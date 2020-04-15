Akıncı, “Şimdi de önce sağlık diyorum. Yol haritasını sağlık çizecek siyaset onu takip edecek. Bu konuda siyasetin çizeceği yol haritasına sağlığı uydurmaya çalışmayacağız. Ortada bu yol haritası olmazsa, her kafadan bir ses çıkmaya devam edecek” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bazı daire ve iş yerlerinin açılması hakkındaki çeşitli haber ve yorumlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akıncı, “Şimdi de önce sağlık diyorum. Yol haritasını sağlık çizecek siyaset onu takip edecek. Bu konuda siyasetin çizeceği yol haritasına sağlığı uydurmaya çalışmayacağız. Ortada bu yol haritası olmazsa, her kafadan bir ses çıkmaya devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuyla ilgili sosyal medyada şu ifadeleri paylaştı:

“Bazı daire ve iş yerlerinin açılması hakkında çeşitli haberler ve yorumlar yapılıyor. Benim bu konudaki düşüncemi öğrenmek isteyen yurttaşlarımız da var kuşkusuz. Ben bugüne kadar ne önermiş ve ne girişimde bulunmuşsam, hep sağlık alanımızdaki örgüt ve kendini bu alanda kanıtlamış değerli insanlarımızın sesine kulak vererek yaptım. Şimdi de önce sağlık diyorum.

Yol haritasını sağlık çizecek siyaset onu takip edecek. Bu konuda siyasetin çizeceği yol haritasına sağlığı uydurmaya çalışmayacağız. Ortada bu yol haritası olmazsa, her kafadan bir ses çıkmaya devam edecek.

Kuşkusuz hep böyle kalacak değiliz. Tedbiri elden bırakmadan adım adım normale dönüş yönünde ilerleyeceğiz. Ancak bize sağlıkçılarımızın bilim ve dünyada yaşanmakta olan tecrübeler ışığında çizecekleri bir yol haritası lazım. Öncelikle bunun ortak akılla hazırlanması ve toplumumuza anlatılması gerekir. Benim düşüncem bu.”