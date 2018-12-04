“Yolsuzluk dosyalarının takipçisiyiz”

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, yolsuzluk dosyaları ve polis tahkikatlarının ne aşamaya geldiğini öğrenmek için Başsavcı Vekili Ölçter'i ziyaret etti.

Kudret Özersay, Ölçter ile yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Özellikle yolsuzluk dosyalarının hangi noktada olduğunu ve ne aşamaya geldiğini, polis tahkikatının hangilerinin tamamlandığı görmek adına ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Özersay, bu görüşmeleri hükümet adına sürdürdüğünü kaydetti. Özersay, öğleden sonra Bakanlar Kurulu toplantısında kabineyi de bilgilendireceğini söyledi.

Kudret Özersay, Meclis’te daha önce alınan karar gereği dokunulmazlığı kaldırılan bazı milletvekilleri olduğunu hatırlatarak, bu kişilerin dosyasının mahkemeye taşınacağını ve tahkikatı polis tarafından Başsavcılığa iletilmiş dosyaların da suç unsuru söz konusu olması halinde Meclise geleceğini kaydetti. Özersay, “Yolsuzluk dosyalarının takipçisi olacağız” dedi.

Özersay, Anayasa’ya göre başsavcının devletin, bakanların ve Bakanlar Kurulu’nun hukuk danışmanı olduğuna işaret ederek, bu tür temasların sürmesinin ve süreçlerin takibinin yapılmasının önemine işaret etti.