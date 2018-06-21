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“Yerleşmiş kalıplar dışında düşünebilmeliyiz”

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, artık sadece kapı açılması bağlamında değil, yıllardır statükonun parçası haline gelmiş birtakım sorunların çözülmesinde yerleşmiş kalıpların dışında düşünmenin gerekli olduğuna dikkat çekti

“Yerleşmiş kalıplar dışında düşünebilmeliyiz”
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geçiş kapılarının açılmasının özellikle ekonomik canlılık açısından hem Mağusa, hem de Lefke esnafı için önemini dikkate alarak hareket ettiklerini, bu durumun ekonomik canlılıktan yararlanacak Kıbrıslı Rumlar için de geçerli olduğunu belirtti.
Özersay, artık sadece kapı açılması bağlamında değil, yıllardır statükonun parçası haline gelmiş birtakım sorunların çözülmesinde yerleşmiş kalıpların dışında düşünmenin gerekli olduğuna da işaret etti.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş ve çalışmaları devam eden DerinyaKapısı’na inceleme ziyaretinde bulundu. 
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Özersay’a ziyaretinde Dışişleri Bakanlığı’na son dönemde göreve başlayan yeni diplomatlar ve bakanlığın üst düzey bürokratları da eşlik etti.
Kapalı Maraş ziyaretinin ardından Bakan ve heyetine, askeri makamlar tarafından brifing verildi. 
DERİNYA KAPISINA ZİYARET
Derinya kapısına ziyarette de çalışmalar hakkında yerinde bilgi alan Özersay, hükümetin gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik bugün ihaleye çıktığını ve mümkün olan en kısa zamanda hem Derinya hem de Aplıç kapılarının açılmasıiçin çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
“YERLEŞMİŞ KALIPLARIN DIŞINDA…”
Özersay, “Geçiş kapılarının açılmasının özellikle ekonomik canlılık açısından hem Mağusa esnafı hem de Lefke esnafı için önemini dikkate alarak hareket ediyoruz. Bu durum güneyde bu ekonomik canlılıktan yararlanacak Kıbrıslı Rumlar için de geçerlidir. Artık sadece kapı açılması bağlamında değil, yıllardır statükonun parçası haline gelmiş birtakım sorunların çözülmesinde yerleşmiş kalıpların dışında düşünmenin de gerekli olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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