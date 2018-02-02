YKP'den yeni hükümete eleştiri

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), dörtlü koalisyonun “eski hükümetten çok daha namuslu olacağı ve çok daha iyi işler yapma hırsı ile çalışacağı” beklense de, Kıbrıs sorunu dahil, dünya sorunlarını ve çözümleri dikkate almadığını savundu.

YKP Sekreterya üyesi Alpay Durduran yaptığı yazılı açıklamada, sistemi eleştirerek, seçilmiş dahi olsa göreve gelenlerin görevlerini öğrenmek için bir süre bilgi alma sistemi yaratılmadığını iddia etti.

Durduran, halk seçiyorsa sorumluluğu üstüne alması gerektiğini belirterek boykotu savundu.

Durduran şu ifadeleri kullandı:

“ Boykot edilse idi ve boykotun anlamı anlaşılsa idi şimdi daha iyi bir düzen için ne yapılması gerektiğini sorgulama başlardı.

Halbuki daha çok çalışıp küskünleri memnun edeceğiz diyenler görülüyor. Ama halkın neden suçluluğu dile düşenlere rağmen onlara bu kadar oy verdiğini aramak için çabalayacağını söyleyen yoktur. Onun yerine halkı suçlamamak lazımmış demekle yetiniyorlar. Halbuki halk suç değilse bile yanlışı kendisi konuşmaktadır” .

Durduran, parlamenter rejimde hükümetten tek tek bakanların değil Başbakan’ın sorumlu olduğunu, ancak bunun bugün yanlış yorumlandığını dile getirdi.