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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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“Yolsuzluk dosyalarının takipçisiyiz”

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“Yolsuzluk dosyalarının takipçisiyiz”
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Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, yolsuzluk dosyaları ve polis tahkikatlarının ne aşamaya geldiğini öğrenmek için Başsavcı Vekili Ölçter'i ziyaret etti.

Kudret Özersay, Ölçter ile yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Özellikle yolsuzluk dosyalarının hangi noktada olduğunu ve ne aşamaya geldiğini, polis tahkikatının hangilerinin tamamlandığı görmek adına ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Özersay, bu görüşmeleri hükümet adına sürdürdüğünü kaydetti. Özersay, öğleden sonra Bakanlar Kurulu toplantısında kabineyi de bilgilendireceğini söyledi.

Kudret Özersay, Meclis’te daha önce alınan karar gereği dokunulmazlığı kaldırılan bazı milletvekilleri olduğunu hatırlatarak, bu kişilerin dosyasının mahkemeye taşınacağını ve tahkikatı polis tarafından Başsavcılığa iletilmiş dosyaların da suç unsuru söz konusu olması halinde Meclise geleceğini kaydetti. Özersay, “Yolsuzluk dosyalarının takipçisi olacağız” dedi.

Özersay, Anayasa’ya göre başsavcının devletin, bakanların ve Bakanlar Kurulu’nun hukuk danışmanı olduğuna işaret ederek, bu tür temasların sürmesinin ve süreçlerin takibinin yapılmasının önemine işaret etti.

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