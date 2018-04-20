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Yerel seçimler Haziran ayında yapılacak

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Daha önce üniversite giriş sınavı nedeniyle seçimin temmuz ayında yapılmasına olanak verecek şekilde düzenlenen yasa, Türkiye’de 24 Haziran’da erken seçim kararı alınması ve üniversite giriş sınavının da 30 Haziran ve 1 Temmuz’a alınması üzerine yeniden değiştirildi

Yerel seçimler Haziran ayında yapılacak
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Yerel seçimlerin haziran ayında yapılmasını düzenleyen tasarı, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde oy birliğiyle onaylandı.
CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya başkanlığında bu sabah toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gönderilen Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası”nı görüştü.
Daha önce üniversite giriş sınavı nedeniyle seçimin temmuz ayında yapılmasına olanak verecek şekilde düzenlenen yasa, Türkiye’de 24 Haziran’da erken seçim kararı alınması ve üniversite giriş sınavının da 30 Haziran ve 1 Temmuz’a alınması üzerine yeniden değiştirildi.
Meclis’ten geçen hafta onaylanan ve sadece önümüzdeki yerel seçimlere özgü düzenlemeler içeren yasa, bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı’nca iade edildi ve bugün yeniden komite gündemine girdi.
Tasarıdaki seçim yasaklarının 60 günden 40 güne indirilmesine ilişkin maddeye UBP’li milletvekilleri olumsuz oy kullanırken, tasarının bütünü oybirliğiyle geçti.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık’tan yetkililer katıldı. 
Komite toplantısına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da katıldı.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

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