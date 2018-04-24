Yerel seçimler Haziran'da, seçim yasakları ise 40 gün olacak

Yerel seçimlerin haziran ayında yapılmasını ve seçim yasaklarının 60 günden 40 güne düşmesini de düzenleyen yasa, Meclis Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, daha sonra “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası” ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin yasaya ilişkin raporu ele alındı.

ÇAVUŞOĞLU

Komite raporunun okunmasının ardından söz alan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’deki seçim kararının ardından üniversite sınav tarihinin değişmesiyle, daha önce konuşulan değişikliklere gerek kalmadığını işaret etti.

Çavuşoğlu, Yenierenköy Belediyesi hakkında ne yapılacağının halen belli olmadığını, Belediyedeki sorunların devam ettiğini belirterek, hükümeti eleştirdi.

Çavuşoğlu, hükümetin 100 günü dolmasa da 80 gününün dolduğunu dile getirerek, “Hükümetin bundan sonraki 20 günde bir şey yapacağını düşünmüyorum” dedi.

Çavuşoğlu, ele alınan yasa kapsamında seçim yasaklarının 60 günden 40 güne düşürülmesiyle neler yapılacağını da merak ettiğini söyleyerek, bu süre değişikliği nedeniyle yasaya ret oyu vereceklerini anlattı.

Ardından yasa madde madde okunup, oylandı; 26 kabul, 10 ret, 1 çekimser oyla, oyçokluğuyla kabul edildi.