|Can Özsoy
|(UBP Adayı )
|1.
|Songül Fidan
|(YDP Adayı )
|2.
|Adem Bölükgiray
|(YDP Adayı )
|3.
|Bahri Karakuş
|(YDP Adayı )
|4.
|Tülay Velieceoğlu
|(YDP Adayı )
|5.
|Fatma Kurtay
|(YDP Adayı )
|6.
|Cumali Yalın
|(YDP Adayı )
|7.
|Fatih Öztürk
|(YDP Adayı )
|8.
|Fatih Karaoğlan
|(YDP Adayı )
|1.
|Sevgi Şair
|(CTP Adayı )
|2.
|Gözde Acaröz
|(CTP Adayı )
|3.
|Zahide Gök
|(CTP Adayı )
|4.
|Cemyal Benlioğlu
|(CTP Adayı )
|5.
|Ali Yazgı
|(CTP Adayı )
|6.
|Menderes Karaoğlan
|(CTP Adayı )
|7.
|İsmail Yiğit
|(CTP Adayı )
|8.
|İlter Efendi
|(CTP Adayı )
|1.
|Necip Fidan
|(Bağımsız)
|6-
|PAŞAKÖY BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Habil Tülücü
|(UBP Adayı )
|2.
|Mehmet Aktaş
|(HP Adayı)
|3.
|Mahmut Erden
|(Bağımsız)
|4.
|Ökeş Erdoğdulu
|(Bağımsız)
|5.
|Erdal Özata
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Tevfik İlman
|(UBP Adayı )
|2.
|Hasan Ergin
|(UBP Adayı )
|3.
|Cansev Batıray
|(UBP Adayı )
|4.
|Mikail Cankurt
|(UBP Adayı )
|5.
|Sait Sağlam
|(UBP Adayı )
|6.
|Feride Altunsoy
|(UBP Adayı )
|7.
|Yılmaz Yiğit
|(UBP Adayı )
|8.
|Tülin Özer
|(UBP Adayı )
|1.
|Arif Özkıraç
|(CTP Adayı )
|2.
|Ayşe Şahin
|(CTP Adayı )
|3.
|Fahri İlman
|(CTP Adayı )
|4.
|Hayriye Gürdağ
|(CTP Adayı )
|5.
|Ahmet İsrail
|(CTP Adayı )
|6.
|Aydın İsrail
|(CTP Adayı )
|7.
|Mesih Ersan Kaplan
|(CTP Adayı )
|8.
|Cafer Tehdit
|(CTP Adayı )
|1.
|Mutallip İlhan İncirlili
|(HP Adayı )
|2.
|Şule Yüksel Sarpkaya
|(HP Adayı )
|3.
|Seyit Güneş
|(HP Adayı )
|4.
|Şükrü Karakaş
|(HP Adayı )
|5.
|Ali Şengül
|(HP Adayı )
|6.
|Hülya Yalman
|(HP Adayı )
|7.
|İzzet Sönmez
|(HP Adayı )
|8.
|Melek Melahat Karakuş
|(HP Adayı )
|1.
|Mehmet Gümüşsoy
|(Bağımsız)
|2.
|Hayriye Uzunkaya
|(Bağımsız)
|3.
|Naci Karaoğlan
|(Bağımsız)
|4.
|Mesut Kurt
|(Bağımsız)
|5.
|Sadık Toklu
|(Bağımsız)
|7-
|SERDARLI BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Halil Kasım
|(UBP Adayı )
|2.
|Salih Bayraktar
|(CTP Adayı)
|3.
|Mehmet Ali Billüroğlu
|(Bağımsız)
|4.
|Özel Pınardan
|(Bağımsız)
|5.
|Tansel Sağır
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Söğüde Kanarya
|(UBP Adayı )
|2.
|Aliye Bilal
|(UBP Adayı )
|3.
|Erhan Sevgin
|(UBP Adayı )
|4.
|Naim Güven
|(UBP Adayı )
|5.
|Ayça Çapkın
|(UBP Adayı )
|6.
|Ali Barkut
|(UBP Adayı )
|7.
|Seval Sütcüoğluları
|(UBP Adayı )
|8.
|İzzet Küçükoğlu
|(UBP Adayı )
|1.
|Elçin Hacıarif
|(CTP Adayı)
|2.
|Ayşen Nacakcı
|(CTP Adayı)
|3.
|İlgün Kasap
|(CTP Adayı)
|4.
|Güven Serdar
|(CTP Adayı)
|5.
|Habib Çakmakçı
|(CTP Adayı)
|6.
|Hasan Hacıarifoğlu
|(CTP Adayı)
|7.
|Eylem Üzümcü
|(CTP Adayı)
|8.
|Tolga Kasap
|(CTP Adayı)
|1.
|Mehmet Salih Havalı
|(TKPYG Adayı)
|2.
|Şaziye Dağaşan
|(TKPYG Adayı)
|3.
|Ahmet Şah
|(TKPYG Adayı)
|4.
|Erdal Eryener
|(TKPYG Adayı)
|5.
|İbrahim Sönmezler
|(TKPYG Adayı)
|6.
|Yasemin Cerit
|(TKPYG Adayı)
|7.
|Büşra Boz
|(TKPYG Adayı)
|8.
|Cennet Güneri
|(TKPYG Adayı)
|8-
|TATLISU BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Ahmet Hayri Orçan
|(DP Adayı)
|2.
|Ali Çil
|(UBP Adayı)
|3.
|Şıh Muhittin Arslan
|(Bağımsız)
|4.
|İbrahim Uyanır
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Rifat Ateş
|(DP Adayı)
|2.
|Orhan Bebek
|(DP Adayı)
|3.
|İlkay Yavuz
|(DP Adayı)
|4.
|Sultan Yalçın
|(DP Adayı)
|5.
|Aysel Kızılcanlı
|(DP Adayı)
|6.
|Hüseyin Kocaman
|(DP Adayı)
|1.
|Mehmet Ali Özdemir
|(UBP Adayı)
|2.
|Özlem Elcil Cintosun
|(UBP Adayı)
|3.
|İbrahim Aygün
|(UBP Adayı)
|4.
|Simge Bahar
|(UBP Adayı)
|5.
|Kadir Çetin
|(UBP Adayı)
|6.
|Mustafa Akdeniz
|(UBP Adayı)
|1.
|Salih Kaygas
|(HP Adayı)
|2.
|Fatma Talay
|(HP Adayı)
|3.
|Erol Oğul
|(HP Adayı)
|4.
|Fatma Tosun
|(HP Adayı)
|5.
|Veli Uğurlu
|(HP Adayı)
|6.
|Şerafettin Yavuz
|(HP Adayı)
|9-
|VADİLİ BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Seyami Şimşek
|(DP Adayı)
|2.
|Mehmet Adahan
|(UBP Adayı)
|3.
|Erhan Mustafa Kaya
|(HP Adayı)
|4.
|Eriş Çoban
|(Bağımsız)
|5.
|Mehmet Zengin
|(Bağımsız)
|6.
|Ahmet Yazgı
|(Bağımsız)
|7.
|Kürşat Özer
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Hanife Menteş
|(DP Adayı)
|2.
|Cüneyt Evginel
|(DP Adayı)
|3.
|Yaşar Kahraman
|(DP Adayı)
|4.
|Nail Güven
|(DP Adayı)
|5.
|Ayhan Güngör
|(DP Adayı)
|6.
|Sevil Güler
|(DP Adayı)
|7.
|Rodica Şimşek
|(DP Adayı)
|8.
|Mehmet Özer
|(DP Adayı)
|1.
|Elif Alparslan
|(UBP Adayı)
|2.
|Kemal Özuğurlu
|(UBP Adayı)
|3.
|İsmail Özer
|(UBP Adayı)
|4.
|Hüseyin Tulu
|(UBP Adayı)
|5.
|Ömer Somuncu
|(UBP Adayı)
|6.
|İnci Menteş
|(UBP Adayı)
|7.
|Veli Özer
|(UBP Adayı)
|8.
|Sevil İnönülü
|(UBP Adayı)
|1.
|Güzel Özer
|(YDP Adayı)
|2.
|Şengül Meşe
|(YDP Adayı)
|3.
|Nihat Uyanık
|(YDP Adayı)
|4.
|Ahmet Sülük
|(YDP Adayı)
|5.
|Ahmet Süngü
|(YDP Adayı)
|6.
|Mehmet Yorulmaz
|(YDP Adayı)
|7.
|Gülsüm Korkmaz
|(YDP Adayı)
|8.
|Sevim Aktaş
|(YDP Adayı)
|1.
|Yüksel Özyaşar
|(CTP Adayı)
|2.
|Ferda Güvercin
|(CTP Adayı)
|3.
|Mehmet Zengin
|(CTP Adayı)
|4.
|Ömer Çalıkuşu
|(CTP Adayı)
|5.
|Meriç Aktaş
|(CTP Adayı)
|6.
|Suzan Kasap
|(CTP Adayı)
|7.
|Halil Saka
|(CTP Adayı)
|8.
|Ömer Pala
|(CTP Adayı)
|1.
|Erhan Sapsızoğlu
|(HP Adayı)
|2.
|Bahar Genç
|(HP Adayı)
|3.
|Mustafa Örses
|(HP Adayı)
|4.
|Orhan Osmanlızadeler
|(HP Adayı)
|5.
|Hüsniye Yavuz
|(HP Adayı)
|6.
|Serpil Sarı
|(HP Adayı)
|7.
|Bahire Tulu Göker
|(HP Adayı)
|8.
|Münevver Kaya Özünlü
|(HP Adayı)
|10-
|YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Katip Demir
|(Bağımsız)
|2.
|Şeyda Luckinger
|(Bağımsız)
|3.
|Mustafa Zurnacılar
|(Bağımsız)
|4.
|Sertaç Yalçın
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Server Düzenli
|(DP Adayı)
|2.
|Vasfi Beyazhasan
|(DP Adayı)
|3.
|Abdullah Özsoy
|(DP Adayı)
|4.
|Halil İbrahim Başgüden
|(DP Adayı)
|5.
|Yağmur Karip
|(DP Adayı)
|6.
|Münüse Figan Çağakanlı
|(DP Adayı)
|7.
|Akın Akalın
|(DP Adayı)
|8.
|Mustafa Ergazi
|(DP Adayı)
|9.
|Yunus Elagöz
|(DP Adayı)
|10.
|Ayşe Öztürk
|(DP Adayı)
|1.
|Tanyel Öztemiz
|(UBP Adayı)
|2.
|Ebru Bayıkoğlu
|(UBP Adayı)
|3.
|Sultan Karaşahin
|(UBP Adayı)
|4.
|Osman Oğur
|(UBP Adayı)
|5.
|Atalay Talaykurt
|(UBP Adayı)
|6.
|Kadir Akar
|(UBP Adayı)
|7.
|Veysel Türkmenoğlu
|(UBP Adayı)
|8.
|Göral Yıldızçoban
|(UBP Adayı)
|9.
|Şengül Tosunoğlu
|(UBP Adayı)
|10.
|Muharrem Kuşaf
|(UBP Adayı)
|1.
|Ali Bakır
|(YDP Adayı)
|2.
|Naci Düzenli
|(YDP Adayı)
|3.
|Onur Akdeniz
|(YDP Adayı)
|4.
|Mehmet Yılmaz
|(YDP Adayı)
|5.
|Erdal Koç
|(YDP Adayı)
|6.
|Özlem Demir
|(YDP Adayı)
|7.
|Kağan Özkuyucu
|(YDP Adayı)
|8.
|Rukiye Karaca
|(YDP Adayı)
|9.
|Fatma Turgut
|(YDP Adayı)
|10.
|Seçkin Akalın
|(YDP Adayı)
|1.
|Pınar Abdurrahmanzade
|(CTP Adayı)
|2.
|Yılşen Ergeç
|(CTP Adayı)
|3.
|Koray Diran
|(CTP Adayı)
|4.
|Gökhan Öztürk
|(CTP Adayı)
|5.
|Cafer Daloğlu
|(CTP Adayı)
|6.
|Feray Sencar
|(CTP Adayı)
|7.
|Taner Aydın
|(CTP Adayı)
|8.
|Ahmet Arıtaş
|(CTP Adayı)
|9.
|Ahenk Yılgın Damgacı
|(CTP Adayı)
|10.
|Ali Mucan
|(CTP Adayı)
|1.
|Nazan Aydıner
|(HP Adayı)
|2.
|Tuğçe Davulcuoğlu
|(HP Adayı)
|3.
|Erşen Ummanel
|(HP Adayı)
|4.
|Süleyman Uzun
|(HP Adayı)
|5.
|Raşit Ercen
|(HP Adayı)
|6.
|Şemsi Torun
|(HP Adayı)
|7.
|Diğdem Güçveren
|(HP Adayı)
|8.
|Nil Öztemiz
|(HP Adayı)
|9.
|Emin Atabay
|(HP Adayı)
|10.
|Derviş Emiroğluları
|(HP Adayı)
|1.
|Halil Erdoğuş
|(Bağımsız)
|KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
|1.
|PİLE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Veysal Güden
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Arif Gündoğdu
|2.
|Türkay Erçıka
|3.
|Hasan Savaş Sakallı
|4.
|Hasan Karagözlü
|2.
|AKDOĞAN - AKDOĞAN
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hüseyin Gökçayır
|2.
|İsmail Kozanoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Emete Yakula Şarman
|2.
|Nevber Çelik
|3.
|Selcan Kardan
|4.
|Aliye Aktaş
|5.
|Jale Üçokka
|6.
|Yusuf Sertel
|7.
|Gülin Özyanak
|8.
|Alpay Liman
|3.
|BEYARMUDU - BEYARMUDU
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mustafa Tan
|2.
|Hasan Haydaroğulları
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|İsmail Lord
|2.
|Ziyat Düzova
|3.
|Olcay Sürer
|4.
|Mehmet Keleşzade
|5.
|Hüseyin Taner
|4.
|BEYARMUDU - ÇAYÖNÜ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Musa Yıldırım
|2.
|Süleyman Duran
|3.
|Bünyamin Arkoy
|4.
|Dönay Türkmenli
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Cafer Bayır
|2.
|Zerin Şeker
|3.
|Ahmet Amasyalı
|4.
|Murat Fındık
|5.
|Okan Özefe
|6.
|Murat Dursun
|5.
|BEYARMUDU - GÜVERCİNLİK
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hasan Çil
|2.
|Eray Yıldız
|3.
|Döndü Zararsız
|4.
|Salahattin Şafak
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|İbrahim Taşkın
|2.
|Nurullah Arslantaş
|3.
|Dilek Keleş
|4.
|Muzaffer Çağmel
|5.
|Feridun Gözütok
|6.
|Musa Evleksiz
|7.
|Adeviye Kara
|8.
|Halil Çil
|9.
|Halil Yücetürk
|10.
|Savaş Kırşan
|11.
|İbrahim Biten
|12.
|Nadir Salman
|6.
|BEYARMUDU - İNCİRLİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Aliye Konaklı
|2.
|Muhammet Mustafa Yeşilleme
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|İbrahim Özduran
|2.
|Pembe Kızılokgil
|3.
|Atay Aksulu
|4.
|Gülseren Metni Yavuz
|5.
|Raif Dostbilen
|6.
|Hüseyin Sertce
|7.
|BEYARMUDU - KÖPRÜLÜ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Turgay Alıkan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Kenan Giritli
|2.
|Hüseyin Kadir Karamulla
|3.
|Yılmaz Gökbulut
|8.
|BEYARMUDU - TÜRKMENKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ayşe Korol
|2.
|Ahmet Batıhan
|3.
|Enver Olgan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet İlgu
|2.
|Hasan Kahraman
|3.
|Engin Keleş
|4.
|Ertan Külahlılar
|5.
|Bayram Dereci
|6.
|Halil Gazelci
|9.
|GAZİMAĞUSA - ANADOLU MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ali Buruk
|2.
|Murat Uslu
|3.
|Hüseyin Uysal
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Kil
|2.
|Murat Gök
|3.
|Ali Yıldırım
|4.
|Mustafa Kaya
|5.
|Samet Gürbüz
|10.
|GAZİMAĞUSA - BAYKAL MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Özger Ersen
|2.
|Emine Çelikörs
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet Handan
|2.
|Sevil Ersen
|3.
|Ayşe Aşıkoğlu
|4.
|Ali Özkoraltay
|11.
|GAZİMAĞUSA-CANBULAT MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hamdi Karaer
|2.
|Metin Delideniz
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Tacim Kayalar
|2.
|Mustafa Terazili
|3.
|Hasan Demir
|4.
|Mehmet Sertdemir
|5.
|Sezer Delideniz
|6.
|Aziz Kavaz
|7.
|Ozan Hakansoy
|8.
|İbrahim Gedik
|12.
|GAZİMAĞUSA - ÇANAKKALE MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Abbas Mendeli
|2.
|Salih Bilginerler
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Erdem Birinci
|2.
|Aurıca Bilginerler
|3.
|Muhammed Törer
|4.
|Güner Özbil
|5.
|Amber Çizer
|6.
|Uğur Tilki
|7.
|Mehmet Güder
|8.
|Hüseyin Yahat
|13.
|GAZİMAĞUSA - DUMLUPINAR MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|İsmail Aycan
|2.
|Şifa Çıka
|3.
|İmer Çavuşoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet Aydınsoy
|2.
|Ali Dana
|3.
|Doğan Bahçecioğlu
|4.
|Nejla Topcu
|5.
|Hüseyin Aycan
|6.
|Mehmet Yapıcı
|7.
|Hüseyin Özkoçak
|8.
|Emine Bilgehan
|9.
|Tufan Aytülün
|10.
|Ahmet Kesken
|14.
|GAZİMAĞUSA - HARİKA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ali Güder
|2.
|Mustafa Zorlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ramazan Yüğlük
|2.
|Ahmet Şen
|3.
|Murat Balkanlı
|4.
|Murat Karataş
|5.
|Cemaleddin Balkanlı
|6.
|Soner Sarıdan
|15.
|GAZİMAĞUSA - KARAKOL MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Pertev Tamcoşar
|2.
|Tamer Tunç
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mustafa Gökçen
|2.
|Letife Tunç
|3.
|Ali Denizer
|4.
|Hanife Tamcoşar
|5.
|İrfan Korcan
|16.
|GAZİMAĞUSA - LALA M.PAŞA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Seydali Haksever
|2.
|Altan Gazinocu
|3.
|Murat Akın
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Vedat Doğacan
|2.
|Özkan Derebey
|3.
|Hüseyin Özal
|4.
|Mustafa Gül
|5.
|Seide Gazinocu
|6.
|Mehmet Karami
|7.
|Orhan Sönmez Kalemder
|8.
|Tolga Bilinçli
|9.
|Saim Şahin
|10.
|Yılşen Körceğez
|17.
|GAZİMAĞUSA - MUTLUYAKA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Erkin Şafaklı
|2.
|Buran Dirensoy
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Şengül Kaleci
|2.
|Ahmet Kaplan
|3.
|Sabit Altınok
|4.
|Behcet Harmancıoğlu
|5.
|Hasan Yelkanat
|6.
|Kaan Kaymak Yelkanat
|7.
|Bülent Dirensoy
|8.
|Osman Özgem
|18.
|GAZİMAĞUSA - NAMIK KEMAL MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hüseyin Öksüzoğluları
|2.
|Oğuzhan Karabulut
|3.
|Hasan Aylanç
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Muhsin Alevşimşek
|2.
|Hüseyin Çiçek
|3.
|Ayşe Teran
|4.
|Hakkı Altıntaş
|5.
|Selda Altıntaş
|6.
|Zülfiye Kutgün
|7.
|Mustafa Barut
|8.
|Şener Öztürk
|9.
|Akıle Erbay
|10.
|Ali Bafkanlı
|19.
|GAZİMAĞUSA - PERTEVPAŞA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Kadriye Yardımcı
|2.
|Mehmet Ali Gezer
|3.
|Erdinç Elmastaş
|4.
|Vepüre Akbaş
|5.
|Recep Şahin
|6.
|Oğuz Aydın
|7.
|Hasan Yenen
|8.
|Adil Kaçmaz
|9.
|Soner Durmaz
|10.
|Esra Yılmaz
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Rahmi Solmaz
|2.
|Mehmet Çevikel
|3.
|Taner Koçak
|4.
|Süleyman Koçak
|5.
|Ayhan Uçucu
|6.
|Mehmet Çelik
|7.
|Soner Arslan
|8.
|Süleyman Bektaş
|9.
|Havva Güneş
|10.
|Rahime Küçük
|11.
|Zühal Altınışık
|12.
|Asiye Yıldırım
|13.
|Zeynep Barut
|20.
|GAZİMAĞUSA - PİYALE PAŞA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Kadir Uçar
|2.
|Emir Genç
|3.
|Rifat Sevindik
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Cemal Özkuyucu
|2.
|Ekrem Zengin
|3.
|Hasan Korkmaz
|4.
|Nedim Özgen
|5.
|Mehmet Pazar
|6.
|Yeter Uçar
|7.
|Mihriban Tat
|8.
|Hasan Serin
|9.
|Muzaffer Obuz
|21.
|GAZİMAĞUSA - SAKARYA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ümit Ürel Üzgüner
|2.
|Mustafa Sarp
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Zerin Sarp
|2.
|Gizem Sarp Astan
|3.
|Ahmet Efecan
|4.
|Hüseyin Cambulat Canatan
|22.
|GAZİMAĞUSA - SURİÇİ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Nevin Fenercioğlu
|2.
|Ozan Ali Arkıner
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Süreyya Oktay
|2.
|Ayşe Tuğralı
|3.
|Saldıray Fenercioğlu
|4.
|Hasan Özarı
|5.
|Ahmet Kurban
|23.
|GAZİMAĞUSA - TUZLA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Zeliş Güzelay
|2.
|İbrahim Umay
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Olgun İmsaler
|2.
|Cem Türen
|3.
|Simay Çerkez
|4.
|Zeki Taçsoy
|5.
|Fatma İlkin Bomboz
|24.
|GAZİMAĞUSA - ZAFER MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ali Yeşil
|2.
|Özbek Kurt
|3.
|Yılmaz Aksoy
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Erdal Yılmaz
|2.
|Mehmet Heyberi
|3.
|Burhan Kara
|4.
|Sultan Kurt
|5.
|Ahmet Çetin
|25.
|GEÇİTKALE - ÇAMLICA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Halil Dağsevenler
|2.
|Cemal Kırcalı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Halil Dağsevenler
|2.
|Ahmet Dağsevenler
|3.
|Mehmet Kırcalı
|4.
|Hatice Dağsevenler
|5.
|İbrahim Kurdoğlu
|6.
|Halil Boşnak
|26.
|GEÇİTKALE - ÇINARLI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Sami Başkan
|2.
|Gülali Oltan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Arif Kuyucuoğlu
|2.
|Fikri Şengünler
|3.
|Serkan Poyrazlı
|4.
|Latif Eraksan
|27.
|GEÇİTKALE - GEÇİTKALE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Oğuz Güçeri
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hüsnü Bezirganoğlu
|2.
|Kasım Güçeri
|3.
|Cemal Güçeri
|4.
|Münevver Özükan
|28.
|GEÇİTKALE - MALLIDAĞ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ahmet Basri
|2.
|Ahmet Çaltin
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Tengül Basri
|2.
|Aysu Basri
|29.
|GEÇİTKALE - NERGİSLİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Kaşif Kusetoğulları
|2.
|Okan Helvacı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sezar Gıraç
|2.
|Halil Ada
|3.
|Kaşif Kusetoğulları
|4.
|Ünal Kadı
|5.
|Mehmet Yağcı
|6.
|Kamil Şenkaya
|7.
|Mete Aykent
|8.
|Pervin Uzun
|30.
|GEÇİTKALE - SÜTLÜCE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hüseyin Kaptan
|2.
|Sunalp Öğünçer
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hüseyin Aksu
|2.
|Halil Haşim
|3.
|Soykan Çaltınoğlu
|4.
|Savaş Kavaz
|31.
|GEÇİTKALE - YAMAÇKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hamit Toprak
|2.
|İsmail Türk
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Fatma Fındık
|2.
|Yunus Türk
|3.
|Yusuf Karaahmet
|4.
|Celal Türk
|32.
|İNÖNÜ - DÖRTYOL
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Salih Erel
|2.
|Hasan Koçak
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sultan Erel
|2.
|Ahmet Beydilli
|3.
|Kezban Atay
|4.
|İsmail Alparslan
|33.
|İNÖNÜ - İNÖNÜ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ömer Efendi
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Semray Acaröz
|2.
|Ayşe Uluerli
|3.
|Kenan Kara
|34.
|İNÖNÜ - KORKUTELİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Fettah Karakuzu
|2.
|Adem Dinleyici
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Murat Cildan
|2.
|Erdoğan Acu
|3.
|Savaş Abi
|4.
|İlkay Abiç
|5.
|Nihat Bebek
|6.
|İlhan Yalçın
|7.
|Abit Gümüştok
|35.
|PAŞAKÖY - ASLANKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Riza Girgin
|2.
|Adil Onalt
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Birsen Çetin
|2.
|Serkan Sertbulut
|3.
|Salih Denizalp
|4.
|Salih İlman
|5.
|Özen Denizalp
|6.
|İnci Güçkan
|7.
|Raşit Keskinkaya
|8.
|Çetin İlman
|36.
|PAŞAKÖY - KURUDERE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Savaş Şeker
|2.
|Selçuk Baysal
|3.
|Bülent Şengül
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ali Avlık
|2.
|Ayşe Şeker
|3.
|Murat Şengül
|4.
|Abidin Yücel
|5.
|Yusuf Sağlam
|6.
|Erhan Araz
|7.
|Elmas Ölmez
|8.
|Nihal Ateş
|9.
|Kamil Toklu
|37.
|PAŞAKÖY - PAŞAKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Çetin Şahan
|2.
|Ali Göktürk
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Yılmaz Ezer
|2.
|Metin Gençoğlan
|3.
|Sibel Polat
|4.
|Ercan Şengül
|5.
|Hüseyin Ballı
|6.
|Halil Erol
|7.
|Fuat Tahhuşoğlu
|38.
|PAŞAKÖY - ULUKIŞLA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hüseyin Yiğit
|2.
|Aynur İş
|3.
|Yusuf Dal
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Emel Şener
|2.
|Seher Akyıl
|3.
|Dilek Özata
|4.
|Hasan Yeşilada Erol
|5.
|Sibel Boğaç
|6.
|Murat Akyıl
|7.
|Murat Küçükşener
|8.
|Hasan Dayanıklı
|39.
|SERDARLI - ERGENEKON
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Özgür Tepeli
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Yeter Semaay
|2.
|Ahmet Türkeş Kandır
|3.
|Mustafa Kandır
|4.
|Süleyman Kutlu
|40.
|SERDARLI - GÖNENDERE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mustafa Bostancıoğulları
|2.
|Abdi Kabalcı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|İsmet Paşa Pehlivan
|2.
|Canan Çorba
|3.
|Aysu Öyçüm
|4.
|İsmail Kulle
|41.
|SERDARLI - GÖRNEÇ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Aziz Şah
|2.
|Nevzat Akçagil
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ziya Maraşlı
|2.
|Duriye Ataşan Kasım
|3.
|Aydın İbiş
|4.
|Sibel Dümenci
|5.
|Ahmet İnce
|6.
|Ecevit Şah
|7.
|Birol Şah
|8.
|Serkan Maraşlı
|9.
|Canev İnce
|42.
|SERDARLI - PINARLI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Engin Çağman
|2.
|Ahmet Ardağan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Emine Pınardan
|2.
|Meliha Kemaloğulları
|3.
|Musatafa Kırgız
|4.
|Mustafa Kanteper
|5.
|Narin Güler
|6.
|Hulisi Kılıç
|7.
|İdris Bayramoğulları
|43.
|SERDARLI - SERDARLI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Kadiroğlu
|2.
|Ahmet Serdar
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Evgin Habeş
|2.
|Hüseyin Güvercin
|3.
|Metin Yorgancı
|4.
|Hasan Yücekan
|5.
|Serkan Ahmetoğlu
|6.
|Feridun Çorba
|7.
|Gülten Özdirenç
|8.
|Çağda Karapaşa
|44.
|SERDARLI - TİRMEN
|Muhtarlık Adayları
|1.
|İbrahim Yıldırımlar
|2.
|Mustafa Bayandursun
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Bülent Erik
|2.
|Ahmet Sağır
|3.
|Kadir Güven
|45.
|TATLISU - AKTUNÇ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ali Tarsus
|2.
|Hacı Murat Gök
|3.
|Mehmet Kavcı
|4.
|Şengül Pala
|5.
|Mehmet Kargı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ramazan Yıldız
|2.
|İslam Karataş
|3.
|Hüseyin Açıkgöz
|4.
|Mehmet Yıldız
|46.
|TATLISU - KÜÇÜK ERENKÖY MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ümüt Karlankuş
|2.
|Didem Özerkin
|3.
|Baki Aygün
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Özden Bütüner
|2.
|Yıldan Kayım
|3.
|Hüsamettin Aktürk
|4.
|Ramazan Yavşan
|47.
|TATLISU -YALI MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Leyla Güvenlier
|2.
|Yılmaz Üredi
|3.
|Hasan Tosun
|48.
|VADİLİ - TURUNÇLU
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Erdoğdu
|2.
|Hüseyin Samancıoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ali Samancıoğlu
|2.
|Hasan Zadehan
|3.
|Müsteyde Yeşilbaş
|4.
|Kemal İnönülü
|5.
|Mehmet Bardakko
|6.
|Ahmet Saka
|49.
|VADİLİ - VADİLİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Tüner Öksüzoğlu
|2.
|Murat Sapsızoğlu
|3.
|Ramazan Kolay
|4.
|Mustafa Kara
|5.
|Mustafa Güven
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Gül Korkmaz
|2.
|Eren Koçak
|3.
|Pembe Özuğurlu
|4.
|Süleyman Ağa
|5.
|Hasan Vurgun
|6.
|Hüseyin Topal
|50.
|YENİ BOĞAZİÇİ - AKOVA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Leyla Çınar Algül
|2.
|Yusuf Nakışcı
|3.
|Osman Şingirli
|4.
|Ayer Hafiye
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Leman Tartar
|2.
|Şükran Keleş
|3.
|Halil Özçoban
|4.
|Zehra Şingirli
|5.
|Ahmet Aköz
|6.
|Ebru Şuayıpoğlu
|7.
|Mehmet Kıstı
|51.
|YENİ BOĞAZİÇİ - ALANİÇİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Zülfiye Akar
|2.
|Cemal Yıldız
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Eray Tanyeri
|2.
|Şevki Kafalı
|3.
|Besime Beşerler
|4.
|Halil Kaptan
|5.
|Fikriye Akar
|6.
|Salih Dere
|52.
|YENİ BOĞAZİÇİ - MORMENEKŞE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ertoğrul Gazi
|2.
|Saim Aytürk
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hanım Alman
|2.
|Esat Bıyıklıgil
|3.
|İlkay Erdoğuş
|4.
|Sıdıka Ergazi
|53.
|YENİ BOĞAZİÇİ - ŞEHİTLER
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Olsan Karabardak
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Güner Taykan
|2.
|Kasım Ereş
|3.
|Mehmet Ereş
|4.
|Ergür Çetiner
|54.
|YENİ BOĞAZİÇİ - YENİBOĞAZİÇİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Burhan Özdemirciler
|2.
|Hilmi Şenyapılı
|3.
|Bilal Özveli
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Şermin Kasap
|2.
|Süleyman Dinleyici
|3.
|Çiğdem Özmusalar
|4.
|Gül İkinci
|5.
|Yusuf Akbelli
|6.
|Adem Özkan
|7.
|Aliye Yaba
|8.
|Yusuf Sezerli
|9.
|Rahme Fahlıoğulları
|55.
|YENİ BOĞAZİÇİ - YILDIRIM
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hasan Çubukçuoğlu
|2.
|Osman Birşen
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sonuç Uzun
|2.
|Hüseyin Bozkanlı
|3.
|Osman Uzun
|GİRNE İLÇESİ
|1-
|ALSANCAK BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Fırat Ataser
|(Bağımsız)
|2.
|Redif Nurel
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Zehra Şekeroğlu
|(UBP Adayı)
|2.
|Senem Palabıyık Karayel
|(UBP Adayı)
|3.
|Erol Canseç
|(UBP Adayı)
|4.
|Tuncel Ertan
|(UBP Adayı)
|5.
|Nihat Reyhan
|(UBP Adayı)
|6.
|Sonay Akgüney
|(UBP Adayı)
|7.
|Koray Emirhoca
|(UBP Adayı)
|8.
|Turgut Özbirim
|(UBP Adayı)
|1.
|Sakine Erdemsiz
|(CTP Adayı)
|2.
|Hakan Arda Ferhatoğlu
|(CTP Adayı)
|3.
|Mustafa Yelmen
|(CTP Adayı)
|4.
|Ayten Safel
|(CTP Adayı)
|5.
|Hamide Karadağ
|(CTP Adayı)
|6.
|Halit Ergören
|(CTP Adayı)
|7.
|Hüseyin Derleyen
|(CTP Adayı)
|8.
|Cahit Akın
|(CTP Adayı)
|1.
|Güldem Akdağ
|(YDP Adayı)
|2.
|Selahattin Kayaş
|(YDP Adayı)
|3.
|Özgür Tüylü
|(YDP Adayı)
|4.
|Derin Okçelen
|(YDP Adayı)
|5.
|Hakan Ekinci
|(YDP Adayı)
|6.
|Tamer Çoban
|(YDP Adayı)
|7.
|Fatime Çoban
|(YDP Adayı)
|8.
|İsmail Keskin
|(YDP Adayı)
|2-
|ÇATALKÖY BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Mehmet Hulusioğlu
|(Bağımsız)
|2.
|Serdar İlhan
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Hüseyin Höyük
|(UBP Adayı)
|2.
|Engin Ercenap
|(UBP Adayı)
|3.
|Hüseyin Tuğyay
|(UBP Adayı)
|4.
|Mehmet Sakallılar
|(UBP Adayı)
|5.
|Kibriye Güneş
|(UBP Adayı)
|6.
|Yeşim Sakallılar
|(UBP Adayı)
|7.
|Havva Gök Akbal
|(UBP Adayı)
|8.
|Abdo Okur
|(UBP Adayı)
|1.
|Esat Onat
|(CTP Adayı)
|2.
|Halit Ağırtaş
|(CTP Adayı)
|3.
|Sevgi Darbazoğlu
|(CTP Adayı)
|4.
|Osman Höyük
|(CTP Adayı)
|5.
|Serhan Gözenkan
|(CTP Adayı)
|6.
|Esra Çelikeri
|(CTP Adayı)
|7.
|Tolga Demiral
|(CTP Adayı)
|8.
|Ümral Çelik
|(CTP Adayı)
|3-
|DİKMEN BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Mustafa Erişmen
|(UBP Adayı)
|2.
|Yüksel Çelebi
|(CTP Adayı)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Özsezer
|(UBP Adayı)
|2.
|Fulya Bozkurt
|(UBP Adayı)
|3.
|Zafer Amca
|(UBP Adayı)
|4.
|Necati Muhtaroğlu
|(UBP Adayı)
|5.
|Ayşe Kanat Topal
|(UBP Adayı)
|6.
|Melek Karacamert
|(UBP Adayı)
|7.
|Ömür Manga
|(UBP Adayı)
|8.
|Hasan Yediyıldız
|(UBP Adayı)
|9.
|Ali Damdelen
|(UBP Adayı)
|10.
|Selahettin Çöllo
|(UBP Adayı)
|1.
|Emel Ötüken
|(CTP Adayı)
|2.
|Salih Kanal
|(CTP Adayı)
|3.
|Ramadan İzci
|(CTP Adayı)
|4.
|Özgü Özyiğit
|(CTP Adayı)
|5.
|Osman Ilıcan
|(CTP Adayı)
|6.
|Osman İncirlili
|(CTP Adayı)
|7.
|Ali Hidayet
|(CTP Adayı)
|8.
|Aygen Bardakko
|(CTP Adayı)
|9.
|Fatma Ekdal
|(CTP Adayı)
|10.
|Mustafa Özdeğirmenci
|(CTP Adayı)
|4-
|ESENTEPE BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Muhammet Aygün
|(UBP Adayı)
|2.
|Sinan Güneş
|(Bağımsız)
|3.
|Yakup Şengün
|(Bağımsız)
|4.
|Cemal Erdoğan
|(Bağımsız)
|5.
|Köksal Şengün
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Deniz Karlankuş
|(UBP Adayı)
|2.
|Ali Abanoz
|(UBP Adayı)
|3.
|Aycan Gürbüz
|(UBP Adayı)
|4.
|Öznur Yıldız
|(UBP Adayı)
|5.
|Erol Canselen
|(UBP Adayı)
|6.
|Musa Erkanat
|(UBP Adayı)
|7.
|Vait Soytürk
|(UBP Adayı)
|8.
|İlker Kalkın
|(UBP Adayı)
|1.
|Serda Kim
|(CTP Adayı)
|2.
|Başak Tümkan
|(CTP Adayı)
|3.
|Fatma Şençağ
|(CTP Adayı)
|4.
|Lütfü Güneş
|(CTP Adayı)
|5.
|Hatice Gürbüzer
|(CTP Adayı)
|6.
|Mehmet Nasiboğlu
|(CTP Adayı)
|7.
|Servet Akkılıç
|(CTP Adayı)
|8.
|Fazlı Koyu
|(CTP Adayı)
|1.
|Ahmet Aygün
|(YDP Adayı)
|2.
|Züleyha Emen
|(YDP Adayı)
|3.
|Engin Şengün
|(YDP Adayı)
|4.
|Özlem Karlankuş
|(YDP Adayı)
|5.
|Hakan Kurşun
|(YDP Adayı)
|6.
|Ahmet Karal
|(YDP Adayı)
|7.
|Fatma Şamlıyaka
|(YDP Adayı)
|8.
|Şener Çelik
|(YDP Adayı)
|5-
|GİRNE BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Birol Karaman
|(CTP Adayı)
|2.
|Ömer Dalgakıran
|(Bağımsız)
|3.
|Sümer Aygın
|(Bağımsız)
|4.
|Ersoy Karaaziz
|(Bağımsız)
|5.
|Akın Akı
|(Bağımsız)
|6.
|Nidai Güngördü
|(Bağımsız)
|7.
|Turgut Serdar
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Hatice Aşık
|(UBP Adayı)
|2.
|Hüseyin Ayrılmazkardeşler
|(UBP Adayı)
|3.
|Fırat Güçlüsoy
|(UBP Adayı)
|4.
|Ahmet Davman
|(UBP Adayı)
|5.
|Hakan Onurlu
|(UBP Adayı)
|6.
|Seyfi Koç
|(UBP Adayı)
|7.
|Zerin Gürler
|(UBP Adayı)
|8.
|Özben Kalfa
|(UBP Adayı)
|9.
|Şeniz Büyükkaraca
|(UBP Adayı)
|10.
|Ali Tektan
|(UBP Adayı)
|11.
|Burcu Karakaya
|(UBP Adayı)
|12.
|Pervin Şişman
|(UBP Adayı)
|13.
|Celal Özbekoğlu
|(UBP Adayı)
|14.
|Özlem Akerler
|(UBP Adayı)
|15.
|Fahri Kavan
|(UBP Adayı)
|16.
|Ahmet Okumuş
|(UBP Adayı)
|1.
|Derya Hoca
|(HP Adayı)
|2.
|Melih Özhakkı
|(HP Adayı)
|3.
|Fezile Necdet
|(HP Adayı)
|4.
|Nermin Anıl
|(HP Adayı)
|5.
|Zühal Tunalı
|(HP Adayı)
|6.
|Fahrican Sarıoğlu
|(HP Adayı)
|7.
|Erhan Onuralp
|(HP Adayı)
|8.
|Burak Güler
|(HP Adayı)
|9.
|Cem Yüksel
|(HP Adayı)
|10.
|Mine Beyar Olgu
|(HP Adayı)
|11.
|Hüseyin Kayımoğlu
|(HP Adayı)
|12.
|Tahir Soydan
|(HP Adayı)
|13.
|Hüseyin Acıkan
|(HP Adayı)
|14.
|Kemal Derin
|(HP Adayı)
|15.
|Osman Özpar
|(HP Adayı)
|16.
|Gizem Özüyaman
|(HP Adayı)
|1.
|Pelin Kutluba
|(CTP Adayı)
|2.
|Haşim Yücel
|(CTP Adayı)
|3.
|Ayşe Karalıgil
|(CTP Adayı)
|4.
|Sadi Erdendoğ
|(CTP Adayı)
|5.
|Cemaliye Beysoylu
|(CTP Adayı)
|6.
|Muammer Uğursöz
|(CTP Adayı)
|7.
|Evren Bağlarbaşı Özerden
|(CTP Adayı)
|8.
|Adnan Menderes Aktan
|(CTP Adayı)
|9.
|Hatice Aydın
|(CTP Adayı)
|10.
|Khaled El-Haj
|(CTP Adayı)
|11.
|Nelin Tunç
|(CTP Adayı)
|12.
|Ümit Aktül
|(CTP Adayı)
|13.
|Ayhan Erciyas
|(CTP Adayı)
|14.
|Meriç Bahadi
|(CTP Adayı)
|15.
|Ferah Atış Karaismailoğlu
|(CTP Adayı)
|16.
|Ali Karapaşa
|(CTP Adayı)
|1.
|Ziya Egemen Sencer
|(TDP Adayı)
|2.
|Rüya Yılmaz
|(TDP Adayı)
|3.
|Günay Toygar
|(TDP Adayı)
|4.
|Ahmet Metin Bali
|(TDP Adayı)
|5.
|Murat Evren Mercimekci
|(TDP Adayı)
|6.
|Hülya Bay
|(TDP Adayı)
|7.
|Arzu Çaydamlı
|(TDP Adayı)
|8.
|Turan Cibo
|(TDP Adayı)
|9.
|Yasemin Kavruk
|(TDP Adayı)
|10.
|Mehmet Eray Ezilmez
|(TDP Adayı)
|11.
|Sinan Gürzap
|(TDP Adayı)
|12.
|Duygu Otcuoğlu
|(TDP Adayı)
|13.
|Candan Koran
|(TDP Adayı)
|14.
|Yağmur Girgin
|(TDP Adayı)
|15.
|Fatma Ramadan
|(TDP Adayı)
|16.
|Barış Oral
|(TDP Adayı)
|1.
|Gülümser Akıncı
|(YDP Adayı)
|2.
|Abdurrahman Şanverdi
|(YDP Adayı)
|3.
|İlknur Döner
|(YDP Adayı)
|4.
|Mehmet Yavuz Ekmekci
|(YDP Adayı)
|5.
|Hüsne Yılmaz
|(YDP Adayı)
|6.
|Erdal Bilgiç
|(YDP Adayı)
|7.
|Mehmet Nur Ateş
|(YDP Adayı)
|8.
|İbrahim Uçak
|(YDP Adayı)
|9.
|Kemal Özdemir
|(YDP Adayı)
|10.
|Erşah Sabit Yılmaz
|(YDP Adayı)
|11.
|Haci Baykal
|(YDP Adayı)
|12.
|Tuba Demeli
|(YDP Adayı)
|13.
|Murat Kavaklıoğlu
|(YDP Adayı)
|14.
|İsmail Beyoğlu
|(YDP Adayı)
|15.
|Yasemin Bay
|(YDP Adayı)
|16.
|Necmi Yalçın
|(YDP Adayı)
|1.
|Önder Kalfa
|(TKPYG Adayı)
|2.
|Ahmet Sait Sayın
|(TKPYG Adayı)
|3.
|Özer Kaan
|(TKPYG Adayı)
|4.
|Elif Görem Gümüşmaden
|(TKPYG Adayı)
|5.
|Seral Çetindal
|(TKPYG Adayı)
|6.
|Arife Dirensoy
|(TKPYG Adayı)
|7.
|Ayşe Şahin
|(TKPYG Adayı)
|8.
|Pınar Musabeyoğlu Altıner
|(TKPYG Adayı)
|9.
|Hamza Çay
|(TKPYG Adayı)
|10.
|Rayme Öznesin
|(TKPYG Adayı)
|11.
|Mustafa Zerman
|(TKPYG Adayı)
|12.
|Melek Bal
|(TKPYG Adayı)
|13.
|Nalan Garip
|(TKPYG Adayı)
|14.
|Aysu Çakır
|(TKPYG Adayı)
|15.
|Cuma Çeker
|(TKPYG Adayı)
|16.
|Leyla Özekmekci
|(TKPYG Adayı)
|Bağımsız:
|1.
|Necdet Dinç
|(Bağımsız)
|6-
|LAPTA BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Fuat Namsoy
|(UBP Adayı)
|2.
|Mustafa Aktuğ
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Fayık Akmandor
|(UBP Adayı)
|2.
|Fatma Bulut Bayram
|(UBP Adayı)
|3.
|Ömer Paşaoğluları
|(UBP Adayı)
|4.
|Devran Soral Kavunoğlu
|(UBP Adayı)
|5.
|Ahmet Gülermen
|(UBP Adayı)
|6.
|Doğan Boransel
|(UBP Adayı)
|7.
|Ahmet Uçurum
|(UBP Adayı)
|8.
|Murat Karalar
|(UBP Adayı)
|9.
|Yavuz Çiftçi
|(UBP Adayı)
|10.
|Sinem Kardana
|(UBP Adayı)
|1.
|Emre Efendi
|(CTP Adayı)
|2.
|Duyal Arşanlar
|(CTP Adayı)
|3.
|Fisun Üçok
|(CTP Adayı)
|4.
|Münür Çağanağa
|(CTP Adayı)
|5.
|Mustafa Gökçe
|(CTP Adayı)
|6.
|Akile Şahsoy
|(CTP Adayı)
|7.
|Acip Akçağ
|(CTP Adayı)
|8.
|Cem Taşlıovalı
|(CTP Adayı)
|9.
|Ayhan Çakır
|(CTP Adayı)
|10.
|Mehmet İnatçı
|(CTP Adayı)
|1.
|Ertan Derya
|(YDP Adayı)
|2.
|Gurbet Tanık
|(YDP Adayı)
|3.
|Fatma Bulut
|(YDP Adayı)
|4.
|Süleyman Yıldız
|(YDP Adayı)
|5.
|Zehra Tek
|(YDP Adayı)
|6.
|Muhittin Kara
|(YDP Adayı)
|7.
|İsmet Çakır
|(YDP Adayı)
|8.
|İbrahim Aslantürk
|(YDP Adayı)
|9.
|Ahmet Çakır
|(YDP Adayı)
|10.
|Etem Uğurlu
|(YDP Adayı)
|KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
|1.
|ALSANCAK-ÇAĞLAYAN MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Nureddin Salcı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Salih Palabıyık
|2.
|Ahmet Yurt
|3.
|Ahmet Salcı
|4.
|Kemal Mertkol
|2.
|ALSANCAK - ILGAZ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Neşat Kuvvet
|2.
|Atila Kaya
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Bilhan Kaya
|2.
|Nahide Kuvvet
|3.
|Hanife Kuvvet
|3.
|ALSANCAK - MALATYA/İNCESU
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Zehra Beydola
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Halit İşçi
|2.
|Ertan Borat
|3.
|Gülhanım Öcal
|4.
|Fatma Karabulut
|4.
|ALSANCAK - YAYLA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Soner Cangil
|2.
|Hüseyin Selçuklu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Burçin Erfinike
|2.
|Aziz Cicibaba
|3.
|Eyyüp Koç
|4.
|Kamil Tarancı
|5.
|Salih Canbolat
|6.
|Mehmet Turan
|7.
|Hilmi Atılgan
|8.
|Abdullah Karatepe
|5.
|ALSANCAK - YEŞİLOVA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Sami Güneş
|2.
|Nidayi Köle
|3.
|Besim Tarancı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Ordukaya
|2.
|İbrahim Köle
|3.
|İbrahim Gevher
|4.
|Gülcahan Arıklı
|5.
|Özlem Nedret Güneş
|6.
|İsmail Emirhoca
|7.
|Ertan Çolak
|6.
|ALSANCAK - YEŞİLTEPE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Osman Tarancı
|2.
|Yalçın Kaya
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Akın Tarancı
|2.
|Seydali Tekün
|3.
|Ahmet Özerçay
|4.
|Emsal Çakartaş
|5.
|Behiç Özer
|6.
|Mehmet Avcı
|7.
|Hacer Sarıoğlu
|7.
|ÇATALKÖY - ARAPKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ali Tüfekçi
|2.
|Tuncay Balkaya
|3.
|Ömer Güneş
|4.
|Şıhmüslüm Ercan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Salih Kürtoğlu
|2.
|Salih Karabulut
|3.
|Soner Aldemir
|4.
|Gökhan Güney
|5.
|Emine Servan
|6.
|Halil Yıldırım
|7.
|Muhammed Kurtoğlu
|8.
|Cevdet Tombul
|8.
|ÇATALKÖY - ÇATALKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Kaya Bulduk
|2.
|İrfan Darbazoğlu
|3.
|Turgay Darbazoğlu
|4.
|Olgun Başar
|5.
|Şevgül Üçüncü
|6.
|Yusuf Sipahi
|7.
|Derviş Albayrak
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Gök
|2.
|Mehmet Küstahi
|3.
|Nuri Solmaz
|4.
|Eyup Aysu
|5.
|Mustafa Zincirkıran
|6.
|Faruk Akkar
|7.
|Sinan Dede
|8.
|Mustafa Bozyel
|9.
|Gazi Önder Oranoğlu
|9.
|DİKMEN - AĞIRDAĞ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hasan Oktay Piro
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Özkay Ertayfur
|2.
|Ali Kani Sucuoğlu
|3.
|Ali Dayı
|4.
|Ömer Sertsöz
|10.
|DİKMEN - AKÇİÇEK
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ali Kinsiz
|2.
|Filiz Ürer
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Elmaziye Tosbıyık
|2.
|Ece Kinsiz
|11.
|DİKMEN - AŞAĞI DİKMEN MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Cengiz Topel Ak
|2.
|Ahmet Ulutan
|3.
|Eyyup Koççat
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Naran Songül Ak
|2.
|Pembe Tayançlı
|3.
|İsmail İnkaya
|4.
|Mustafa Cumhur
|5.
|Gürkan Özufuklar
|6.
|Kaan Güçsav
|7.
|Kenan Aytekin
|8.
|Eren Üçer
|9.
|Hüseyin Göksoylu
|10.
|Tuncel Ünalmış
|11.
|Veli Özkoççatlı
|12.
|DİKMEN - AŞAĞI TAŞKENT
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Salih Şöförel
|2.
|Celal Bozaoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Emine Arlı
|2.
|Hakan Özkarşıyakalı
|3.
|İsmail Cesur
|4.
|Behcet Erişken
|5.
|Ömer Kalaniz
|6.
|Mehmet Arif Yavuz
|7.
|Mustafa Çakıcısoy
|13.
|DİKMEN - BOĞAZKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Yüksel Çağlar
|2.
|Gözde Korkusuz
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Baysal
|2.
|Hasan Hüseyin Dayı
|3.
|Mustafa Topal
|4.
|Pembe Abohorlu
|5.
|Çiğdem Gülsüm
|6.
|Seval Canar
|7.
|Ayşe Yeşilkaya
|8.
|Nalan Şekerci
|14.
|DİKMEN - DAĞYOLU
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mustafa Arap
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Şükrü Bozoğlu
|2.
|Ali Durakoğlu
|3.
|Cemal Tombul
|4.
|Mustafa Sessiz
|15.
|DİKMEN - GÖÇERİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mustafa Göçerili
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Metin Yalınkaya
|2.
|Yakup Sümer Arseven
|3.
|Murat Güzoğlu
|4.
|Altan Kanat
|16.
|DİKMEN - GÜNGÖR
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Aydın Fener
|2.
|Ayhan Demirtaş
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Cengiz Han Başsın
|2.
|Safiye Fener
|3.
|Muhsine Yıldırım
|4.
|Pınar Demirtaş
|17.
|DİKMEN - KÖMÜRCÜ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|İlgenç Bozkurt
|2.
|Burak Eligön
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|İsmet Akdeniz
|2.
|Çınar Öztürk
|3.
|Zühre İzmirli
|18.
|DİKMEN - PINARBAŞI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Kemal Hacıyarım
|2.
|Hasan Eligön
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mesut Keçeci
|2.
|Fatma Bağzıbağlı
|3.
|Mustafa Akınal
|4.
|Halil Boşnak
|5.
|Mustafa Yarımsakallı
|6.
|Rifat Çakli
|7.
|İbrahim Can
|8.
|Ahmet Yayğıç
|19.
|DİKMEN - ŞİRİNEVLER
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ertan Beşiktaş
|2.
|Serkan Pilli
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Amca
|2.
|Cemal Manga
|3.
|Hüseyin Özeralp
|20.
|DİKMEN - YUKARI DİKMEN MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hüseyin Barbet
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Nejla Barbet
|2.
|Ali Gülakdeniz
|3.
|Şevket Duyar
|4.
|Sevilay Duyar
|21.
|DİKMEN - YUKARI TAŞKENT
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hüdan Karamustafa
|2.
|Durmuş Aşandır
|3.
|Mehmedali Taluğ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Vehit Akçaer
|2.
|Ozan Aksertel
|3.
|İrfan Yalçıcı
|4.
|Turgut Erhun Işık
|5.
|Salih Özman
|6.
|Kaşif Kaşifoğulları
|7.
|Mustafa Yücel
|8.
|Tünser Tayfuner
|22.
|DİKMEN - YENİ MAHALLE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Tahir Çil
|2.
|Fatma Yalçın
|3.
|Mustafa Meral
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ayşegül Derya Şahiner
|2.
|Veysel Özdek
|3.
|Recep Yalovalı
|4.
|Murat Aydın
|5.
|Ramazan Taşcı
|6.
|Mustafa Damdelen
|23.
|ESENTEPE - BAHÇELİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Cafer Akbaş
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Şeref Gül
|2.
|İlyas Bulut
|3.
|Aykut Gençtürk
|4.
|Ali Okan Şengül
|24.
|ESENTEPE - BEŞPARMAK
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hüseyin Günaltın
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet Öztekin
|2.
|Elvahit Yurteri
|3.
|Cihan Günaltın
|4.
|Levent Günaltın
|25.
|ESENTEPE - ESENTEPE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Makbule Horsunlu
|2.
|Çiğdem Ekici
|3.
|Sevinç Bayandursun
|4.
|Günay Takatuka
|5.
|Serkan Kurşun
|6.
|Berktuğ Ergürer
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mahmut Ferhat Erdoğan
|2.
|Zeki Oruç
|3.
|Ahmet Erdoğan
|4.
|Esengül Yılmaz
|5.
|Emine Kabidan
|6.
|Şengül Barut
|7.
|İsmihan Koruroğlu
|8.
|Hüseyin Oruç
|9.
|Ahmet Tekol
|10.
|Osman İzoğlu
|11.
|Yakup Sabancıgil
|12.
|Ahmet Fatih Fevzi Çakmak Erdoğan
|13.
|Recep Oruç
|14.
|Mehmet Yanmış
|15.
|Mecit Ermemiş
|16.
|Mehmet Müdür Aşıkzadeler
|17.
|Tahsin Genç
|18.
|Kenan Kurşun
|26.
|ESENTEPE - KARAAĞAÇ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Yılmaz Uzmaner
|2.
|Ecevit Peler
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Veli Mutluel
|2.
|Hasan Sezgin
|3.
|Özmen Dereseven
|4.
|Biray Korkusuzcan
|5.
|Osman Kaymakamtorunları
|27.
|GİRNE - AŞAĞI GİRNE MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Serdar Özbekoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Gönül Yavşan
|2.
|Erkan Dede
|3
|Selen Özbekoğlu
|28.
|GİRNE - BEYLERBEYİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Niyazi Engin
|2.
|Emine Eksoz
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Gül Hande Terzioğlu
|2.
|Ramadan Perçin
|3.
|Mahmut Pulyacı
|4.
|Ahmet Paşa
|5.
|Ali Caner Arkan
|6.
|Mustafa Şakir Küçük
|7.
|Taşgül Altaç
|8.
|Hacer Özerden
|29.
|GİRNE - DOĞANKÖY MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Niyazi Bedel
|2.
|Ersoy Anıldı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Osman Olur
|2.
|Ramadan Çağla
|3.
|Salih Soydam Kalaycıoğlu
|4.
|Ayer Taşeloğlu
|5.
|Ali İnandım
|6.
|Mehmet Pınarbaşı
|7.
|Pelin Anıldı
|8.
|Kemal Tokay
|30.
|GİRNE - EDREMİT MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hasan Gülbal
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Salih Gülbal
|2.
|Türkan Hızır
|3.
|Naile Gülbal
|31.
|GİRNE - KARAKUM MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ahmet Ağaoğlu
|2.
|Emine Bindayı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Arkan
|2.
|Tahir Aker
|3.
|Adem Şafak
|32.
|GİRNE - KARAMAN MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Saadet Cibo
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Işık Cibo
|2.
|Hilal Şenol
|33.
|GİRNE - KARAOĞLANOĞLU MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Seltaş Çukur
|2.
|Hüdaverdi Tutku
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Veli Onur Bağrıaçık
|2.
|Olgun Tan
|3.
|Mehmet Ali Onaç
|4.
|Osman Rahvancıoğlu
|5.
|Hüseyin Dural
|34.
|GİRNE - OZANKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Yıltan Şah
|2.
|Pembe Karaaziz
|3.
|Mustafa Uzun
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sevgül Yanaroğlu
|2.
|Eralp Çakmak
|3.
|Hilmi Taşkıran
|4.
|Ramadan Uzun
|5.
|Umut Kanıöz
|6.
|Gülhan Karaaziz
|7.
|Yücel Zorlukasap
|35.
|GİRNE - YUKARI GİRNE MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Selçuk Oday
|2.
|Cemal Akşid Yemeneci
|3.
|Refika Ulutan
|4.
|Tuğçe Ören
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Zeki Yılmaz
|2.
|Ediz Berç
|3.
|Salih Oday
|4.
|Ali Fahri
|5.
|Yıldız Öztürk
|6.
|Harun Demir
|7.
|Argun Doğruyol
|8.
|Celil Akarpınar
|36.
|GİRNE - ZEYTİNLİK KESİMİ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Esat Atış
|37.
|GİRNE - ZEYTİNLİK KÖY MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ümit Hıdırer
|38.
|LAPTA - ADATEPE MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ümit Kardeşler
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Bal
|2.
|Zühre Türkmen
|39.
|LAPTA - AKDENİZ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Tarık Tarkan Bozalan
|2.
|Murad Ced
|3.
|Tahsin Güren
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Turhan Bozalan
|2.
|Mustafa Kemal Sarro
|3.
|Berhan Avcanok
|4.
|Ayşe Canlısoy
|5.
|Aksel Sadrazam
|6.
|Cemal Güneralp
|7.
|Pembe Güren
|8.
|Hüsnü Çinton
|9.
|Mustafa Ayvacı
|10.
|Nermin Kadıköy
|40.
|LAPTA - ALEMDAĞ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ömer Tabur
|41.
|LAPTA - BAŞPINAR MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ersin Çakır
|2.
|Suna Yıldırım
|3.
|Coşkun Yılmaz
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Taştan Yılmaz
|2.
|Mehmet Yılmaz
|3.
|Gülden Bülbül
|4.
|Reyhan Özdil
|5.
|İbrahim Yaman
|6.
|Erkin Dağaştı
|7.
|Mehmet Koca
|8.
|Ayfer Yılmaz
|42.
|LAPTA - ÇAMLIBEL
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Osman Mısırlısoy
|2.
|Funda Harun
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Elmas Birmeç
|2.
|Abdullah Akarsulu
|3.
|Murat Özbeyit
|4.
|Taner Özbilgili
|5.
|Ahmet Çağanağa
|6.
|Emine Göztaşı
|7.
|Halil Osmanlı
|8.
|Havva Akdeniz
|43.
|LAPTA - GEÇİTKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Remzi Kılıç
|2.
|Bayram Avcı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Şenol Akmehmet
|2.
|Hacı Ali Ordukaya
|3.
|Tuncay Çakır
|4.
|Celal Avcı
|5.
|Osman Kılıç
|44.
|LAPTA - HİSARKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Canpolat Şemi
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Emin Ayken
|2.
|Ahmet Topcuoğlu
|3.
|Hasan Saçar
|4.
|Hüseyin Çobancık
|5.
|Ertan İnsel
|45.
|LAPTA - KARŞIYAKA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Salih Gagari
|2.
|Ahmet Pelit
|3.
|Bayram Özkaratan
|4.
|Sami Tütüncü
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Olcay Özkerimler
|2.
|Bayram Dağgül
|3.
|Uğur Belet
|4.
|Serkan Ceryan
|5.
|Yusuf Bulut
|6.
|Yusuf Yıldız
|7.
|Murat Karadağ
|8.
|Ömer Paşaoğluları
|9.
|Ahmet Aksulu
|46.
|LAPTA - KAYALAR
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mürsel Kurt
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sabri Daldal
|2.
|Gürsel Karadaş
|3.
|Gülcan Çağlayan
|4.
|Nurettin Öztürk
|47.
|LAPTA - KOCATEPE MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Ali Ellidört
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Rüstem Sucuoğlu
|2.
|Tijen Ellidört
|3.
|Hamit Günece
|48.
|LAPTA - KOZAN
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Cemal Üstünsoy
|2.
|Hatice Beşiktepeli
|3.
|Dener Öymen
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Kaya Kastanbollu
|2.
|Ahmet Üstünsoy
|3.
|Osman Uğurlu
|4.
|Mustafa Şerifoğlu
|5.
|Şerif Boransel
|6.
|Raşit Özerkurt
|7.
|Serkan Alkanat
|8.
|Umut Demirbey
|49.
|LAPTA - SADRAZAMKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Çakır
|2.
|Yakup Dilek
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ömer Çakır
|2.
|Adem Ertürk
|3.
|Hüseyin Türüt
|4.
|Ahmet Aslantürk
|5.
|Murtaz Türüt
|50.
|LAPTA - SAKARYA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|İnci Keleş
|2.
|Selda Durusular
|3
|Sultan Dolmacı Keskinel
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Behadi
|2.
|Sultan Durusular
|3.
|Yeter Şerbetcioğlu
|4.
|Veli Keskinel
|5.
|Selim Türker Bittacı
|51.
|LAPTA - TEPEBAŞI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Tansel Kanara
|2.
|Necati Kararlı
|3.
|Ali Akkuş
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hüseyin Çelik
|2.
|Mehmet Şahin
|3.
|Murat Arslan
|4.
|Mehmet Akbulak
|5.
|Ahmet Ersalıcı
|6.
|Özcan Bartu Bıçaklı
|7.
|Bedreddin Çakır
|8.
|İbrahim Duman
|52.
|LAPTA - TINAZTEPE MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Sinan Dede
|2.
|Ali Tosun
|3.
|Zekiye Baş
|4.
|Mehmet Dolmacı
|5.
|Aysun Kelebek Coşkun
|6.
|Koray Ozansoy
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Yusuf Tosun
|2.
|Doğuş Çataloğlu
|3.
|İsmail Ahiskal
|4.
|Ramazan Baş
|5.
|Turgut Özgürt
|6.
|Niyazi Şerbetcioğlu
|7.
|Akıle Bülbülcü
|8.
|Tuğçe Tunçelli
|9.
|Hasan Özersoy
|10.
|Yusuf Tayfur
|11.
|Akay Denizli
|12.
|Ahmet Konut
|13.
|Seçkin Yılmaz
|14.
|Halil Karalar
|15.
|Remzi Karlaman
|16.
|Selim Mavili
|53.
|LAPTA - TÜRK MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|İbrahim Sessiz
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Sessiz
|2.
|Filiz Ekinci
|3.
|Behiye Şengül Sessiz
|54.
|LAPTA - YAVUZ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Halil Gülerman
|2.
|Gaye Temel
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hediye Gülerman
|2.
|Hüseyin Gülerman
|3.
|Cihan Fotalı
|GÜZELYURT İLÇESİ
|BELEDİYELER
|1-
|GÜZELYURT BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Osman Bican
|( CTPAdayı)
|2.
|Mahmut Özçınar
|( UBPAdayı)
|3.
|Yalçın Cemal
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Deniz Pala
|(HP Adayı)
|2.
|Niyazi Özekmekci
|(HP Adayı)
|3.
|Osman Bulun
|(HP Adayı)
|4.
|Ayşe Mert
|(HP Adayı)
|5.
|Hasan Siperci
|(HP Adayı)
|6.
|Seval Babacan
|(HP Adayı)
|7.
|Oya Sebatlı
|(HP Adayı)
|8.
|Muhhamet Aydın
|(HP Adayı)
|9.
|Sebahat Yıldırım
|(HP Adayı)
|10.
|Mehmet Salih Tombul
|(HP Adayı)
|11.
|Kamil Yürekli
|(HP Adayı)
|12.
|Safure Deniz
|(HP Adayı)
|13.
|Buğra Sadık
|(HP Adayı)
|14.
|Fatih Çabuk
|(HP Adayı)
|1.
|Adnan İşbilir
|(CTP Adayı)
|2.
|Bekir Erbekir
|(CTP Adayı)
|3.
|Tansay Doğu
|(CTP Adayı)
|4.
|Gönül Kargılı
|(CTP Adayı)
|5.
|Uğur Saygılı
|(CTP Adayı)
|6.
|Gülnur Özsaygın
|(CTP Adayı)
|7.
|Zühre Civa
|(CTP Adayı)
|8.
|Nuriye Ertürk
|(CTP Adayı)
|9.
|Engin Tip
|(CTP Adayı)
|10.
|Cemal Kaş
|(CTP Adayı)
|11.
|Çayan Volkan
|(CTP Adayı)
|12.
|Aliye Gilanlıoğulları
|(CTP Adayı)
|13.
|Cemal Darbaz
|(CTP Adayı)
|14.
|Veleddin Taşkent
|(CTP Adayı)
|1.
|Doğa Zeki
|(UBP Adayı)
|2.
|Nadire Güler
|(UBP Adayı)
|3.
|Osman Kasaboğlu
|(UBP Adayı)
|4.
|Mustafa Momin
|(UBP Adayı)
|5.
|Mehmet Ali Önderol
|(UBP Adayı)
|6.
|Hasan Kalkanlı
|(UBP Adayı)
|7.
|Zalihe Eminel
|(UBP Adayı)
|8.
|Emre Sağanak
|(UBP Adayı)
|9.
|Salih Saldam
|(UBP Adayı)
|10.
|Coşkun Talihsiz
|(UBP Adayı)
|11.
|Ayşe Büyükoğlu
|(UBP Adayı)
|12.
|Rasiha Egemen
|(UBP Adayı)
|13.
|Meryem Göken Tanaydın
|(UBP Adayı)
|14.
|Mehmet Yıldırım
|(UBP Adayı)
|1.
|Münevver Sorel
|(Bağımsız)
|2.
|Naran Mesutoğlu
|(Bağımsız)
|3.
|Salahi Ayad
|(Bağımsız)
|KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
|1.
|GÜZELYURT- AKÇAY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ali Kali
|2.
|Uğur Dereliköylü
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ateş Şerefler
|2.
|Murat Tekyaprak
|3.
|Derviş Erdemirci
|4.
|Erden Taçkıran
|5.
|Halil Şaban
|6.
|Remziye Uğuz
|7.
|Nazım Ayken
|8.
|Ali Doğtaş
|2.
|GÜZELYURT - AŞ.BOSTANCI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Ezdaş
|2.
|Ali Hoyrat
|3.
|Caner Ganim
|4.
|Fırat Arkın
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Arif Semerci
|2.
|Niyazi Beteri
|3.
|Muhsin Karamano
|4.
|Aytaç Kum
|5.
|Hüseyin Sönmez
|6.
|Ramadan Kavalcı
|7.
|Gökhan Abakan
|3.
|GÜZELYURT - AYDINKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Tamer Tayanç
|2.
|Dürü Baydar
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Yılmaz Fırat
|2.
|Akıle Çizer
|3.
|Çetin Yerli
|4.
|Süleyman Özhuy
|5.
|Meryem Alkan
|6.
|Seyfi Titiz
|7.
|Ümit Balkay
|8.
|Tuncer Minare
|4.
|GÜZELYURT - GAYRETKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Yusuf Bölüm
|2.
|Celal Avunç
|3.
|Talip Keskiner
|4.
|Hüseyin Özkutlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sadık Akan
|2.
|Nevzat İlgin
|3.
|Arzu Gül
|4.
|Cumali Yetkin
|5.
|Aydın Bükük
|6.
|Uğur Turhan
|7.
|Nazım Erol
|8.
|Ali Kocaman
|9.
|Erkan Köse
|10.
|Enver Yılmaz
|5.
|GÜZELYURT - GÜNEŞKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Akay Darbaz
|2.
|Erdinç Bilgin
|3.
|Metin Yaralı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet Bidar
|2.
|Mehmet Habib Bakar
|3.
|Rağıp Çeko
|4.
|Tamer Karaçete
|5.
|Hasan Dağcıoğlu
|6.
|Mustafa Karabekir
|6.
|GÜZELYURT - İSMET PAŞA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Yaşar Cahitoğlu
|2.
|Ahmet Kolcu
|3.
|Meryem Binatlılı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Davutoğlu
|2.
|Bülent Kibar
|3
|Özdoğan Aydınlı
|4
|Hüseyin Eğitmen
|7.
|GÜZELYURT - KALKANLI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Kemal Kısaoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Alper Serin
|2.
|Nesime Askaya Direkci
|3.
|Alev İzdağ
|4.
|Kağan Kovancı
|8.
|GÜZELYURT- LALA MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Aygül Benekli
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Emriye Dorunay
|2.
|Fergül Tatlıses
|3.
|Salih Benekli
|4.
|Polat Korşan
|9.
|GÜZELYURT - MEVLEVİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|İsmail Ayyıldız
|2.
|Hüseyin Saldam
|3.
|Güler Sayalan
|4.
|Selçuk Aydın
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Aliye Deniz
|2.
|Ali Sonaroğlu
|3.
|Murat Doğan
|4.
|Perin İzmir
|5.
|Ali Dinçer
|6.
|Cemile Çağlar
|7.
|Tuncer Kara
|8.
|İlyas Örentepe
|9.
|Gür Dağdur
|10.
|Yusuf Deniz
|11.
|Mustafa Karabulut
|12.
|Yaşar Arı
|13.
|Turgay Yıldız
|14.
|Vedat Kum
|15.
|Ramazan Yıldız
|16.
|Osman Göçmen
|10.
|GÜZELYURT - PİYALE PAŞA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ahmet Erdenay
|2.
|Cemal Akel
|3.
|Cahit Çulluoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Pembe Gertik
|2.
|İbrahim Güler
|3.
|Esat Terzioğlu
|4.
|Emirzade Siperci
|5.
|Osman Binatlılı
|11.
|GÜZELYURT - SERHATKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mahmut Mısırlı
|2.
|Cavit Sekmen
|3.
|Hüseyin Yırık
|4.
|Mehtap Beteri
|5.
|İnanç Keçeli
|6.
|Tuncay Beteri
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Cemaliye Bağcıoğluları
|2.
|Şerif Karadağlı
|3.
|Denktaş Ömer Şahinsoy
|4.
|Leyla Ersalıcı
|5.
|Serkan Sukuşu
|6.
|Çağın Şerifali
|7.
|İbrahim Özgül
|8.
|Niyazi Beteri
|9.
|Alper Cingiz
|10.
|Fırat Esmerarslan
|12.
|GÜZELYURT - ŞAHİNLER
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hasan Mısırlı
|2.
|Halil Yangın
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Arzu Noroğlu
|2.
|Hasan Dayıcık
|3.
|Havva Yurdal
|4.
|Serhan Gence
|13.
|GÜZELYURT - YUKARI BOSTANCI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Cemal Yabaner
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Koloşlu
|2.
|Erdoğan Muhtaroğlu
|3.
|Şemistan İneci
|4.
|Muzaffer Korkmaz
|5.
|Yüksel İşkey
|14.
|GÜZELYURT - YAYLA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Murat Rüstemoğlu
|2.
|Çetin Kuşçu
|3.
|Kadriye Talaş
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Caner Bozbeyli
|2.
|Ahmet Sönmezay
|3
|Cambulat Eyyamoğlu
|4.
|Mahmut Rüstemoğlu
|5.
|Mehmet Solman
|6.
|Türkay Talaş
|7.
|Ozan Rüstemoğlu
|8.
|Ferdi Takali
|15.
|GÜZELYURT - YUVACIK
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Koral Saygıner
|2.
|Emirzade Terzioğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Nurten Emiroğlu
|2.
|Adem Çıkıkcıoğlu
|3.
|Neşe Cenksoy
|4.
|Nejla Özetem
|16.
|GÜZELYURT - ZÜMRÜTKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Erhan Celaller
|2.
|Koray Çocuk
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Musa Tamakan
|2.
|Hüseyin Koçak
|3.
|Alper Akyay
|4.
|Zahide Bayram
|5.
|Ali Rıza Haksoy
|6.
|İlker Kanıpek
|7.
|Güler Binicioğlu
|8
|Akın Buluter
|İSKELE İLÇESİ
|BELEDİYELER
|1-
|BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Ahmet Sennaroğlu
|(UBP Adayı)
|2.
|Halil Güney
|(Bağımsız)
|3.
|Mustafa Haset
|(Bağımsız)
|4.
|Metin Gökalp
|(Bağımsız)
|5.
|Ali Sanatkar
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Gülşah Demir
|(CTP Adayı)
|2.
|Erdinç Hadımcı
|(CTP Adayı)
|3.
|Ayşe Kubilay
|(CTP Adayı)
|4.
|Hüseyin Küçüksu
|(CTP Adayı)
|5.
|Hacer Çekiç
|(CTP Adayı)
|6.
|Safa Ser
|(CTP Adayı)
|7.
|Metin Sanatkar
|(CTP Adayı)
|8.
|Yüksel Asım
|(CTP Adayı)
|1.
|Rüstem Evren
|(UBP Adayı)
|2.
|Emrah Öztürk
|(UBP Adayı)
|3.
|Sultan Cihangir
|(UBP Adayı)
|4.
|Arzu Göztaş
|(UBP Adayı)
|5.
|Hasan Milli
|(UBP Adayı)
|6.
|Sözen Özanlar
|(UBP Adayı)
|7.
|Davut Köse
|(UBP Adayı)
|8.
|Hamza Yerdelen
|(UBP Adayı)
|1.
|Aykut Günel
|(YDP Adayı)
|2.
|Firdes Onat
|(YDP Adayı)
|3.
|Tuğba Demiryürek
|(YDP Adayı)
|4.
|Mehmet Bulduk
|(YDP Adayı)
|5.
|Adem Yel
|(YDP Adayı)
|6.
|Yusuf Özsoy
|(YDP Adayı)
|7.
|Kader Şengül
|(YDP Adayı)
|8.
|İsmail Sönmez
|(YDP Adayı)
|2-
|DİPKARPAZ BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Havva Elkovan
|(HP Adayı)
|2.
|Suphi Coşkun
|(CTP Adayı)
|3.
|Yusuf Akgün
|(UBP Adayı)
|4.
|Aslan Çebi
|(DP Adayı)
|5.
|Murat Yazıcı
|(Bağımsız)
|6.
|Ramazan Korkmaz
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Adem Akın
|(HP Adayı)
|2.
|Enes Özbayrak
|(HP Adayı)
|3.
|Besra Yıldız
|(HP Adayı)
|4.
|Mustafa Çayır
|(HP Adayı)
|5.
|Kadir Yıldırım
|(HP Adayı)
|6.
|Suna Kasapoğlu
|(HP Adayı)
|7.
|Yolcu Pekri
|(HP Adayı)
|8.
|Çile Kulucan
|(HP Adayı)
|1.
|Sinem Dağ
|(CTP Adayı)
|2.
|Mehmet Büyükdoğan
|(CTP Adayı)
|3.
|Pınar Sünmez
|(CTP Adayı)
|4.
|Deniz Ocak
|(CTP Adayı)
|5.
|Serpil Yeşer
|(CTP Adayı)
|6.
|Mehmet Aydemir
|(CTP Adayı)
|7.
|Fatma Erkol
|(CTP Adayı)
|8.
|Yunus Zengin
|(CTP Adayı)
|1.
|Nuray Karakuş
|(UBP Adayı)
|2.
|Osman Güngör
|(UBP Adayı)
|3.
|Emin Güngör
|(UBP Adayı)
|4.
|Dilek Özmenoğlu
|(UBP Adayı)
|5.
|Süleyman Gül
|(UBP Adayı)
|6.
|Durmuş Ali İldeniz
|(UBP Adayı)
|7.
|Emine Yıldızlı
|(UBP Adayı)
|8.
|Mustafa Aktaş
|(UBP Adayı)
|1.
|Murat Çebi
|(YDP Adayı)
|2.
|Murat Pürtül
|(YDP Adayı)
|3.
|Fevzi Özbayrak
|(YDP Adayı)
|4.
|Hayriye Pürtül
|(YDP Adayı)
|5.
|Ferhat Yahlioğlu
|(YDP Adayı)
|6.
|Nazmiye Çebi
|(YDP Adayı)
|7.
|Necdet Çetin
|(YDP Adayı)
|8.
|Hatice Yeşer
|(YDP Adayı)
|3-
|İSKELE BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Hasan Sadıkoğlu
|(UBP Adayı)
|2.
|Cemaliye Soğancı
|(TDP Adayı)
|3.
|Fikret Civisilli
|(Bağımsız)
|4.
|Oktay Güney
|(Bağımsız)
|5.
|Halil İbrahim Orun
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Zekiye Gece
|(CTP Adayı)
|2.
|Çağan Coşkuner
|(CTP Adayı)
|3.
|Abdullah Kaymakçı
|(CTP Adayı)
|4.
|Mehmet Kani Ergüven
|(CTP Adayı)
|5.
|Halil Dericioğlu
|(CTP Adayı)
|6.
|Sündüs Üntaç
|(CTP Adayı)
|7.
|Hüseyin Kırsaç
|(CTP Adayı)
|8.
|Behiye Avcı
|(CTP Adayı)
|9.
|Cemal Muhtaronbaşı
|(CTP Adayı)
|10.
|Reşat Oğuz
|(CTP Adayı)
|1.
|Yılmaz Yılmazoğulları
|(HP Adayı)
|2.
|Moran Açıkada
|(HP Adayı)
|3.
|Ertay Kızıl
|(HP Adayı)
|4.
|Bilge Gülersoy
|(HP Adayı)
|5.
|Sinan Erhan Gece
|(HP Adayı)
|6.
|Hüseyin Özdemir
|(HP Adayı)
|7.
|İlknur Çetinkaya Özdenkçi
|(HP Adayı)
|8.
|Hanife Demir
|(HP Adayı)
|9.
|Emine Sütçü
|(HP Adayı)
|10.
|Fatma Şehitoğlu
|(HP Adayı)
|1.
|Çağlar Karadağ
|(UBP Adayı)
|2.
|Eray Göksan
|(UBP Adayı)
|3.
|Seymen Yılmaz
|(UBP Adayı)
|4.
|İsmail Osum
|(UBP Adayı)
|5.
|Hüseyin Onaç
|(UBP Adayı)
|6.
|Vedia Taşkan Kanlı
|(UBP Adayı)
|7.
|İldeniz Elbasan
|(UBP Adayı)
|8.
|Mahmut Yılmazoğulları
|(UBP Adayı)
|9.
|Huriye Kaşer
|(UBP Adayı)
|10.
|Kubilay Aşık
|(UBP Adayı)
|1.
|Güngör Sarıboğa
|(YDP Adayı)
|2.
|Nejla Büyükyılmaz
|(YDP Adayı)
|3.
|Yücel Okur
|(YDP Adayı)
|4.
|Sinem Öğüt
|(YDP Adayı)
|5.
|Gülsen Kırmızıyüz
|(YDP Adayı)
|6.
|Yakup Köksal
|(YDP Adayı)
|7.
|Sefa Kurukafa
|(YDP Adayı)
|8.
|Tayfun Köksal
|(YDP Adayı)
|9.
|Tünay Altundağ
|(YDP Adayı)
|10.
|Hüseyin Güney
|(YDP Adayı)
|1.
|Ahmet Gökhan Gürer
|(TDP Adayı)
|2.
|İsmail Osum
|(TDP Adayı)
|3.
|Hediye Pekri
|(TDP Adayı)
|4.
|Ali Eryıldız
|(TDP Adayı)
|5.
|Serpil Öğüt
|(TDP Adayı)
|6.
|Hakan Çetin
|(TDP Adayı)
|7.
|Pembe Yıldırım
|(TDP Adayı)
|8.
|Murat Çoban
|(TDP Adayı)
|9.
|Ecevit Aspri
|(TDP Adayı)
|10.
|Muammer Uzun
|(TDP Adayı)
|4-
|MEHMETCİK BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Kani Buranay
|(HP Adayı)
|2.
|Cenk Osman Şeren
|(UBP Adayı)
|3.
|Cemil Sarıçizmeli
|(CTP Adayı)
|4.
|Mehmet Gürsel Demiralp
|(Bağımsız)
|5.
|Cuma Ülker
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Mülayim Varol
|(HP Adayı)
|2.
|Ersin Şemi
|(HP Adayı)
|3.
|Aylin Yaramaz
|(HP Adayı)
|4.
|Nagihan Karip
|(HP Adayı)
|5.
|Fatih Ahmet Erol
|(HP Adayı)
|6.
|Ayşe Rıylı
|(HP Adayı)
|7.
|Perihan Yıldız
|(HP Adayı)
|8.
|Hamit Karagözlü
|(HP Adayı)
|1.
|Resmiye Gürtop
|(UBP Adayı)
|2.
|Muhlis Ağcabay
|(UBP Adayı)
|3.
|Abide Selvili
|(UBP Adayı)
|4.
|Hüseyin Cumaoğlu
|(UBP Adayı)
|5.
|Yusuf Aygün
|(UBP Adayı)
|6.
|Ali Bulut
|(UBP Adayı)
|7.
|Süheyla Öztürk
|(UBP Adayı)
|8.
|Aziz Aras
|(UBP Adayı)
|1.
|Gürşen Aydıntan
|(CTP Adayı)
|2.
|Yusuf Kandili
|(CTP Adayı)
|3.
|Ersin Gündeğer
|(CTP Adayı)
|4.
|Hüseyin Olgun Kahyaoğlu
|(CTP Adayı)
|5.
|Aziz Bayram
|(CTP Adayı)
|6.
|Semih Avcı
|(CTP Adayı)
|7.
|Dervişe Çiftdal
|(CTP Adayı)
|8.
|Hanife Düşgül
|(CTP Adayı)
|5-
|YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Tandoğan Yalkut
|TDP Adayı)
|2.
|Özay Öykün
|(Bağımsız)
|3.
|Canan Mimar
|(Bağımsız)
|4.
|Hasan Güngör
|(Bağımsız)
|5.
|Emrah Yeşilırmak
|(Bağımsız)
|6.
|Esat Nurçin
|(Bağımsız)
|7.
|Oğuz Serbaş
|(Bağımsız)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Meral Sertsoy
|(CTP Adayı)
|2.
|Kıyaseddin Kızıl
|(CTP Adayı)
|3.
|Menteş Uyguner
|(CTP Adayı)
|4.
|Murat Kırmızıyüz
|(CTP Adayı)
|5.
|Huriye Benar
|(CTP Adayı)
|6.
|Hatice Aydın
|(CTP Adayı)
|7.
|Servet Menekşe
|(CTP Adayı)
|8.
|Hasan Hasanbulli
|(CTP Adayı)
|9.
|Erdinç Metni
|(CTP Adayı)
|10.
|Altuğ Baybora
|(CTP Adayı)
|1.
|Murat Aydenk
|(UBP Adayı)
|2.
|Meral Bilgeer
|(UBP Adayı)
|3.
|Rüyam Nalbant
|(UBP Adayı)
|4.
|Fatma Acar Erdem
|(UBP Adayı)
|5.
|Şaban Ünal
|(UBP Adayı)
|6.
|Rıza Bingöl
|(UBP Adayı)
|7.
|Kemal Çelikkan
|(UBP Adayı)
|8.
|Yakut Özbalıkçı
|(UBP Adayı)
|9.
|Mutalip Korkmaz
|(UBP Adayı)
|10.
|Kufi Tulga
|(UBP Adayı)
|1.
|Cumali Temel
|(YDP Adayı)
|2.
|Fatma Kırçay
|(YDP Adayı)
|3.
|Ahmet Deliveli
|(YDP Adayı)
|4.
|Gönül Abat
|(YDP Adayı)
|5.
|Alaeddin Hacıhasanoğlu
|(YDP Adayı)
|6.
|Cumali Korkmaz
|(YDP Adayı)
|7.
|Sedat Gülevi
|(YDP Adayı)
|8.
|Mustafa Soylu
|(YDP Adayı)
|9.
|Seyfullah Tarhan
|(YDP Adayı)
|10.
|Hatice Ağcakoca
|(YDP Adayı)
|KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
|1-
|BÜYÜKKONUK-BÜYÜKKONUK
|Muhtarlık Adayları
|1.
|İbrahim Şimşek
|2.
|Mustafa Doğan
|3.
|Veli Dayanıklı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Fatma Kavaz
|2.
|Tayfun Usbahalı
|3.
|Mustafa Aşut
|4.
|Ali Milli
|2-
|BÜYÜKKONUK-KAPLICA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Abdurrahman Genç
|2.
|Adem Baş
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Adnan Birinci
|2.
|Metin Genç
|3.
|Engin Genç
|4.
|İlyas Genç
|5.
|Tarık Demir
|6.
|Soner Genç
|7.
|Zihni Demircioğlu
|8.
|Muhammet Mustafa Birinci
|3-
|BÜYÜKKONUK-KİLİTKAYA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ahmet Tumbo
|2.
|Hüseyin Emirhan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Kamil Kömürcügil
|2.
|İsmail Yahat
|3.
|Haşim Kömürcügil
|4.
|Ayhan Akmergiz
|4-
|BÜYÜKKONUK-MERSİNLİK
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mutlu Şeker
|2.
|Kasım Kurultay Başeğmez
|3.
|Mustafa Aydinci
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Aziz Aydinci
|2.
|Yusuf Kalem
|3.
|İslam Dursun
|4.
|Güler Mazlum
|5-
|BÜYÜKKONUK-SAZLIKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Güneş Barışsal
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Çoban
|2.
|Ümit Hadımcı
|3.
|Derya Ürüncüoğlu
|6-
|BÜYÜKKONUK-TUZLUCA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Aydın Eren
|2.
|Ömer Tiraki
|3.
|Enis Behiç Darik
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Duran Aslan
|2.
|Metin Çolak
|3.
|Sedat Korkmaz
|4.
|İbrahim Saymaz
|5.
|Durdu Mehmet Çalış
|7-
|BÜYÜKKONUK-YEDİKONUK
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Davut Sevindik
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mustafa Bulduk
|2.
|Gökhan Morkaya
|3.
|Cebrail Akıllıoğlu
|4.
|Meyti Ateş
|8-
|BÜYÜKKONUK-ZEYBEKKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Yücel Çavuş
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ali Çavuş
|2.
|Mehmet Çavuş
|9-
|DİPKARPAZ-ERSİN PAŞA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Fırat
|2.
|Mahmut Çebi
|3.
|Derya Çetin
|4.
|Mustafa Çobanoğlu
|5.
|Mustafa Okutan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Selami Bayramoğlu
|10-
|DİPKARPAZ-KALEBURNU
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Kulucan
|2.
|Mustafa Şah
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Meryem Kulucan
|2.
|Behçet Pekri
|3.
|Cengiz Soybir
|4.
|Kemal Kulucan
|11-
|DİPKARPAZ-POLAT PAŞA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Özgür Akın
|2.
|Birhan Coşkun
|3.
|Yaşar Durmuş
|4.
|Zübeyir Akkurt
|5.
|Yavuz Sönmez
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Şükür Güreş
|2.
|Sedat Tanışman
|3.
|Leyla Gül Gülduran
|4.
|İbrahim Dağ
|12-
|DİPKARPAZ-SANCAR PAŞA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Faik Sönmez
|2.
|Ali Yeşer
|3.
|İsrafil Yur
|4.
|Cevdet Dağ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mimar Dağ
|13-
|İSKELE-AĞILLAR
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mevlüt Dağ
|2.
|Halil Dağbaşı
|3.
|Şenol Ay
|4.
|Durmuş Serhoş
|5.
|Ali Akkoyun
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|İzzet Aylanç
|2.
|Sami Şengünler
|3
|Mustafa Memiş
|14-
|İSKELE-ALTINOVA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Erbil Kara
|2.
|Halil Kara
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Salih Sunal
|2.
|Ergun Barani
|3.
|Hüseyin Sağlar
|4.
|Ozan Tilki
|15-
|İSKELE-ARDAHAN
|Muhtarlık Adayları
|1.
|İsmail Çavdar
|2.
|Halil Bekcan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ali Öğüt
|2.
|Benan Gök
|3.
|Serkan Öğüt
|4.
|İlkay Öğüt
|5.
|İmdat Kaygısız
|6.
|Mehmet Öğüt
|16-
|İSKELE-AYGÜN
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hamdi Kaya
|2.
|Adem Seven
|3.
|Muzaffer Özkol
|4.
|Sefa Altun
|5.
|Güleser Altınışık
|6.
|Hakan Kunduracı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Çetin Öztürk
|2.
|Hüseyin Gün
|3.
|Ayşe Hatip
|4.
|Orhan Arimum
|5.
|Erdal Türksoy
|17-
|İSKELE-BOĞAZ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Aydın Bakkaloğlu
|2.
|Havva Gümral Açıkada
|3.
|Özdemir Konuralp
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mustafa Şem
|2.
|Alper Altay Babutsalı
|3.
|Kamil Paşa
|4.
|Canan Sorgün
|18-
|İSKELE-BOĞAZİÇİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Nevzat Çakır
|2.
|Mürsel Altuntaş
|3.
|Eniz Akşahin
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Altuntaş
|2.
|Sadık Yazıcı
|3
|Serkan Çakır
|4.
|Ahmet Ak
|5.
|Kaya Kayabey
|6.
|Ahmet Yanmaz
|7.
|Kayhan Bulut
|8.
|Kadir Okur
|9.
|Öztekin Taşkıranlar
|10.
|Hüseyin Can
|19-
|İSKELE-BOĞAZTEPE MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Bohur Özoğlu
|2.
|Gülter Çaltılı
|3.
|Özgül Özgüç
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mustafa Şener
|2.
|Emine Zorali
|3.
|Mehmet Fadıl Gül
|4.
|Okşan Güllü
|20-
|İSKELE-CEVİZLİ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Doğuş Civisilli
|2.
|Cemal Ertorun
|3.
|Emirali Kırşan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Doğa Civisilli
|2.
|İbrahim Evlat
|3.
|Kamil Öztugay
|4.
|Gökhan Öztugay
|5.
|Mustafa Evlat
|6.
|Petek Nusret Yarıcıoğlu
|21-
|İSKELE-ERGAZİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Tutku Yeşil
|2.
|Mehmet Şahkın
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Halil Yurtsev
|2.
|Çilen Ösan
|3.
|Nafi Kölel
|4.
|Ahmet Külah
|5.
|Metin Yağcıoğlu
|6.
|Hüseyin Kemaneci
|7.
|Sadiye Altın
|8.
|Tamer Hafız
|22-
|İSKELE-İSKELE MERKEZ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Sermet Nereli
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Aysan Abdurrahmanoğlu
|2.
|Meryem Cevizli
|3.
|Dilek Kurtoğlu
|4.
|Fergün Nereli
|23-
|İSKELE-KALECİK MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mustafa Çakıcı
|2.
|Halis Gök
|3.
|Murat Özer
|4.
|Mahmut Gülden
|5.
|Ümit Höner
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet Can
|2.
|Hakan Çetinkaya
|3.
|Doğan Güneş
|4.
|Hasan Özkan
|5.
|Nurten Günenç
|6.
|Mehmet Avcı
|7.
|Arif Başarır
|24-
|İSKELE-KURTULUŞ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Yakup Aksüt
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Karagil
|2.
|Ali Aksüt
|3.
|Meryem Zabitler
|4.
|Erdinç Kırıkkale
|25-
|İSKELE-KUZUCUK
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Akan Hoca
|2.
|Türkeş Öğünçer
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Emine Erdönmez
|2.
|Barış Bereketligil
|3.
|İbrahim Saldun
|4.
|Kemal Yaşar Hordan
|26-
|İSKELE-ÖTÜKEN
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Turgut Özyöre
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hüseyin Bolel
|2.
|Halil Keten
|3.
|Murat Buram
|4.
|Mehmet Arkoç
|27-
|İSKELE-SINIRÜSTÜ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Saffet Aydağ
|2.
|Murat Ertürk
|3.
|Halil Yenigün
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet Sadıkel
|2.
|Amber Ekenleroğlu
|3.
|Fikret Akan
|4.
|Çayan Bulli
|28-
|İSKELE-TOPCUKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Bayram Fakiroğlu
|2.
|Metin Balan
|3.
|Oktay Oltan
|4.
|İsmail Kont
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Cahit Konyalı
|2.
|Pembe Soğancı
|3.
|İbrahim Soykara
|4.
|Yusuf Hacıoğlu
|5.
|Yusuf Güçlügenç
|6.
|Özlem Hacıoğlu
|7.
|Turgay Aşıtaş
|8.
|Ahmet Evlat
|9.
|Fatma Kont
|10.
|Yıldırım Sözeri
|11.
|Şefika Seven Eker
|29-
|İSKELE-TURNALAR
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Osman Kırçiçek
|2.
|Ahmet Telli
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ali Okumuş
|2.
|Süleyman Çakır
|3.
|Bahadır Sekmen
|4.
|Gürcümen Pınar
|5.
|Halil Belge
|6.
|Hamdi Göktaş
|7.
|Mehmet Telli
|8.
|Ramazan Okumuş
|30-
|İSKELE-YARKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Şerif Dolu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ceyhan Şen
|2.
|Fatma Turan
|3.
|Ümit Dolu
|4.
|Zafer Demir
|31-
|MEHMETCİK-BAFRA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Selim Çetil
|2.
|Erkan Duran
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ali Gül
|2.
|Mesut Çınar
|3.
|Mustafa Avcı
|4.
|Şerif Şimşek
|5.
|Kadir Böşdür
|6.
|Yusuf Kılıç
|32-
|MEHMETCİK-BALALAN
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Cafer Özbalalanlı
|2.
|Hasan Çelikkan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Akif Volkan
|2.
|Hasan Birşan
|3.
|Volkan Olşen
|4.
|Ahmet Cahit Cangün
|5.
|Fevzi Erişen
|6.
|Zehra Korman
|7.
|Ali Sönmez Güzarı
|8.
|Hasan Çiftçioğlu
|33-
|MEHMETCİK-ÇAYIROVA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Salih Dalınç
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet Ercüment
|2.
|Hasan Oykun
|3.
|Halil Türen
|4.
|Niyazi Dalınç
|34-
|MEHMETCİK-KUMYALI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Yaşar Demir
|2.
|Ahmet Topel Yekta
|3.
|Mehmet Poyraz
|4.
|Metin Er
|5.
|Mustafa Aslan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Rifat Poyraz
|2.
|Okay Düşgül
|3.
|Muzaffer Bolat
|4.
|Paşa Kaptanlıgil
|5.
|Salih Şahin
|6.
|Hasan Sıcak
|7.
|Osman Özduman
|8.
|Muharrem Sönmez
|9.
|Veysel Yılmaz
|10.
|Mustafa Dalkıç
|11.
|Şafak Dohan
|12.
|Ali Köşe
|13.
|Fatih Aslan
|14.
|Ramazan Banbal
|35-
|MEHMETCİK-MEHMETCİK
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Osman Zorlu
|2.
|Necati Zorali
|3.
|Hasan Onbaşı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Şehzade
|2.
|Ferdiye Hepşen
|3
|Mahmut Selver
|4.
|Mehmet Bakkaloğlu
|5.
|Mustafa Behçetoğlu
|36-
|MEHMETCİK-PAMUKLU
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hasan Çelik
|2.
|İsmail Avşar
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hüseyin Köksal
|2.
|Ali Kehan
|3.
|Gülseren Biten
|4.
|Mehmet Hasöz
|37-
|YENİ ERENKÖY-ADAÇAY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ferdi Yılmaz
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Canan Yazıcı
|2.
|Özlem Nur Yılmaz
|3.
|Ömer Korkmazer
|4.
|Ali Rıza Kılıç
|38-
|YENİ ERENKÖY-AVTEPE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mihri Arcan
|2.
|Rezvan İnlen
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Emete Kol
|2.
|Güldal Serdahoğulları
|3.
|Mustafa Gözavcı
|4.
|Hüseyin Mani
|5.
|Gürhan Mani
|6.
|Kurtuluş Mihmat
|7.
|Mustafa Kemal Aşık
|39-
|YENİ ERENKÖY-BOLTAŞLI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Turgay Arslan
|2.
|Ercan Öztürk
|3.
|Ali Bilener
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Uğur Bulut
|2.
|Hasan Özhan
|3.
|Metin Arslan
|4.
|Eybil Boltaşer
|5.
|Hasan Yeşilkanat
|40-
|YENİ ERENKÖY- DERİNCE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ömer Duman
|2.
|Mustafa Balcı
|3.
|Osman Korkmaz
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Ali Korkmaz
|2.
|Ferit Milli
|3.
|Ayhan Özer
|4.
|Halil Gören
|5.
|Hacı Ömer Çelik
|6.
|Cumaali Balcı
|7.
|Turgut Keleş
|8.
|Hediye Güneş
|9.
|Murad İnce
|10.
|Ahmet Ateş
|11.
|Kemal Yıldız
|41-
|YENİ ERENKÖY- ESENKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Levent Mihmat
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Katırcı
|2.
|Soner Mihmat
|3.
|Abdullah Coşkun
|4.
|Mehmet Mihmat
|42-
|YENİ ERENKÖY-GELİNCİK
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Özcan Nurçin
|2.
|Ahmet Talay
|3.
|Sevin Yasak
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Deniz Nurçin
|2.
|Ahmet Göz
|3.
|Caner Aras
|4.
|Halil İbrahim Talay
|5.
|Şakir Kızıltay
|43-
|YENİ ERENKÖY-KURUOVA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Osman Gül
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ertan Refik
|2.
|Yaşar Kara
|3.
|Mustafa Yakuş
|4.
|Mustafa Kara
|44-
|YENİ ERENKÖY-SİPAHİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ramazan Kırmızıyüz
|2.
|Göksal Hacıhasanoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Aygün
|2.
|Gülden Bayraktar
|3.
|Orhan Soytürk
|4.
|Ali Şahin
|5.
|Hamit Soytürk
|6.
|Sinan Aydenk
|7.
|Rahman Soydeğer
|45-
|YENİ ERENKÖY-TAŞLICA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Bayram Karaman
|2.
|Erhan Karakaş
|3.
|Mehmet Çelik
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Fatma Düzen
|2.
|Sevdiye Temizkan
|3.
|Sündüz Karaman
|4.
|Havva Karaman
|5.
|Meryem Karakaş
|6.
|Hasan Düzen
|7.
|Barış Aksu
|46-
|YENİ ERENKÖY-YENİ ERENKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Salim Metni
|2.
|Vahibe Özkasırga
|3.
|Safiye Mimar Sayar
|4.
|Ozan Tulga
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet Minifoğlu
|2.
|Harbiye Mine Sayar
|3.
|Cemile Şenkurt
|4.
|Mehmet Aydener
|5.
|Sevengül Selengin
|6.
|İbrahim Bayram
|47-
|YENİ ERENKÖY-YEŞİLKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Oğuz Dağaşan
|2.
|Perol Mavili
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ersin Karakuş
|2.
|Veysel Akar
|3.
|Şükrü Gürler
|4.
|İbrahim Erdoğan
|5.
|Ahmet Kömürcügil
|6.
|Halil Barış
|48-
|YENİ ERENKÖY-ZİYAMET
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Haşim Buldu
|2.
|Hacıbey Mehmetoğlu
|3.
|Malik Katırcı
|4.
|Erdal Cincil
|5.
|Orhan Unal
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Bilal Yılmaz
|2.
|Halil Katırcı
|3.
|Emine Çelik
|4.
|Adem Menekşe
|5.
|Uğur Avcı
|6.
|İbrahim Karaman
|LEFKE İLÇESİ
|BELEDİYELER
|LEFKE BELEDİYESİ
|Başkanlık Adayları
|1.
|Fehmi Çamlıköylü
|(HP Adayı)
|2.
|Aziz Kaya
|(CTP Adayı)
|3.
|Timuçin Pirgalıoğlu
|(UBP Adayı)
|Belediye Meclis Üyeliği Adayları
|1.
|Ömer Oksu
|(HP Adayı)
|2.
|Nermin Şanlıdağ
|(HP Adayı)
|3.
|Erdoğan Şah
|(HP Adayı)
|4.
|Ramadan Tabak Hazarlar
|(HP Adayı)
|5.
|Emine Kamçı
|(HP Adayı)
|6.
|Mehmet Özersoy
|(HP Adayı)
|7.
|Fehim Altıner
|(HP Adayı)
|8.
|İsmail Güren
|(HP Adayı)
|9.
|Emel Yolum
|(HP Adayı)
|10.
|Gürsel Bağlaş
|(HP Adayı)
|1.
|Müge Öreç
|(CTP Adayı)
|2.
|Meftune Hocalı
|(CTP Adayı)
|3.
|Nuran Gazi
|(CTP Adayı)
|4.
|Erdoğan Akkılınç
|(CTP Adayı)
|5.
|İbrahim Oyman
|(CTP Adayı)
|6.
|Fırat Soykan Başavcı
|(CTP Adayı)
|7.
|Ergül Numan
|(CTP Adayı)
|8.
|Salih Karagözlü
|(CTP Adayı)
|9.
|Uğur Solyalı
|(CTP Adayı)
|10.
|Arif Kızılgök
|(CTP Adayı)
|1.
|Özlem Alpun
|(UBP Adayı)
|2.
|Mehmet Görsel
|(UBP Adayı)
|3.
|Emine Özgenç
|(UBP Adayı)
|4.
|Hüseyin Şansalan
|(UBP Adayı)
|5.
|Naciye Özesat
|(UBP Adayı)
|6.
|Hüseyin As
|(UBP Adayı)
|7.
|Kudret Şeker
|(UBP Adayı)
|8.
|Kamer Karadayı
|(UBP Adayı)
|9.
|Güral Ağın
|(UBP Adayı)
|10.
|Mazlum Mercan
|(UBP Adayı)
|1.
|Mehmet Yücel Sağlam
|(YDP Adayı)
|2.
|Elif Karakuş Kaşif
|(YDP Adayı)
|3.
|Abbas Marangoz
|(YDP Adayı)
|4.
|Mehmet Hatay
|(YDP Adayı)
|5.
|Gülersun Türkmen
|(YDP Adayı)
|6.
|Ahmet Çolakoğlu
|(YDP Adayı)
|7.
|Cumali Şahin
|(YDP Adayı)
|8.
|Fatma Gör
|(YDP Adayı)
|9.
|Burhan Çakır
|(YDP Adayı)
|10.
|Recep Kılıç
|(YDP Adayı)
|KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
|1.
|LEFKE- BADEMLİKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Yoldaş Hüsam
|2.
|Metin Işıktaş
|3.
|Nedim Şengül
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Caner Hakkı Özvuran
|2.
|Tülin Kan
|3.
|Tahir Alşan
|4.
|Yılday Hamidan
|5.
|Ali Zehirok
|6.
|Adem Bayburt
|7.
|Ramazan Akın
|8.
|Servet Aşan
|2.
|LEFKE- BAĞLIKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Coşkun Ersev
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Tekin Selkar
|2.
|Hasan Ersev
|3.
|Erdal Tahsildaroğulları
|4.
|Arzu Ersev
|3.
|LEFKE- CENGİZKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hüseyin Turaç
|2.
|Mehmet Zehirok
|3.
|Lisani Yalçuk
|4.
|Cemal Soyer
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Cemal Saylan
|2.
|Ergün Cebeci
|3.
|Saim Toyca
|4.
|Suzan Altıntaş
|5.
|Daniş Altıntaş
|6.
|Hülya Sağkanat
|7.
|Katriye Soyer
|8.
|Sinan Şehitzade
|4.
|LEFKE- ÇAMLIKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ayhan Yapıcı
|2.
|Abdurrazak Dürüz
|3.
|Savaş Şahin
|4.
|Altay Ayrancıoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mahmut Hazırlar
|2.
|Abbas Budak
|3.
|Erkin Omurtak
|4.
|Aysel Alpşar
|5.
|Mehmet Hasdağ
|5.
|LEFKE- DENİZLİ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Salih Felek
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Kamuran Özreçberoğlu
|2.
|Yılmaz Koroğlu
|3.
|Ömer Saraç
|4.
|Öznur İnanır
|6.
|LEFKE- DOĞANCI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmetali Başavcı
|2.
|Ali Yılmaz Çölaşan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Tevfik Tercan
|2.
|Recep Tozanlı
|3.
|Mehmet Kukural
|4.
|Hüseyin Tabak
|5.
|Hakan İkizoğlu
|6.
|Kerime Karadayı
|7.
|Hasan Karam
|8.
|Ömer Uluşan
|7.
|LEFKE- GAZİVEREN
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Yusuf Sönmez
|2.
|Hasan Akın
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Önder Zurnacı
|2.
|Buğra Mercan
|3.
|Fezile Karadayı
|4.
|Osman Bulancak
|5.
|Saadettin Büyükhoca
|6.
|Sezgin Özçetiner
|7.
|Ali Ersener
|8.
|Zekiye Akarsular
|8.
|LEFKE- GEMİKONAĞI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ahmet Ced
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sensevil Ced
|2.
|Kemal Zaim
|9.
|LEFKE- LEFKE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Namık Kemal Bayraktar
|2.
|Turgay Özersoy
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Raif Özkan Yıltanlılar
|2.
|Abdulkerem Sağlam
|3.
|Nuran Özersoy
|4.
|Mesut Akkoyun
|10.
|LEFKE-TAŞPINAR
|Muhtarlık Adayları
|1.
|İzzet Erçağıl
|2.
|Gürkan Gülderen
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Emin Karadayı
|2.
|Hüseyin Yılmaz Tamer
|3.
|Mustafa Kemal Lord
|4.
|Hasan Derin
|11.
|LEFKE- YEDİDALGA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Özay Volkan
|2.
|Güner Sergil
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hatice Sevindi
|2.
|Nevin Ertarkan
|3.
|Gürhan Atalar
|4.
|Necat Özemre
|12.
|LEFKE- YEŞİLIRMAK
|Muhtarlık Adayları
|1.
|İsmet Özpolat
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Halil Gelengül
|2.
|Gökhan Canveren
|3.
|Uğur Kan
|4.
|Osman Kazali
|13.
|LEFKE- YEŞİLYURT
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Kubilay Karpuzcu
|2.
|Bülent Ecevit Sanlı
|3.
|Ahmet Özüdoğru
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Burak Batman
|2.
|Murat Hüseyin Çetinler
|3.
|İbrahim Güreşcioğlu
|4.
|Ziya Karabay
|5.
|Faik Beşir
|6.
|Hüseyin Gökçen
|7.
|Okhan İnak
|8.
|Gülşah Şahin Karagözlü