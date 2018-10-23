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“Yolsuzluğa karşı mücadelemiz teklemeyecek”

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu sabah Başsavcı Vekili Ersoy Ölçter’i makamına davet ederek, yolsuzluk dosyalarının akıbeti konusunda bilgi alarak, yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlı tavrını yineleyerek, “Yolsuzluğa karşı mücadelemiz teklemeyecek” açıklamasında bulundu

“Yolsuzluğa karşı mücadelemiz teklemeyecek”
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlı tavrını yineleyerek, “Yolsuzluğa karşı mücadelemiz teklemeyecek” açıklaması yaptı.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu sabah Başsavcı Vekili Ersoy Ölçter’i makamına davet ederek, yolsuzluk dosyalarının akıbeti konusunda bilgi aldı.
Yolsuzluk dosyalarının Meclis’e gönderilmesi işlemini yapması beklenen Savcı Yardımcısı Ergül Kızılokgil’in hastalanıp hastaneye yatması nedeniyle dosyaların nerede olduğu tartışması gündeme gelmiş ve Başbakan Yardımcısı Özersay yolsuzlukla mücadeleyi yavaşlatmak ve engellemek isteyenler olduğunu açıklamıştı. Bu sabah Başsavcı Vekili ile yaptığı görüşme ertesinde Kudret Özersay sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Merak edenler için söyleyeyim:
Hasta olanlara geçmiş olsun ama birilerinin kalbi tam da bugünlerde tekledi diye bizim yolsuzluğa karşı mücadelemiz teklemeyecek.
Bu sabah itibariyle Anayasa’mıza göre hukuk danışmanımız olan Başsavcı Vekili’ni Bakanlığa davet ederek görüştüm. Hem dosyaların nasıl ve ne şekilde Meclis’e gönderileceğini, hem de diğer dosyaların akıbetini ne şekilde takip edeceğimizi kendisiyle istişare ettim.”

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